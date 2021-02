El Consejo de Estado afeó en 96 páginas las "formas" del decreto de fondos de Sánchez

El Consejo de Estadoafeó al Gobierno las "formas" del Real Decreto-Ley de los fondos europeos en un dictamen de 96 páginas, según ha sabido Vozpópuli. El informe, que permanece oculto, recoge varias "observaciones a la forma" en la que el Ejecutivo modifica un gran número de leyes vía decreto. "Hay observaciones de forma y el resto cosas menores", dicen fuentes del Gobierno.

El líder del PP, Pablo Casado, ha reclamado a Pedro Sánchez que haga público el dictamen del Consejo de Estado sobre este decreto. Ciudadanos, a a través de su portavoz Edmundo Bal, registró el lunes en el Congreso una petición escrita al Ministerio de la Presidencia, que dirige Carmen Calvo, para que entregue el documento a su grupo parlamentario.

El informe tiene 96 páginas y su contenido es por ahora un misterio. Fuentes del Consejo de Estado confirman a este diario que el dictamen existe. Y precisa que no se ha hecho público porque tiene que hacerlo antes el Gobierno. Fuentes del Ejecutivo han declinado aclarar por qué se mantiene en secreto o en un "cajón", como ha denunciado Casado en la sesión de control al Gobierno.

"Demoledor" para el Ejecutivo

El Gobierno está obligado a solicitar el dictamen del Consejo de Estado, pero el contenido y las conclusiones del informe no son vinculantes. Sánchez consiguió la convalidación del decreto de gestión de los fondos europeos en una ajustada votación la pasada semana en el Parlamento. La inesperada abstención de Vox y el apoyo de Bildu y el PNV salvaron al Gobierno de una derrota histórica. PP, Ciudadanos votaron en contra.

La principal crítica de los grupos políticos, incluidos los que permitieron la convalidación, es la falta de mecanismos de control independiente. Sánchez se ha abierto a revisar el control absoluto que ejercerá La Moncloa sobre los fondos durante la tramitación del decreto como proyecto de ley.

Bal ha asegurado este miércoles que no tiene el informe en su poder, pero que personas que lo han leído le han dicho que es “demoledor” para el Ejecutivo y que tiene 96 páginas, por lo que es “bastante extenso, poderoso y muy bien fundamentado”.

En rueda de prensa, el dirigente naranja ha insistido en sus sospechas de que el informe es negativo para los intereses del Gobierno porque no fue incluido en el dictamen. “Si fuese favorable o echase flores, lo hubieran presentado”, ha subrayado Bal, quien cree que Moncloa “lo tiene oculto en un cajón” en estos momentos.

En los reales decretos, el dictamen del Consejo de Estado no es preceptivo, sino potestativo, y el Ejecutivo se decantó por esto último. Bal ha considerado “muy sospechoso” que no apareciera dicho dictamen en el expediente de convalidación. “Tenemos muchas razones para sospechar que no es muy favorable o halagüeño”.

"Atentado contra la transparencia"

Al portavoz adjunto de Cs le ha sorprendido que el texto no aparezca en la página web del Consejo de Estado, cuando todos sus dictámenes son públicos. “Lo he intentado conseguir a través del consejo de Estado, y dicen que se lo tenemos que pedir al órgano que se lo ha pedido”, es decir el Gobierno.

Por ello, se ha preguntado “qué miedo tiene el Gobierno” a que se conozca lo que dice ese dictamen sobre el real decreto de los fondos europeos. “Este es un ejemplo de lo que el Gobierno hace con las instituciones objetivas e independientes: cargárselas, ningunearlas, ocultar lo que le molesta, cesar a los funcionarios que son molestos”, ha arremetido Bal.

En su opinión, se está ante “un atentado contra la transparencia” en un momento en el que se ha abierto “la caja del despilfarro” con la luz verde que obtuvo el Ejecutivo la semana pasada para tramitar los citados fondos “sin ningún control de nadie”.

De ahí que, a juicio de Bal, sea urgente conocer el texto del Consejo de Estado para así “corregir esos defectos” en la tramitación como proyecto de ley de ese real decreto que ahora se va a iniciar en el Congreso. “No vaya a ser que en Bruselas caiga como un jarro de agua fría”, ha advertido.

Sánchez prevé un gasto de 72.000 millones en el período 2021-2023 del paquete de ayuda aprobado por la Unión Europea para paliar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.