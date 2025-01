Los ocho músicos que optaron al puesto del hermano de Sánchez sí tenían título oficial y ya trabajaban en Extremadura

Desde San Petesburgo aterrizó en Badajoz para aportar documentación para una plaza que había salido 15 días antes en una página de difícil acceso de la Diputación de Badajoz El hermano de Pedro Sánchez fue el único candidato a la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 19 de mayo de 2017 que no tenía título oficial español y que no había trabajado en Extremadura y Badajoz ni tenía vínculos con la región. Así lo muestran los Curricula Vitae de los candidatos, a los que ha accedido Vozpópuli. Su lectura y un seguimiento del proceso de contratación refrenda las críticas de adjudicación a dedo en un proceso parcial en el que no se valoraron de forma objetiva requerimientos básicos que plantearon Podemos y PP el 3 de julio de 2017, cuando se conoció que David Sánchez, hermano del flamante secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, había ganado la plaza.

El 23 de mayo de 2017, Pedro Sánchez ganó las Primarias y fue nombrado de nuevo secretario General del PSOE el 18 de junio. El 22 de junio se publicó la lista de once admitidos; entre ellos, David Sánchez, lista que se redujo finalmente a nueve candidatos. El 29 de junio la Diputación propuso contratar al hermano de Sánchez, lo que se resolvió hacer el 30 de junio y se publicó el 3 de julio.

Las declaraciones ante la juez de Badajoz que investiga a David Sánchez han mostrado que directores de conservatorios como Evaristo Valentí compartían las críticas de Podemos y PP. Sin criterios claros en la valoración de los distintos apartados y que no se conocían, como ha señalado la juez, Sánchez recibió sin embargo las máximas puntuaciones en todos los apartados menos uno.

El responsable de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, denunció la creación de un cargo que "no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial". Añadió que en las bases de la convocatoria aparece la titulación de profesor de música, pero "sólo como méritos a valorar, no como requisitos".

Jaén recordó que mientras se hacen propuestas para que "haya garantías en las oposiciones, que los presidentes de los tribunales se elijan por sorteo y que haya temarios unitarios en las oposiciones", la región es testigo de "cómo el hermano de (Pedro) Sánchez es elegido en este cargo".

Con todo, en el proceso fue "decisiva" la entrevista personal que le hizo la directora del Área de Cultura de la Diputación gobernada por el PSOE, Elisa Moriano, y en la que consta que estuvo -aunque ante la juez ha planteado dudas de que fuera así- la diputada provincial de Cultura, la socialista Cristina Núñez. Pues bien, ni Sánchez ni las entrevistadoras recuerdan ahora las preguntas ni detalles de esta entrevista que la Diputación destacó como clave para adjudicarle la plaza.

Plaza casi innaccesible

El hermano de Pedro Sánchez ha sostenido ante la juez que se enteró él solo por internet de la plaza, relato ha sido cuestionado por la oposición, que ha destacado el difícil acceso a la convocatoria del puesto en el BOP referenciado en la web de la Diputación salvo que se estuviera alertado o guiado, y lo ha podido comprobar Vozpópuli realizando búsquedas y con la ayuda de analistas de fuentes abiertas. Una difícil accesibilidad que recuerda a la de la convocatoria del puesto a medida para el marido de Nadia Calviño en Patrimonio Nacional.

El PP lo advirtió el 28 de julio de 2017, apenas un mes después de que se conociera que se adjudicaba la plaza a David Sánchez: "Y no es de recibo que Gallardo quiera darle objetividad al procedimiento cuando todos sabemos que al Sr. Sánchez Pérez-Castejón, que hasta hace unos días residía entre Madrid y San Petersburgo, le es casi imposible enterarse de la convocatoria de esta provisión, que sólo se ha publicado en el BOP, sin la ayuda de los diputados del Grupo Socialista, incluido el propio Presidente. Y la pregunta que nos hacemos: ¿Esta ayuda la hubiese recibido si no fuese el hermano de Pedro Sánchez?".

