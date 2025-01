Canarias pide a Baleares que se sume a su plan de reparto de menas en España

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, animó este lunes al gobierno de Baleares (PP y Vox) a que sume a la propuesta insular sobre el reparto de menas en España. Cabello expresó su solidaridad con ese archipiélago y, en respuesta a una pregunta de Vozpópuli tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de Canarias deliberante sobre la agenda económica de 2025 en las islas de este lunes, dijo que los acuerdos con el PP buscan "descomprimir" la tensión.



La propuesta del Gobierno de Canarias es la de sus socios CC y PP. Sobre si el PP en el Congreso de los Diputados Madrid está desconectado de la tesis del partido en las islas, Cabello no se mojó pero al hablar de las negociaciones con Junts para establecer un acuerdo sí lo hizo y sentenció: "Cada uno se tendrá que retratar en un momento dado".



El Govern de Baleares se plantea pedir ayuda a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para frenar la llegada de pateras a las islas si persiste la "dejación de funciones" del ejecutivo central ante la "ruta migratoria consolidada" entre Argelia y el archipiélago. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) acogió el pasado año a 367 menores extranjeros no acompañados, un 103% más que en 2023. En 2024 arribaron a las costas de Baleares al menos 5.924 inmigrantes irregulares (según la contabilidad de EFE, dada la falta de información detallada por parte del Ministerio del Interior), lo que representó un aumento del 160% en comparación con el año anterior.



En los primeros meses de 2024, Canarias se enfrentó a una situación sin precedentes con la llegada de 5.812 menores no acompañados. Este número, un récord absoluto, representa un aumento del 19% en comparación con el mismo período del año anterior. Las llegadas incesantes han sobrepasado la capacidad de los centros de acogida, dejando a muchos menores en condiciones precarias.



Ante esta crisis, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha tomado medidas y el 21 de enero comienza una ronda de contactos formales para discutir soluciones a corto y largo plazo. En concreto, se entrevista con Magnus Brunner, el nuevo comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, que este enero ha visitado Frontex en presencia del director ejecutivo de Frontex, Hans Leijtens, y con el equipo directivo de la Agencia para debatir los retos que se plantean en las fronteras exteriores de la UE.



La crisis migratoria en Canarias sigue siendo un desafío complejo, pero con la colaboración de las autoridades europeas y locales, se busca encontrar soluciones sostenibles que protejan a los menores y aseguren su bienestar. Cabello apostilló que Coalición Canaria está en la tesis de "descomprimir" la tesión y evitar alargar el proceso de estabilización de los menas en España.