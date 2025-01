La oferta para el cargo de David Sánchez en internet era "casi inaccesible" para cualquier usuario

El hermano de Pedro Sánchez ha sostenido este jueves ante la juez que se enteró él solo por internet de la plaza en la Diputación de Badajoz que se investiga si se le adjudicó a dedo. Este relato ha sido cuestionado por la oposición, que ha destacado el difícil acceso a la convocatoria del puesto salvo que se estuviera alertado o guiado, y lo ha podido comprobar Vozpópuli realizando búsquedas y con la ayuda de analistas de fuentes abiertas. Una difícil accesibilidad que recuerda a la de la convocatoria del puesto a medida para el marido de Nadia Calviño en Patrimonio Nacional.

Encontró la plaza por Internet. Buscaba trabajo por las mañanas "mientras tomaba café". Es lo que ha declarado este jueves ante la juez el hermano del presidente del Gobierno sobre cómo accedió al puesto. Su abogado, Emilio Cortés, lo ha refrendado a los medios al salir del Juzgado y ha explicado que había acabado un Máster en Milán, "no tenía trabajo y tenía que ganarse la vida. Algo que parece ser que a determinada gente no le agrada mucho". "Se enteró de la creación de la plaza por internet, como nos enteramos todos los funcionarios", ha insistido.

El contrato de trabajo de David Sánchez recoge que el puesto se creó en el Pleno del 4 de noviembre de 2016. De este extremo no hay rastro en el acta que ahora puede consultarse. El 19 de mayo de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el anuncio del inicio del proceso de contratación para el nuevo puesto de coordinador de Conservatorios. Este anuncio no es de acceso directo si no se está alertado y no aparece en buscadores con facilidad, como pruede comprobarse y refrendan los expertos consultados por este periódico. Los interesados tenían quince días para aportar en persona abundante documentación en el Registro de la Diputación de Badajoz, en la calle de Felipe Checa 23 de la ciudad extremeña.

"Casi imposible"

En este sentido se ha pronunciado la oposición. El PP lo advirtió el 28 de julio de 2017, apenas un mes después de que se conociera que se adjudicaba la plaza a David Sánchez: "Y no es de recibo que Gallardo quiera darle objetividad al procedimiento cuando todos sabemos que al Sr. Sánchez Pérez-Castejón, que hasta hace unos días residía entre Madrid y San Petersburgo, le es casi imposible enterarse de la convocatoria de esta provisión, que sólo se ha publicado en el BOP, sin la ayuda de los diputados del Grupo Socialista, incluido el propio Presidente. Y la pregunta que nos hacemos: ¿Esta ayuda la hubiese recibido si no fuese el hermano de Pedro Sánchez?".

El responsable de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, también denunció la creación de un cargo que "no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial". Añadió que en las bases de la convocatoria aparece la titulación de profesor de música, pero "sólo como méritos a valorar, no como requisitos".

Jaén recordó que mientras se hacen propuestas para que "haya garantías en las oposiciones, que los presidentes de los tribunales se elijan por sorteo y que haya temarios unitarios en las oposiciones", la región es testigo de "cómo el hermano de (Pedro) Sánchez es elegido en este cargo".

Su grupo parlamentario registró una solicitud de información "que justifique la motivación para crear este puesto" y de las actas de las reuniones "que son sencillamente lo que haya acordado la diputada con la directora de su mismo área, Elisa Moriano" para que la Diputación explique "por qué se crea ese puesto y por qué se le ha dado a esa persona en concreto".

A su juicio, los extremeños "están cansados de que sus recursos sean moneda de cambio para hacer carrera política" y de ver cómo el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, "pone el sello" para que se contrate a esta persona, para un puesto que no existía. Así, reprobó que la Junta de Extremadura y el Partido Socialista "han entendido que son un binomio" y que los problemas del PSOE afectan a toda la comunidad extremeña, convirtiéndose "en una agencia de colocación de amiguetes".

En la misma sesión antes citada, el PP también incidió en que el cargo de Coordinador de Actividades de los Conservatorios es de nueva creación, incluido en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el Grupo Socialista aprobó con los Presupuestos Generales de la Institución para 2017. "Desde ese mismo momento, el GPP entiende que dicha plaza tenía nombre y apellidos y que este puesto no es necesario, ya que desde hace algunos años, y especialmente en la anterior Legislatura, los Grupos de gobierno socialista de la Diputación Provincial han venido sistemáticamente reclamando el traspaso de las competencias de los dos Conservatorios, el Superior y el Profesional, a la Administración Regional, que es quien verdaderamente tiene las competencias en Educación Musical en nuestra región y por lo tanto en nuestra provincia".

Estas denuncias han encontrado eco este miércoles en la declaración de los directores de conservatorios Evaristo Valentí, María del Rosario Mayoral Núñez y Yolanda Sánchez Baltasar, que han coincidido en que el puesto no era prioritario.

Sanchista, no susanista

Al menos tres argumentos de David Sánchez no se ajustan a la realidad, según la investigación de este periódico. Ha sostenido que su hermano "había tocado fondo", no era nadie, cuando se crea el puesto. Este jueves además ha declarado que Gallardo era susanista y que él no tiene subordinados.

La contratación se empezó a gestar el 21 de septiembre de 2016, según muestra el volcado de correos de la UCO, y Sánchez fue defenestrado el 1 de octubre de 2016, y culminó en junio y julio de 2017, cuando Sánchez era de nuevo secretario general del PSOE

El 8 de octubre de 2016 un correo de José Ramón Suárez Arias, jefe del Servicio de Recursos Humanos de la Delegación de RRHH y Régimen Interior de la Diputación, plantea la creación de un "puesto con retribuciones de personal directivo, en el Conservatorio Superior de música".

El 19 de mayo de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el anuncio del inicio del proceso de contratación. El 23 de mayo de 2017, Pedro Sánchez ganó las Primarias y fue nombrado de nuevo secretario General el 18 de junio. El 22 de junio se publicó la lista de once admitidos; entre ellos, David Sánchez. El 29 de junio la Diputación propuso contratar al hermano de Sánchez, lo que se resolvió hacer el 30 de junio y se publicó el 3 de julio.

El proceso de adjudicación de la plaza coincidió con la disputa de la Secretaría General del PSOE entre Sánchez, Susana Díaz y Patxi López. La mayoría del PSOE de Extremadura, con Guillermo Fernández Vara a la cabeza, apoyaba a Díaz, la gran favorita. Gallardo acudió a actos de Díaz con toda la plana mayor, pero cuando muchos apostaban por la andaluza, él dio su apoyo a Sánchez, con quien tenía relación al menos desde 2014, según muestra la hemeroteca y confirman fuentes conocedoras.

Dice que no tiene subordinados

Sánchez ha declarado que no tiene subordinados. Vozpópuli desveló el pasado 17 de mayo que promovió la contratación a dedo de Luis María Carrero Pérez por concurso de méritos, sin oposición, con un sueldo de 55.267 euros, como alto cargo de confianza para un puesto de nueva creación de jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que se hizo efectiva el 29 de septiembre de 2023.

Carrero Pérez proviene del Gabinete de Presidencia del Gobierno en Moncloa, en concreto, del área de Unidad de mensaje, que se creó en la anterior legislatura.

Los correos volcados por la UCO muestran que Sánchez le usa como secretario y que le gestiona asuntos delicados y penosos.