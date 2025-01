Las excusas de Gallardo sobre el alto cargo de David Sánchez: "Si yo hubiera deseado que entrara, tenía 27 puestos"

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, declaró este jueves ante la jueza Beatriz Biedma en calidad de investigado en el marco de la causa dirigida contra el hermano de Pedro Sánchez. El dirigente socialista tuvo que someterse a las preguntas de la instructora sobre la creación del puesto de alta dirección que ostenta el familiar del presidente del Gobierno, además del cambio de denominación que sufrió la plaza en el año 2022.

Según refleja el vídeo de su declaración, al que ha tenido acceso Vozpópuli, Gallardo justifica la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, como un puesto de alta dirección, precisamente por el carácter designación. En relación a por qué se optó por crear un puesto directivo y no uno de funcionario, el investigado responde: "En la Administración, los puestos más honestos son aquellos que no crean fijeza para alguien en concreto".

La jueza insiste entonces en si conocía el hecho de que, antes de que David Sánchez aterrizase en Badajoz, un sindicato presentó un escrito manifestando "serias dudas" sobre la creación del puesto, a lo que el dirigente socialista afirma que desconocía tal extremo. "Si yo hubiera deseado que Sánchez entrara en la Diputación tenía 27 puestos de libre disposición, porque son personal eventual de confianza. Lo hubiera podido tratar por ese sistema y en las mismas condiciones", ironiza Gallardo.

En este sentido, el dirigente socialista incide en que se crea personal directivo porque "no crea fijeza" y eso le permitiría a "cualquier presidente", "poder cesar al señor Sánchez y eliminar la plaza sin que haya ningún tipo de indemnización". Esta afirmación hace saltar las alarmas de la magistrada, que pregunta si el cese del músico dependía directamente de él como presidente de la Diputación."Eso también puede verse como una garantía de que no le va a cesar nadie que no sea el presidente de la Diputación". "Claro, pero si mañana viene otro presidente, lo puede cesar", contesta el dirigente socialista.

Al inicio de la comparecencia, la magistrada se interesa sobre la fecha en la que el presidente de la Diputación conoce al hermano del secretario general de su partido. En ese momento, Gallardo asegura que no lo conocía y que, una vez que ya se había acordado darle la plaza, alguien le comenta de quién es familiar.

Una vez fuera de los juzgados, Gallardo atendió a los medios frente y defendió la idea de crear la plaza que más tarde acabaría ostentando el familiar del jefe deje del Ejecutivo partió del Gobierno provincial. "Las plazas que crea una administración son las que considera el Gobierno que ha de crear, y digo las plazas porque ese año se crearon 57", añadió.

En la misma línea, valoró en positivo la labor de Sánchez al frente de la Oficina de Artes Escénicas para llevar el género musical de la ópera a los pueblos de la provincia, un proyecto que el propio David "Azagra" ha calificado de "ambicioso", para incentivar el empleo de los chicos y chicas que trabajan en los conservatorios. Dicha versión choca con la defendida este miércoles por varios directores de conservatorios pacenses, quienes aseguraron que el puesto del hermano de Pedro Sánchez "no era imprescindible".