A esto añadieron que la Diputación quiso crear además la ficción de un proceso objetivo para un cargo no eventual: "Si el nombramiento de David Sánchez Pérez-Castejón se hubiese realizado como Personal Eventual, se podría discutir la idoneidad del nombramiento, pues entenderíamos que al ser cargo de confianza el Presidente, que es quien los nombra, está totalmente legitimado para nombrar a quien crea conveniente, pero habiéndose utilizado el procedimiento como de personal de Alta Dirección, el GPP entiende que se está enmascarando dicho puesto".

Por último el PP de Badajoz subrayó "los daños colaterales que ha conllevado esta adjudicación, ya que se ha jugado con la ilusión del resto de candidatos y con la buena fe de todos aquellos ciudadanos de la provincia de Badajoz que aún creen en la objetividad de ésta Institución en la elección de sus trabajadores”.

Se atribuye una composición de otro músico

Desde el PSOE y la Diputación se ha venido apuntando que Sánchez tiene un CV incontestable en el que destacaría una formación probada internacional. En folletos de la Diputación y fragmentos de su trayectoria publicados en medios y eventos se ha mencinado que habría sido director musical del Teatro Marinsky de San Petersburgo, lo que la lista que ofrece la institución desmiente.

El CV oficial con el que concurrió en la Diputación de Badajoz muestra "estudios en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky-Korsakov, donde se gradúa de las cátedras de Composición, Profesor de Teoría Musical y Dirección Operística y de Orquesta Sinfónica", en el marco temporal 1998-2006, 2010. Hay que recordar que Sánchez decidió dedicarse a la música en 1998 sin formación ni conocimiento previo tras licenciarse en ICADE en la Universidad Pontifica de Comillas en 1998, como reseña su propio hermano en el libro Tierra Firme, y que la formacion completa en música es de unos 15 años.

Vozpópuli ha preguntado a expertos en estudios musicales y advierten de que el Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky-Korsakov tiene un programa para estudiantes internacionales accesible para un perfil como el de Sánchez.

Sánchez sostiene que en Composición estudia con B. I. Tishenko (Premio Lenin, Artista del Pueblo Ruso), en Dirección, con R- E. Martynov (Artista del Pueblo Ruso). Este periódico ha constatado que estos músicos sí han impartido clase en este conservartorio en estas fechas.

Se presenta como bilingüe en inglés y ruso, nivel alto de italiano, nivel de trabajo en francés y alemán y nivel básico de japonés. No presenta estudios en música en España u otros países ni titulación oficial en música o docencia musical en nuestro país.

A partir de aquí, el CV es una ensalada de cursos y colaboraciones esporádicas y de una función con orquestas y corales internacionales y nacionales como la de Canarias o con el Ayuntamiento de Madrid sin que dé cuenta de haber tenido un puesto de trabajo en ninguna institución.

Asegura haber compuesto obras que no cita para la Orchestre National du Capitol de Toulouse y el Instituto Cervantes de Toulouse. El punto fuerte de su CV es que sostiene haber recibido el "encargo de componer la música para el estreno mundial del ballet Nunc Dimittis con coreografía de Nacho Duato, su primera creación después de ser nombrado director artístico del Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo". Como puede comprobarse, el autor de la música es Arvo Pärt y Sánchez (Azagra como nombre artítisco) sólo ha aportado unas campanas en el Da Lontano en el minuto 8.49

Los otros candidatos

Se presentaron a la plaza 11 músicos y para la selección final quedaron nueve. El CV de los otros ocho muestra su relación con Badajoz y Extremadura, titulación oficial y experiencia en el área. Vozpópuli ofrece un resumen con las iniciales y sin aportar detalles de género para dificultar su identificación.

R.P. G. tiene título profesional de música en el Conservatorio Ángel Arias Meceín y título superior de Música por el Real Conservatorio de Música de Madrid, Máster en Gestión Cultural por la UCM y ha trabajado como director en Orquestas como la de Radio Televisión Española y las de Valencia, Comunidad de Madrid, Málaga, Gran Canaria y la Slovenian Philarmonic, entre otras. También ha trabajado en producciones de ópera como asistente del director, en el Teatro Real y en otros internacionales. Como director ha trabajado en la Orquesta de Extremadura.

