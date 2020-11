El 'impuestazo' a Madrid divide al PSOE: "Refuerza a Ayuso y cohesiona su Gobierno"

No es un impuestazo a Madrid, sino una armonización fiscal para toda España. El PSOE ha sacado el nuevo argumentario en tromba tanto entre sus portavoces como en sus altavoces habituales para enterrar la idea de que su pacto con ERC es contra Madrid, sino que se trata de un plan nacional.

El consenso en el seno del PSOE a favor de esta medidaes amplio, pero algunas voces críticas explican a Vozpópuli que hay contradicciones a la hora de esquivar el debate sobre los regímenes forales del País Vasco y Navarra. Y lamentan que, por un lado, la figura de Isabel Díaz Ayuso se está reforzando políticamente con esta presión constante desde La Moncloa. Y, por otro, que este movimiento cohesione su coalición con Ciudadanos. El partido naranja jamás ha cuestionado la línea del PP en materia impositiva pese a sus continuas rencillas políticas con Ayuso.

"Miguel Ángel Rodríguez debe de estar encantado", explican fuentes socialistas a este diario. "A Díaz Ayuso se le presuponía un liderazgo débil, pero le están convirtiendo en una auténtica lideresa".

Armonización sin el País Vasco

El PSOE ha intentado corregir el mensaje que lanzó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en su pacto presupuestario con el Gobierno. El término "paraíso fiscal" o "dumping fiscal" ha dado paso al de "armonización fiscal". El eufemismo busca erradicar la política de bonificaciones impositivas en patrimonio, sucesiones y otros tipos que mantiene la Comunidad de Madrid desde la llegada del PP al poder hace más de 20 años. "No hay justicia social, sin justicia fiscal", explicaba un destacado dirigente territorial del PSOE a este diario.

El partido ha echado mano de una expresión que recoge el informe de expertos que encargó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy para abordar la reforma de la financiación autonómica. Rajoy nunca llegó a aprobar esta reforma. Sánchez, de momento, tampoco.

El documento defiende efectivamente esa armonización, pero se obvia que muchos de los expertos nombrados por cada comunidad -incluidas las del PSOE- para redactar el informe fueron muy críticos con el régimen del cupo y el concierto vasco. Esta contradicción preocupa a algunos dirigentes socialistas, que pese a este matiz comparten la idea de que se igualen algunos tipos impositivos en las comunidades del régimen común. Tampoco han entrado a valorar ni en público ni en privado si abordar este debate justo ahora es o no bailarle el agua a la estrategia del separatismo catalán.

Similitudes Ayuso-Aguirre

Lo que más preocupa al socialismo, especialmente al madrileño, es el oxígeno que se suministra constantemente a Díaz Ayuso. Algunos de los más veteranos comparan esta situación con la que se vivió en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid y el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno de la Nación.

El PSOE de Madrid siempre creyó que la elección de Ayuso como candidata a la presidencia de la Comunidad era un síntoma del debilidad del PP. Y que Pablo Casado la eligió no para ganar (lo daba por perdido), sino para liderar la oposición. En ese sentido, señalan que Sánchez ha puesto demasiado foco en Ayuso, especialmente por la gestión de la pandemia del coronavirus. Y ahora, señalan estas fuentes, abre un frente fiscal que "deja espacio a la presidenta para un relato victimista" y le da otra oportunidad de afianzar su mandato.

"No es solo que invadan o no competencias o que el PSOE entre o no en la estrategia de ERC", dicen desde las filas socialistas. "El problema es que es un debate que se basa en un tema que no gusta demasiado a la gente y menos en la actual coyuntura económica: que le suban los impuestos".

Refuerza la coalición con Cs

Desde el PSOE creen también que esta batalla cohesionará a PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Las continuas luchas entre Díaz Ayuso y su vicepresidente Ignacio Aguado han sido uno de los puntos débiles de Ayuso. Pero en materia de impuestos, el socialismo cree que la coalición responderá "como un solo hombre". Y que se pierde la oportunidad de presionar a la presidenta del PP por el flanco de su socio de Gobierno.

Fuentes de Ciudadanos reconocen que apoyarán a Ayuso. Y explican que están a favor de armonizar los impuestos en toda España, "pero para bajarlos todavía más" y revisar el cálculo del cupo vasco y el funcionamiento del concierto.