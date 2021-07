El presidente Pedro Sánchez ha sorprendido a propios y extraños ejecutando una renovación en el Gobierno que ha afectado de pleno a sus tres principales escuderos: la exvicepresidenta Carmen Calvo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y el exdirector del Gabinete de Presidencia Iván Redondo. Un anodino sábado de julio, cuando la única noticia eran las altas temperaturas, Sánchez dio un golpe sobre la mesa, dejando sobre ella solo los elementos decorativos.

Una de las carteras ministeriales que estaba en las quinielas de salida, el Ministerio de Consumo, liderado por un ministro desacreditado en la última semana por otros miembros del Ejecutivo e incluso por el propio presidente del Gobierno (aquello de que el "chuletón al punto no tiene rival"), sigue teniendo asiento fijo en el Consejo de Ministros.

La inactividad del ministro de Consumo, Alberto Garzón, es notoria tal y como se puede comprobar acudiendo a las agendas gubernamentales del último mes. Según ha podido comprobar Vozpópuli, entre el 12 de junio y el 12 de julio, Alberto Garzón solo ha dado fe de actividad en 13 días, es decir, en menos de la mitad.

Si vamos al detalle, vemos que las entrevistas o actos con prensa han ocupado hasta cuatro días de dicha agenda. En definitiva, que si nos ceñimos a los días que el ministro de Consumo ha ejercido alguna actividad directamente relacionada con el Ministerio, nos quedamos con nueve días de actividad de 30 posibles.

En los 12 días que llevamos de mes en julio, Garzón solo ha tenido actos en su agenda en cinco días. Su actividad ministerial se ha reducido a cuatro entrevistas para medios de comunicación, la reunión semanal que mantiene con el Comité de Dirección del Ministerio de Consumo y su presencia en la firma de los convenios para la renovación de las Juntas Arbitrales de Consumo del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, en la sede del Ayuntamiento de Málaga.

Pero es más, si no tenemos en cuenta las entrevistas concedidas a raíz de la polémica surgida por sus declaraciones sobre el consumo de carne, a Garzón solo le quedan dos días de actividad.

Actividad de Garzón en junio

En los 18 días que transcurren del 12 al 30 de junio, Alberto Garzón solo ha tenido su agenda ocupada siete días, y la gran mayoría ha sido por la reunión semanal que mantiene con su Comité de Dirección del Ministerio, algo habitual en todas las carteras ministeriales.

Esta labor le ocupó tres de los siete días en que tuvo algo agendado de los 18 totales. De los cuatro días restantes, uno fue dedicado íntegramente a acudir a una entrevista en 'La Noche en 24 horas' de TVE a las 22:10. Al margen, el 17 y el 16 de junio compareció en las Comisiones de Sanidad y Consumo del Senado y del Congreso de los Diputados para informar sobre el etiquetado nutricional frontal NutriScore.

Finalmente, el 21 de junio se ocupó de inaugurar el Congreso ´Resilientes frente a la pandemia: El impacto del juego online en la sociedad española´, organizado por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD). Más allá de estos 13 actos, no se indica nada más en la agenda del líder de Consumo.

Siete meses sin medidas en el Consejo de Ministros

Como ya adelantó Vozpópuli, desde que comenzó la legislatura, el ministro de Consumo ha ido con las manos vacías al Consejo de Ministros durante siete meses. En todo este período, del que se han excluido las vacaciones de agosto, el Ministerio de Consumo no ha presentado ninguna propuesta de Real Decreto, Acuerdo o medida alguna. En lo que va de año, no presentó nada en marzo y abril. En 2020, Consumo no aportó ninguna propuesta en octubre, agosto, junio, mayo y febrero.