Frontex designa Canarias como el único 'punto caliente' en la UE de la inmigración irregular

Canarias ya es el único lugar de la Unión Europea donde crece la llegada de irregulares según confirmó este martes a Vozpópuli la agencia europea de fronteras (Frontex). En 2024, Europa experimentó una disminución general del 38% en los cruces irregulares de fronteras, alcanzando los niveles más bajos desde 2021 pero no en las Islas Canarias. Esta reducción del resto de la UE se debe principalmente a la disminución de las llegadas por el Mediterráneo central (59%) y los Balcanes occidentales (78%).



El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, espera poder contar con el respaldo de la CE en reducir la exposición de las islas a este drama mientras que Mauritania y Senegal han celebrado esta semana una cumbre de jefes de gobierno en la que han pactado aumentar su cooperación "con España". Sutilmente, el mensaje de las autoridades de Nouakchott y Dakar con las autoridades europeas no se menciona. Los países africanos rechazan de momento la presencia de agentes de Frontex por representar una medida de "neocolonialismo que acompaña a esta postura, no se deben perseguir ni forzar acuerdos con países que no los desean", en palabras de la exdiputada alemana en el Parlamento Europeo, Cornelia Ernst.



Mientras el Mediterráneo oriental registró un aumento del 14% debido a nuevos corredores migratorios, mientras que Canarias experimentó un crecimiento del 18%, alcanzando un récord histórico. Esta última ruta, junto con las fronteras orientales, donde se triplicaron los cruces debido a la crisis ucraniana, fueron las únicas en mostrar un incremento significativo. Fuentes de Frontex indicaron este martes a Vozpópuli que "si bien las cifras de migración irregular de 2024 reflejan avances, persisten desafíos" porque "las redes de contrabando se adaptan a nuevas circunstancias y los flujos migratorios pueden cambiar rápidamente". Las autoridades informaron de un aumento de la violencia por parte de los contrabandistas y la creciente inestabilidad en regiones como el Sahel sigue impulsando la migración hacia Europa".



Las travesías marítimas, generalmente orquestadas por redes delictivas organizadas, siguen representando un peligro extremo para los inmigrantes. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que 2.300 personas perdieron la vida en el mar solo en 2024, "lo que pone de relieve el trágico coste humano de estas peligrosas rutas", dijo Frontex.

La situación en Canarias es especialmente llamativa

A pesar de la disminución general en la UE, el archipiélago canario registró un aumento del 18% en las llegadas irregulares en 2024, superando los 47.000. Este incremento se atribuye principalmente a las salidas desde Mauritania y contrasta con la disminución en otras rutas. La ruta atlántica de Canarias se ha consolidado como una de las principales vías de entrada a Europa para los migrantes irregulares, lo que plantea desafíos específicos para las autoridades locales y regionales.



A nivel europeo, 2024 marcó una disminución en los cruces irregulares de fronteras, un hecho atribuido a la intensificación de la cooperación entre los estados miembros para combatir las redes de tráfico de personas. Sin embargo, esta tendencia general contrasta con la situación en las Islas Canarias, donde se registró un aumento significativo en las llegadas de inmigrantes irregulares. Este contraste evidencia la complejidad y diversidad de los flujos migratorios en el continente.



El incremento en las llegadas a Canarias plantea desafíos significativos para las autoridades regionales, como la gestión de los centros de acogida, la integración de los migrantes y la cooperación con países de origen y tránsito. Las causas de este aumento en las llegadas a Canarias son múltiples y complejas, incluyendo factores como la inestabilidad política en los países de origen, la pobreza, la violencia o el cambio climático. Las consecuencias de esta situación se extienden más allá de las islas, afectando a toda España y a la Unión Europea en su conjunto.



El Gobierno de Canarias ha reclamado una respuesta integral que aborde tanto las causas como los efectos de la inmigración irregular. Esto implica reforzar la cooperación internacional, mejorar los mecanismos de búsqueda y rescate, garantizar los derechos de los migrantes y promover su integración en las sociedades de acogida. Además, la administracion autonómica considera fundamental desarrollar políticas migratorias más flexibles y humanas que reconozcan la diversidad de las experiencias migratorias y la necesidad de proteger los derechos de las personas.