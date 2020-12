Madrid anunciará el viernes "medidas de contención" para evitar más aglomeraciones

Las imágenes del centro de Madridprácticamente colapsado por las luces de Navidad, el black friday y la relajación de la población ante la bajada de la curva de contagios -Madrid, cuya incidencia de contagios a dos semanas sigue bajando hasta los 236 por 100.000 habitantes- han llevado al Gobierno regional a tomar "medidas de contención" que el consejero de Sanidad anunciará este viernes.

Enrique Ruiz Escudero consensuará estos días con su Dirección General de Salud Pública las medidas necesarias para que la movilidad en las calles de la capital -hay que recordar que la Comunidad estará cerrada perimetralmente desde el viernes 4 hasta el lunes 14 de diciembre- no afecte a la curva de contagios.

Sobre la mesa, evitar que la ocupación de las calles y, sobre todo, de los comercios, puedan acabar invirtiendo los datos de contagios que llevan semanas bajando en Madrid justo en vísperas de las fechas claves de Navidad.

Según confirmaron fuentes del entorno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cada viernes "se evaluarían las medidas" y si "la epidemiología cambiara", podría llegar a plantearse un endurecimiento de las medidas que ya ha anunciado Madrid: aumentar a 10 las reuniones familiares en domicilios, con un máximo de tres unidades familiares distintas; reducir el toque de queda el 25 de diciembre y el 1 de enero entre la 1.30 de la madrugada y las 6 de la mañana, y permitir la salida de los ancianos de las residencias con la condición de que estén tres días con los familiares y tengan una PCR negativa a su reingreso.

La respuesta a las aglomeraciones del sábado ha mostrado las discrepancias entre los líderes madrileños. Finalmente, Ayuso y Villacís coinciden frente a Almeida y Aguado, que no lo veían tan grave"

Las aglomeraciones de este sábado han puesto de manifiesto las discrepancias políticas entre los líderes madrileños y su manera de afrontarlas. El alcalde Almeida se alineaba con el vicepresidente regional Ignacio Aguado y aseguraba "no estar preocupado". Según Almeida, la situación era la prevista en el Plan de la Policía Municipal que se puso en vigor el pasado viernes y no iba a pedir a los madrileños que no acudieran al centro.

Por su parte, el vicepresidente Aguado insistió en que "no hay que desviar el foco: mejor que los madrileños están en la calle que en sus casas, que es donde se producen el 80% de los contagios".

Sin embargo, la vicealcaldesa Begoña Villacís discrepaba de la opinión del alcalde y de su compañero de partido: "Debemos evitar las grandes aglomeraciones. Existe un plan de policía especial para controlarlas en Madrid, pero es evidente que hacen falta refuerzos nacionales que hemos pedido en reiteradas ocasiones", recordaba, insistiendo también en la responsabilidad de la delegación del Gobierno con la Policía Nacional.

La Policía Municipal desmiente las aglomeraciones

Para intentar desmentir las aglomeraciones de este sábado, la Policía Municipal publicó un vídeo de imágenes tomadas el domingo con drones en la Puerta del Sol. En estas imágenes se puede ver a los viandantes respetando la distancia de seguridad.

Este fin de semana hemos contado con la Unidad de Apoyo Aéreo (drones) para controlar las aglomeraciones de gente en el #Centro.Aunque a ras de suelo parecía que había muchas personas, desde el aire se pudo comprobar que la circulación era fluida y con distanciamiento social. pic.twitter.com/xQP8Mi0thh — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) November 30, 2020

En el texto que acompaña al vídeo, la Policía habla del "fin de semana", pero las imágenes fueron tomadas el domingo, según confirmaron a Vozpópuli fuentes de la Alcaldía de la capital. El sábado por la tarde, la Puerta del sol estaba llena de gente y, además, había instalada en la plaza una carpa que no está en las imágenes del domingo que difunde la Policía, como demuestra un vídeo grabado por este diario.

El final del 'milagro Ayuso'

Finalmente, la presidenta Ayuso se alineaba con esta opinión: la preocupación en el Ejecutivo de la Comunidad por las imágenes del sábado es real y más porque -según insisten fuentes cercanas al Ejecutivo madrileño- "hay muchos políticos y no pocos medios esperando un repunte en los contagios para destacar que se ha acabado el 'milagro de Ayuso' y atacar a la presidenta", insisten.

Por todo ello, el Gobierno madrileño está decidido a intentar evitar que las aglomeraciones se repitan en el próximo Puente de la Constitución poniendo en riesgo la campaña de Navidad y fuentes del Ejecutivo regional aseguraban a Vozpópuli que el viernes se anunciarán nuevas "medidas de contención" durante la rueda de prensa semanal del consejero de Sanidad.