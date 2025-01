No fueron sólo los mensajes borrados: el juez indaga si el fiscal general telefoneó a periodistas y políticos

El registro de llamadas del fiscal general del Estado será clave para determinar de dónde partió la primera filtración sobre la investigación del novio de Isabel Díaz Ayuso. El magistrado Ángel Hurtado ha requerido a las compañías Movistar y Vodafone los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas desde los teléfonos vinculados a Álvaro García Ortiz desde el 8 al 14 del pasado mes de marzo.

El juez pone el foco sobre las llamadas que el máximo responsable del Ministerio Público hizo en los días previos a la filtración y que, junto al rastreo de los mensajes presuntamente borrados, serán cruciales para comprobar cuál fue su papel en la publicación de información relativa a la propuesta de acuerdo formalizada por la defensa del empresario González Amador. El rastreo de los datos de tráfico de llamadas permitirá comprobar si desde la Fiscalía se telefoneó a alguno de los periodistas encargados de publicar los 'emails'.

La noche del 13 de marzo, después de que el diario El Mundo publicase que el Ministerio Público ofreció un acuerdo de conformidad al empresario, el fiscal general ordenó recabar los correos electrónicos intercambiados por el abogado de la pareja de la presidenta madrileña y el fiscal del caso, Julián Salto. Así se desprende del informe de la UCO relativo a los mensajes intervenidos en el móvil de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. Según los investigadores dichas comunicaciones llegaron al teléfono del fiscal general a las 23:00 horas, pocos minutos después, la Cadena Ser publicó una noticia en la que se daba información sobre la existencia de los 'emails'.

Ahora, el registro de llamadas de los dispositivos solicitado por el juez permitirá confirmar a quién llamó Álvaro García Ortiz en el lapso de menos menos de una hora entre que las comunicaciones del abogado del novio de Ayuso llegaron a su bandeja de correo electrónico y la Cadena Ser publicó la información (23:52 horas). De esta forma podría comprobarse si en el teléfono del fiscal aparece alguna comunicación con prensa o si dichas comunicaciones se limitaron a contactos con otros miembros de la cúpula fiscal.

Entre los nombres desvelados en el informe de la UCO, destaca el del teniente fiscal de la Secretaría Técnica y mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, quien personalmente se interesó por el expediente del novio de la presidenta madrileña para que fuese remitido a Fortuny. Por ello, el empresario González Amador pidió su imputación al que señala directamente por las conversaciones de WhatsApp que mantuvo entre el 8 y el 14 de marzo de 2024 con Pilar Rodríguez sobre la investigación contra él.

El 'email' llegó a Moncloa antes de publicarse en los medios

Además de determinar si la primera filtración a los medios partió o no de la Fiscalía General del Estado, el registro de llamadas podría despejar dudas sobre cómo llegó dicha información a Moncloa. Cabe recordar que el volcado del dispositivo móvil del exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, permitió desvelar que Pilar Sánchez Acera y otros cargos de Moncloa y el PSOE tuvieron acceso al 'email' en el que el abogado del novio de Ayuso ofrecía un pacto a la Fiscalía a cambio de reconocer un delito fiscal antes de que el documento fuese publicado en los medios de comunicación.

Los investigadores sostienen que el 'email' "no había sido publicado en los medios de comunicación hasta las 8:29 horas, cuando ya estaba en poder de" Pilar Sánchez Acera, por lo que apuntan a que "su procedencia no puede ser la publicación en medios". Entre los que llegaron a tener acceso a dicha información destacan la Directora de Comunicación de Óscar López, el que era Secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, la Directora de Comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada y el ex Director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín.

Las sospechas de una filtración proveniente de Fiscalía aumentan con la denominación que el propio Lobato le otorgó al correo electrónico que desató la investigación contra el máximo representante del Ministerio Público, el "mail de la Fiscalía". Así denominó el exlíder del PSOE en Madrid al documento que Pilar Sánchez Acera le pidió sacar en la Asamblea de Madrid para atacar a la dirigente 'popular' en un grupo de WhatsApp que comparte con el Director del Gabinete del GPAM, David del Campo, y con la diputada de la Asamblea de Madrid, Marta Bernardo, en el que informó de que la jefa de gabinete de Óscar López le había instado a que fuese él quien sacase el "mail de la Fiscalía".

A la espera de ver si, finalmente, la UCO puede recuperar el contenido vinculado a las aplicaciones de mensajería instantáneas que pudieran haber existido asociadas a los números de Álvaro García Ortiz, la investigación avanza con nuevas testificales. Este miércoles, acude a declarar al Supremo el jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez en calidad de testigo. También acudirán a declarar un total de ocho periodistas de diferentes medios que manejaron información relevante sobre la investigación del novio de Ayuso. Estas comparecencias están programadas entre el 8 y 9 de enero.

El juez también acordó citar como testigos a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal general de delitos económicos, Julián Salto. El fiscal a cargo, en un inicio, de la investigación a González Amador y su superior irán a declarar el próximo 16 de enero.