La Comunidad de Madrid presenta la 35ª edición del Festival Internacional de Arte Sacro

El Festival Internacional de Arte Sacro (FIAS), bajo la dirección artística de Pepe Mompeán, se adentra en un viaje musical que explora lo espiritual y trascendente, más allá de lo religioso. Este evento reúne las composiciones de maestros como Scarlatti, José de Nebra, Telemann, Bach y Carlos Patiño. Participan grupos y artistas destacados como Musica Alchemica, Big Brave, Bab L’Bluz, Massimo Silverio, Colin Stetson, Anna Colom, Le Parody y El gran teatro del mundo. La diversidad de estilos y nacionalidades se hace presente con la participación de representantes de Alemania, Suiza, Portugal, Chile, Estados Unidos, Marruecos, Francia, Canadá e Italia.

Un viaje musical hacia lo trascendente

Los recitales del FIAS se llevarán a cabo en seis lugares emblemáticos de Madrid, como la Basílica de San Miguel, la Capilla del Palacio Real, la Iglesia del Santísimo Sacramento, la Iglesia de Santa Bárbara, Teatros del Canal y el Centro Cultural Paco Rabal. Además, el festival se extiende a municipios como La Cabrera, San Lorenzo de El Escorial, San Sebastián de los Reyes, Galapagar, Las Rozas, Pinto, Parla y Becerril de la Sierra.

Este evento no solo es un escaparate de música sacra, sino también una celebración de la rica diversidad cultural en el ámbito musical. Este año, el FIAS conmemora los 350 años del fallecimiento del compositor español Carlos Patiño, quien fue Maestro de la Real Capilla entre 1634 y 1675, así como el 300 aniversario de la muerte de Alessandro Scarlatti. Los Afectos Diversos recuperan la obra de Patiño con la interpretación de su "Misa de batalla", mientras que La Grande Chapelle dedica su concierto a las composiciones en castellano de este autor, principalmente tonos y villancicos.

La música histórica se fusiona con el presente en una programación que rinde homenaje a estos compositores influyentes. Delirivm Ensemble se centra en la familia Scarlatti, interpretando el "Magnificat" de Alessandro y la "Misa de Madrid" de su hijo Domenico. La Ritirata, liderada por el violonchelista Josetxu Obregón y acompañado por las sopranos Núria Rial y Alicia Amo, presentará el oratorio "Il giardino di rose". Además, la dramaturgia del Siglo de Oro estará representada con "El gran teatro del mundo" de Calderón de la Barca en dos versiones musicales, una por Ballarte Ensemble y otra por For the Fun of It. Este enfoque diverso permite una experiencia enriquecedora para los asistentes.

¿Cómo se fusionan los clásicos con la música contemporánea?

La música contemporánea también tiene su espacio en el FIAS, con artistas como Le Parody y proyectos de Los Sara Fontana y Amorante. Se presentará una serie de tres conciertos dobles en Teatros del Canal, con actuaciones de Fajardo y Ramper; Sofía Comas y Sonakai; y Pablo Egea y Crudo Pimento; además de Emilia y Pablo junto a Anna Colom. La representación internacional incluirá ritmos de Canadá, Italia, Marruecos y Francia, proporcionando una plataforma para la diversidad musical y cultural dentro del festival. El certamen de este año contará con formaciones relevantes dentro del género sacro como Il Fervore, La Ritirata, La Grande Chapelle y Aires Extemporae.

El Gran Teatro del Mundo cerrará el FIAS el 10 de abril con la recuperación de la música compuesta para la reina Mariana de Neoburgo durante su exilio en Bayona, Francia. Esta clausura promete ser un broche de oro para un festival que celebra la música sacra en todas sus formas, conectando el pasado con el presente y lo local con lo internacional. Para obtener más información sobre el FIAS y su programación, se puede visitar el sitio web oficial del festival en [madrid.org/fias/2025](https://www.madrid.org/fias/2025/index.html).

Este evento es una oportunidad única para disfrutar de una amplia gama de estilos musicales en un contexto que va más allá de lo religioso, abarcando lo espiritual y lo trascendente. Con su programación rica y variada, el FIAS se posiciona como un referente en el ámbito de la música sacra a nivel internacional.