García Ortiz, primer fiscal general imputado en la historia, se juega su futuro en el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declarará este miércoles ante el magistrado Ángel Hurtado por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos relativos al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que había confesado a través de su abogado la comisión de dos delitos fiscales y proponía un acuerdo al fiscal para eludir la cárcel previo pago de 550.000 euros.

12:15 El PP reclama el cese de García Ortiz

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, considera “un destrozo sin precedentes” a la Fiscalía General del Estado el hecho de que su titular, Álvaro García Ortiz, declare este miércoles como investigado en el Tribunal Supremo por una supuesta revelación de secretos en relación con el caso del fraude fiscal del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un mensaje en X, Gamarra reclama que García Ortiz abandone el cargo “antes de causar más daño”.

12:00 Yolanda Díaz: "Con las instituciones del Estado no se juega"

Yolanda Díaz se ha manifestado este miércoles “preocupada” por la situación que afecta al fiscal general del Estado. A su llegada a un acto en el Ministerio de Derechos Sociales, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha criticado que la derecha y la ultraderecha “jueguen con las instituciones”. “Lo que me preocupa es un país en el que con una sencillez brutal somos capaces de expandir un bulo y sea tan difícil desmentir un hecho que es falso. Es más, me da una sensación de impunidad brutal, me da miedo”, ha señalado Díaz al ser preguntada sobre si Álvaro García Ortiz debería dimitir.

“Con las instituciones del Estado no se juega. No se juega con la Fiscalía General del Estado, no se juega con la Casa Real, no se juega con el Gobierno, ni con las presidencias de las autonomías de nuestro país”, ha sentenciado la titular de Trabajo, que ha criticado que las derechas “judicialicen” la política.

11:40 Responde a la defensa y a la Fiscalía denunciando "intromisión ilegítima"

El fiscal general del estado ha constatado solo a su defensa, representada por el abogado del Estado, y a la Fiscalía. Se ha sentado en estrados, una opción que hasta ahora ninguno de los Fiscales que han declarado aceptaron, aunque también se les ofreció.

Fuentes jurídicas señalan que antes del interrogatorio de la fiscal, García Ortiz ha tomado la palabra para denunciar la "intromisión ilegítima" que supuso la entrada y registro.

11:33 Termina la declaración de García Ortiz

La declaración del fiscal general termina después de una hora y media ante el juez.

11:30 Elma Saiz transmite su "pleno apoyo"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha transmitido este miércoles su "pleno apoyo y respaldo" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de quien dijo que es "un gran servidor público".

11:00 Cuca Gamarra califica a Álvaro García Ortiz de "fiscal general del Gobierno"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado ese miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de "actuar como fiscal general del Gobierno" y ha afirmado que España "merece una Justicia distinta y que Pedro Sánchez deje de controlar y colonizar las instituciones". A su entender, "tendría que haber dimitido hace mucho tiempo".

10:10 El PP clama contra Sánchez por el fiscal general

La secretaria general del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, ha criticado que "un fiscal general del Estado lo que hace es perseguir delitos, no actuar como fiscal del Gobierno", pues a sus ojos el presidente, Pedro Sánchez "persigue a una adversaria política", en referencia a Isabel Díaz Ayuso a través de "controlar las instituciones".

En esa línea, el vicesecretario de Cultura y portavoz 'popular', Borja Sémper, ha pedido "no aceptar como normal lo que es rechazable", tras destacar la defensa que minutos antes había hecho la ministra Elma Saiz, del fiscal general: "Vivimos en un mundo sorprendente".

10:00 La declaración, a partir de las 10.00 horas

El fiscal general del Estado acude este miércoles al Tribunal Supremo para declarar como investigado por presunta revelación de secretos, un día después de que el propio Alto Tribunal desestimase un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales y rechazase anular su nombramiento. Está previsto que la declaración de García Ortiz dé comienzo a las 10.00 horas.

9:46 García Ortiz llega al Supremo entre gritos de "sinvergüenza"

Una comitiva de dos agentes y un responsable de protocolo del Tribunal Supremo han recibido unos minutos antes de las 10.00 de la mañana al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha llegado en coche oficial por cuestiones de seguridad.

Más allá de los representantes del Alto Tribunal, el jefe de los fiscales también ha sido recibido entre gritos de "sinvergüenza" o "lameculos" de un reducido grupo de cuatro personas que aguardaban su llegado. También le han cuestionado "¿dónde está la separación de poderes?" y si "ya" le había "dicho [Pedro] Sánchez lo que tiene que decir" ante el juez Hurtado. Como curiosidad, el fiscal general ha entrado con una corbata con los símbolos de la balanza de la justicia, lo que podría ser un mensaje subliminal.

9:45 El juez y la defensa de González Amador llegan al Supremo

Tanto el juez del Tribunal Supremo que investiga a García Ortiz, Ángel Hurtado, como el abogado del empresario Alberto González Amador -pareja de Isabel Díaz Ayuso-, Carlos Neira, ya han llegado al Alto Tribunal, donde a las 10.00 está previsto que declare el fiscal general del Estado.

9: 43 García Ortiz no hará declaraciones a su llegada

Desde la Fiscalía General señalan que García Ortiz llegará en coche al Tribunal Supremo y accederá por la puerta principal sin hacer declaraciones a la entrada ni la salida

9:40 El primer fiscal imputado de la historia

Del borrado de mensajes a la declaración de la fiscal Lastra: preguntas sobre las que se esperan respuestas del primer fiscal general imputado en la historia de España.