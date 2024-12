Canarias cierra la última semana del año con 1.933 inmigrantes para consolidar el récord de llegadas

Canarias ha cerrado la última semana de 2024 con la llegada de 1.933 migrantes, entre ellos un fallecido, que han arribado a las islas a bordo de 34 embarcaciones, según los datos ofrecidos por los equipos de salvamento y emergencias.



Las cifras de esta semana colocan al archipiélago en un nuevo récord anual tras sobrepasarse con estas llegadas las 46.000 entradas irregulares por mar. A fecha 15 de diciembre, cuando el Ministerio del Interior publicó su balance hasta ese día, la cifra era de 43.737, en un diciembre que ha sido especialmente frenético.



Y todo ello en medio de un conflicto político entre partidos y comunidades autónomas que no acaba de fructificar en la principal solución puesta sobre la mesa: que se produzca un consenso entre PSOE y PP para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que permitiría una distribución equitativa de los más de 5.500 menores extranjeros no acompañados que asume el Gobierno de Canarias en solitario.



Precisamente este domingo, en Las Palmas de Gran Canaria, la secretaria de Economía de la Ejecutiva federal del PSOE, Enma López, instó al PP a "abandonar la mano de la ultraderecha" que le lleva lejos de un consenso de Estado del que no debiera alejarse y retomar una negociación "silenciosa" para cerrar la reforma.



En esta semana, y aunque el lunes no hubo llegadas, en la madrugada de Nochebuena y la mañana de Navidad Canarias continuó contabilizando embarcaciones precarias que trataban de alcanzar sus costas, con un total de ocho con al menos 387 migrantes a bordo. Seis de los cayucos tocaron tierra en el puerto de Los Cristianos, en Tenerife, mientras que los otros dos lo hicieron en Gran Canaria y en El Hierro.



Al día siguiente, el 26, Salvamento Marítimo intervino en cinco rescates en los que se contabilizaron un total de 274 migrantes. Tres de esas embarcaciones arribaron al puerto de La Restinga, en El Hierro, mientras que las otras dos lo hicieron al puerto de Los Cristianos, en Tenerife. El 27, viernes, fueron rescatadas 339 personas a bordo de siete cayucos, una de ellas fallecida durante la travesía. Una de las embarcaciones fue rescatada al sur de Tenerife y las otras seis en El Hierro.



Mientras que el sábado la cifra total fue de 658 personas a bordo de diez barcazas, de las que siete arribaron a Lanzarote a bordo de lanchas neumáticas, dos cayucos llegaron a El Hierro y una patera hizo lo propio al sur de Tenerife. Y en este domingo, 275 personas han sido rescatadas en aguas próximas al archipiélago a bordo de cuatro barquillas, los tripulantes de tres de ellas tocaron tierra en el muelle de La Restinga, en El Hierro, mientras que la otra lo hizo en Arguineguín, al sur de Gran Canaria.



En la mayor parte de los casos, los migrantes manifestaron a los equipos de emergencia proceder de países como Mali, Gambia, Senegal, Marruecos o Mauritania, país en el que se concentra la mayor parte de las salidas en los últimos meses, y la mayor parte de las muertes.



La ONG Caminando Fronteras, que cada año monitorea con un informe los decesos que se producen en las distintas rutas migratorias con destino España, cifró ayer en 9.757 las personas que murieron en la Ruta Atlántica tratando de alcanzar Canarias en pateras o cayucos durante 2024. El total de fallecimientos en toda España fue de 10.457, de modo que 9 de cada 10 personas que mueren intentando alcanzar las costas españolas lo hicieron en la Ruta Canaria.



Esto supone una media en el archipiélago de 28 muertes al día en 2024, año que se ha vuelto a convertir en el más mortífero hasta la fecha en las islas, batiendo el récord del año previo, 2023, cuando perecieron al menos 6.007 migrantes.