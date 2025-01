La UCO maneja dos alternativas para recuperar el contenido borrado del teléfono del fiscal general

El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado estrecha el cerco en torno a la actuación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, tras el borrado de su terminal en los días clave de la filtración de datos del novio de Isabel García Ayuso, acordando una batería de diligencias que incluye la recuperación del contenido de sus dispositivos electrónicos. Un encargo que recae en la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, que dispone de varias alternativas para cumplir con la petición del magistrado.

Los agentes especializados del Instituto Armado cuentan con amplia experiencia en la recuperación del contenido de terminales formateados o de aplicaciones borradas. Cabe recordar que esta unidad asume las investigaciones relacionadas con el crimen organizado o las formas más graves de delincuencia, tanto a nivel nacional como en sus ramificaciones internacionales. Y que, en el marco de sus pesquisas, se enfrentan habitualmente a situaciones como la que ahora tienen entre manos con el fiscal general.

Cabe recordar que los agentes incautaron varios dispositivos electrónicos de los que consiguieron extraer "0 mensajes" en aplicaciones de mensajería del fiscal general del Estado. Los datos revelados por la UCO apuntaban a un posible borrado de mensajes, teniendo en cuenta los datos revelados gracias al análisis del móvil de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. En dicho volcado sí aparecieron varios mensajes remitidos por García Ortiz en esas fechas.

Así, la primera alternativa que barajan para recuperar los mensajes borrados del teléfono de García Ortiz pasa por el empleo de herramientas de recuperación de contenidos digitales: aunque un usuario elimine de forma manual todos los mensajes de un terminal, siempre queda una huella digital, fácilmente recuperable a través de softwares especializados.

En el panorama internacional existen varias firmas que desarrollan estos programas. Los hay desde los más básicos, que permiten a usuarios convencionales la recuperación de ciertos contenidos eliminados por error o accidente, como pueden ser los contactos o las imágenes; y otros softwares más desarrollados que, más allá de estar destinados específicamente a sistemas operativos de Apple o Android, también filtran por modelos o marcas.

Terminales con daños físicos

Estas herramientas de recuperación también son válidas en terminales que han sufrido graves desperfectos físicos, de forma accidental o intencional. En estos casos, los investigadores extraen los sistemas de almacenamiento y, para acceder a su contenido, los incorporan a nuevos terminales o hardwares que facilitan su rastreo.

Uno de los casos más mediáticos, apuntan fuentes policiales a Vozpópuli, fue la recuperación del teléfono de la desaparecida Diana Quer en una ría de Taragoña. A pesar de los graves daños que sufrió, los agentes especializados de la Guardia Civil -precisamente los destinados en la UCO- lograron recuperar contenido que apuntalaron las complejas pesquisas.

Este no sería el caso al que se enfrentarían los investigadores ante el terminal del fiscal general, que no registra daños físicos más allá del borrado de su contenido. Los agentes de la UCO, no obstante, sí han podido confirmar en base a los números IMEI (de identificación) que García Ortiz cambió de teléfono una semana después de que el Tribunal Supremo abriese causa contra él.

La Guardia Civil confirmó en su último informe que Álvaro García Ortiz cambió su terminal de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, una semana después de que el alto tribunal acordase abrir causa contra él por un presunto delito de revelación de secretos. El cambio se produjo pocos días antes de que se produjera el registro en el despacho del máximo representante del Ministerio Público, fechado el pasado 29 de octubre.

Acceso a la nube

La segunda alternativa para recuperar el contenido del teléfono del fiscal general es más compleja, ya que depende de terceros. Esta opción se centra en acceder a los posibles mensajes almacenados en la nube. Los proveedores de aplicaciones de mensajería instantánea no se caracterizan por entregar fácilmente esta información, ni siquiera cuando hay una providencia judicial que lo sustente. Los requerimientos son, además, dilatados en el tiempo debido a que las sedes de estas empresas se ubican en el extranjero.

Los investigadores de la UCO tratarán de acceder por sus propios medios al contenido de los terminales de García Ortiz, con el objetivo de trasladar un nuevo informe al Tribunal Supremo en el marco de las pesquisas por la supuesta filtración en torno a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.