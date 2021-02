El Gobierno vulnera tres leyes al ocultar el informe del Consejo de Estado sobre los fondos UE

El Gobierno de coalición ha incumplido tres leyes al ocultar el informe del Consejo de Estado para el decreto de los fondos de la Unión Europea.

En concreto, al no mostrar el informe, el Ejecutivo está vulnerando la Ley Orgánica del Consejo de Estado, al no hacer constar en el texto del decreto que se solicitó el informe; la Ley del Gobierno, por no enviar dicho texto al Congreso; y la de Transparencia, por no publicarlo en el portal de Transparencia.

Esto es lo que aseguran varios juristas y recoge 'El Español' después de una sesión de control al Gobierno el pasado miércoles en la que el principal partido de la oposición insistió de manera contundente sobre la ocultación de este informe.

Según el Partido Popular, liderado por Pablo Casado, el Gobierno de Pedro Sánchez "oculta" al Congreso de los Diputados el dictamen del máximo órgano consultivo del Estado sobre el decreto de los fondos europeos.

Los populares aseguran que como el contenido del documento era contrario a los intereses de Moncloa, el Gobierno ha decidido ocultarlo.

Aunque este informe no es vinculante, el organismo afeó al Ejecutivo las "formas" del Real Decreto-Ley en un dictamen de 96 páginas

En una intensa sesión en la Cámara baja, tras las acusaciones de Casado, Sánchez le instó a cambiar de actitud y a dejar de "decir mentiras". De hecho, la controversia llegó cuando el socialista se dirigió al popular para exigirle que hiciese una oposición "constructiva", porque "incluso" el líder de Vox "le da lecciones de responsabilidad".

Afeó las formas

Después de la sesión de control, el Consejo de Estado confirmó que sí había emitido un informe en el mes de diciembre en relación a este decreto después de que el Gobierno lo solicitase.

Aunque este informe no es vinculante, tal y como publicó 'Vozpópuli', el organismo afeó al Ejecutivo las "formas" del Real Decreto-Ley en un dictamen de 96 páginas.

El informe, que a día de hoy permanece oculto, recoge varias "observaciones a la forma" en la que el Ejecutivo modifica un gran número de leyes vía decreto. "Hay observaciones de forma y el resto cosas menores", aseguraron a este medio fuentes del Ejecutivo.