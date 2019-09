Los jueces del 'procés' trabajan para tener lista la sentencia antes del 16 de octubre

El tribunal que juzgó a los 12 líderes independentistas trabaja con la vista puesta en emitir su sentencia antes del próximo 16 de octubre, según informan fuentes conocedoras de los trabajos de los magistrados del Tribunal Supremo. Ese es el día en el que los acusados Jordi Sànchez y Jordi Cuixart cumplen dos años de prisión preventiva. Llegada esa fecha, la Ley obliga a estudiar una posible prórroga de esa situación o la puesta en libertad provisional hasta comunicar el fallo.

El 16 de octubre es por tanto una fecha que se marca el tribunal, si bien no es definitiva. En caso de no tener culminada la resolución para entonces, la prórroga es una posibilidad contemplada en la Ley, indican estas fuentes. El resto de acusados, con Oriol Junqueras a la cabeza, no alcanzará la fecha de los dos años de prisión preventiva hasta el 2 de noviembre. El dirigente de ERC se encuentra pendiente de la cuestión planteada por el Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE) sobre su inmunidad, que podría complicar la prórroga de su prisión provisional.

Posibles discrepancias

Las mismas fuentes indican que las deliberaciones entre los siete jueces que integran el tribunal se están realizando por bloques temáticos por lo que no descartan hasta última hora que exista alguna discrepancia entre los magistrados que se plasme en la redacción de un voto particular que conteste algún aspecto concreto de la sentencia. Lo habitual es que las sentencias -y especialmente aquellas que son sensibles- traten de recabar la unanimidad de todos sus firmantes.

Sobre el modo en el que hacer público el fallo de una sentencia histórica, los jueces se inclinan por la notificación a los afectados y no contemplan, por el momento, realizar una lectura pública como se ha hecho en otros casos especialmente mediáticos. Fue el caso, por ejemplo, de la sentencia de la Manada emitida por el tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra. Entienden las fuentes consultadas que en el caso del procés caso sería difícil separar el fallo o partes concretas de la sentencia del total de la resolución.

La sentencia del procés ha marcado este lunes los actos de la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, especialmente con la intervención de la fiscal general del Estado, María José Segarra. La máxima representante del Ministerio Público ha advertido ante la mirada del rey Felipe VI y miembros del Gobierno que "todos" tienen la "obligación imperiosa" de acatar la sentencia sea cuál sea su resultado.