S. P. L. aporta título Superior de Música en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz y ha participado en cursos internacionales. Miembro de la Orquesta de Extremadura desde su fundación en 2000 y ha trabajado en producción y divulgación de espectáculos de ésta. Profesor de Música de Secundaria y de Educación para adultos.

M. C. M. aduce título de grado superior de Clarinete. Director Titular de la Banda Municipal de Música de La Nava de Santiago, ha participado en conciertos con la Orquesta Joven de Extremadura y con la Orquesta de Extremadura. con funciones de director en la Escuela Muncipal de Bienvenida, es certificado del Conservatorio Superior de Música de Badajoz Bonifacio Gil como director musical del Ensemble de Clarinetes. Ha realizado cursos en Badajoz y Alburquerque, entre otros, y tiene premio en el VII concurso jóvenes músicos de Extremadura Ciudad de Almendralejo.

C.I.F. es funcionario de carrera en el Cuerpo de Profesores de Secundaria especialidad Música, con licenciatura en Dirección de Orquesta en la Academia Nacional Superior de Orquesta en Lisboa (Plan Bolonia), profesor superior de Solfeo y Composición enn el Conservatorio Superior de Salamanca, profesor de Armonía en el Conservatorio Teresa Berganza de Madrid y de piano en el Conservatorio Profesional de Segovia. También ha realizado labores de dirección de Orquesta, Bandas y Coros en Cáceres y Badajoz, y producción y dirección de conciertos en el Teatro López de Ayala de Badajoz y otros de Extremadura.

J.B.T. es grado Superior en Trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Badajoz Bonifacio Gil. Graduado en Dirección de Orquesta Banda y Coro, con Máster en Fomación de Profesorado de la Universidad de Extremadura. Profesor de Música y Lenguaje Musical en la Escuela Municipal de Música Corte de Peleas y en la Universidad Pelayo Moreno de Calamonte (Badajoz), fundador de la Escuela Municipal de Música de Nogales (Badajoz), y director de bandas y coros y distiguido con premios en Badajoz.

N.A.G. es el que tiene un perfil más internacional. Diploma Profesional en el Conservatorio Babadjanián (Armenia) con Matrícula de Honor. Premio Extraodinario Fin de Carrera en el Conservatorio Superior Komitas. Es desde 2002, profesor titular de la Orquesta de Extremadura. Ha trabajado en otras Orquestas Nacionales y extranjeras y ha sido concertino en la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Estatal de Ereván. Ha sido profesor de la Orquesta Joven de Extremadura y de la Orquesta del Conservatorio Suprrior de Badajoz. Con actuaciones en el Conservatorio de Badajoz y tribunal en audiciones de la Orquesta de Extremadura y ha cosechado premios internacionales y en Extremadura.

J. J.L., Título de profesor de Música de Grado Medio en Saxofón en el Conservatorio Profesional de Música Hermanos Berzosa de Cáceres y Título Superior de Música en la especialidad de Saxofón en el Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz, aporta Título de Aptitud Pedagógica CAP. Con diplomas por cursos en Extremadura y miembro de Bandas Municipales de Cáceres y Badajoz, en las que también ha sido proifesor y ha participado en grabaciones, y de la Ensemble de Saxofones del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz.

S.R.J. es director Musical de la Filarmónica de Olivenza (Extremadura) y director invitado de la Orquesta de Extremadura. Licenciado en Composición Musical en el Conservatorio Superior de Badajoz, Diploma de director de Banda en la Diputación de Castellón. Con estudios superiores y título de profesor de clarinete en el Conservatorio Superior de Música de Valencia, es profesor de Lenguaje Musical en las Escuelas de Música del Ayuntamiento de Badajoz. Aporta cursos, premios y trabajos como director en España y el extranjero.