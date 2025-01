García Ortiz contacta con Telefónica para conseguir el listado de llamadas de su teléfono personal antes que el Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha mantenido contactos con Telefónica en persona. Lo habría hecho, según publican varios medios, para hacerse con el listado de llamadas de su teléfono personal en pleno proceso por el que se le investiga por un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso.

De esta manera, García Ortiz estaría tratando de conseguir la lista de personas a las que llamó en el período en tiempo que está siendo investigado por el Tribunal Supremo.

Según publica 'El Mundo', el fiscal general no habría contactado con nadie de la cúpula de la operadora, pero sí se ha comunicado con la compañía por otros medios, ya que, cualquier cliente de Telefónica pueda recuperar su listado de llamadas salientes, aunque no de las entrantes, con sus claves online o llamando a un teléfono creado para ello, aunque el rotativo no especifica qué medida ha empleado.

García Ortiz recopila datos para su defensa

Con este movimiento, el fiscal general del Estado recopila datos para su defensa ante la investigación del Tribunal Supremo. Sin embargo, ya el pasado martes, el magistrado Ángel Hurtado ordenó a las operadoras Movistar y Vodafone que aportasen los datos de las llamadas, además de los titulares de las líneas que los reciben y emiten de los dos números de teléfonos vinculados a García Ortiz.