El hermano de Sánchez ante la jueza: "Buscaba empleo todas las mañanas mientras tomaba café"

El hermano de Pedro Sánchez acudió a declarar este jueves a los juzgados de Badajoz en calidad de investigado por varios delitos contra la Administración Pública. El familiar del presidente del Gobierno estuvo en la Sala de vistas durante hora y media, tiempo en el cual defendió su labor a cargo de la Oficina de Artes Escénicas.

Durante la primera parte de su comparecencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el músico se limitó a contestar a las preguntas de la jueza Beatriz Biedma sobre cómo accedió a la plaza de coordinador de conservatorio que empezó a ostentar en el año 2017. Según su versión, en mayo de 2017, estaba en plena búsqueda de empleo tras finalizar un máster en Milán el curso anterior.

Fue entonces cuando, tras varias búsquedas en Internet, sonó la campana. "¿Cómo tuvo usted conocimiento de la publicación de las bases para acceder al puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios?", pregunta la magistrada. "A través de un buscador", responde David Sánchez. "Se hace una búsqueda en Google, se pone oferta de empleo profesor de música conservatorio superior de Salamanca, de Córdoba... A penas son una veintena los conservatorios superiores, que son los que a mí me interesaban, y eso se hace en 15 minutos", añade.

Seguidamente, tras preguntar la instructora sobre el tiempo que el investigado llevaba en búsqueda de trabajo activa, Sánchez responde: “Lo hacía de manera diaria, tampoco es una actividad que lleve mucho. Antes de tomar el café o mientras tomaba el café”.

Justo antes de que Sánchez detallara cómo accedió a la plaza dependiente de la Diputación de Badajoz, la jueza le traslada los indicios existentes de que "se le ha dado un trato de favor tanto en la creación de la plaza" como en el cambio de denominación del cargo. Del mismo modo, la magistrada aclara, en cuanto al absentismo laboral, que no es un delito no acudir al trabajo, sino que este supone "un indicio más de que a usted se le está dando un trato de favor, porque ese contrato exigía una dedicación exclusiva y prestar sus servicios en la Diputación de Badajoz".

Uno de los puntos clave de la declaración fue cuando la instructora le pregunta qué es y dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas, dirigida por el hermano del jefe del Ejecutivo. "No le podría decir, imagino que en el despacho donde estoy alojado ahora", contestó. Más tarde, tras explicar que esta denominación no se trataba de un espacio físico, sino de un concepto abstracto, la jueza insiste en que ubique dónde se sitúa su despacho. Es entonces cuando David Sánchez señala que durante su primera etapa como coordinador de los conservatorios pacenses trabajaba en un despacho localizado en el conservatorio superior de Badajoz, hasta que pidió una excedencia laboral. A su vuelta, el espacio estaba ocupado y "me apañaba", comenta, entre la sala de reuniones y el despacho de diputado de Cultura.

Tras superar los nervios propios del inicio de la declaración, el músico sostuvo que dicho puesto fue planteado por parte del órgano provincial en el año 2016, fecha en la que su hermano no era nadie en el partido y Gallardo iba con Susana Díaz. Sobre su relación con el PSOE, el investigado se quiso desligar de la vida política y detalló que su vínculo se limita a sus "conexiones familiares" con el partido, en este caso, liderado por su hermano.

Lo que sí reconoció ante la jueza es que uno de sus objetivos era expandir las actividades que realizaba para la Diputación y que quería conseguir dar más visibilidad a la ópera "a nivel político". Esta cuestión derivó en el surgimiento de ciertas diferencias profesionales con el director de conservatorio Evaristo Valentí, quien quería priorizar más la parte educativa.

A la salida de los juzgados, su abogado Emilio Cortés defendió que el absentismo laboral ya ha quedado descartado, tanto por la documental obrante en la causa como por las declaraciones de los testigos. Sobre la ubicación de la Oficina de Artes Escénicas, dirigida por Sánchez, el letrado ha detallado que la oficina "no tenía espacio físico". "La oficina era un espejo de su puesto de trabajo, un instrumento... Esa bifurcación que se trata de establecer, eso es absolutamente ficticio y absolutamente malintencionado", añadió.

Las declaraciones previstas para este jueves componen la segunda tanda de las audiencias acordadas por la jueza Beatriz Biedma. El próximo 17 de enero, está previsto que acudan a sede judicial otros cuatro trabajadores de la Diputación de quienes pudo depender la creación del puesto que ocupa David Sánchez.