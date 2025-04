El Gobierno aprobará una modificación presupuestaria para aumentar en más de 2.000 millones el gasto en Defensa

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes una transferencia de crédito de 2.084 millones de euros al Ministerio de Defensa para cumplir con gastos previstos por este departamento. Fuentes del Gobierno han confirmado la aprobación de esa transferencia de crédito, avanzada por El País, y han aclarado que no se trata de una nueva partida ni está vinculada con el compromiso del Ejecutivo de llegar antes de 2029 al 2% del PIB del gasto en defensa.



Al no haber nuevos presupuestos este año, el Gobierno puede decidir en función de las necesidades que considere oportuno, hacer modificaciones de crédito, es decir, efectuar movimientos dentro del presupuesto. Es algo que el Ejecutivo hace con regularidad, y por ejemplo, el pasado 4 de marzo autorizó otra transferencia de crédito al Ministerio de Defensa por importe de casi 344 millones de euros con la finalidad de atender necesidades de funcionamiento existentes. Las fuentes citadas recuerdan que es algo que se ejecutó también el año pasado, pero que al estar el presupuesto prorrogado hay que volver a hacerlo.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo ha confirmado en declaraciones a los periodistas en una manifestación por la sanidad en Sevilla. Montero ha indicado que el Consejo de Ministros aprobará modificaciones presupuestarias que "permitan ir acompañando a un presupuesto que está prorrogado y que necesita adaptarse a las necesidades de cada momento".

La ministra ha precisado que son modificaciones muy similares a las que se hicieron en años anteriores y, por tanto, "no tienen ninguna característica especial, más allá de que el Gobierno ha trasladado que su concepto de defensa es de seguridad" y, por tanto, se refiere fundamentalmente a tecnología híbrida, que es una "tecnología de doble uso en lo que el ejecutivo está poniendo el acento".



Sobre la posición de Sumar y de otros socios parlamentarios del gobierno, Montero ha señalado que "saben perfectamente cuáles son esas partidas presupuestarias y no ha habido ningún problema en poder tramitarla como se tramitó en años anteriores". Ha insistido en que esto "no es una cuestión nueva, lo que sí es nuevo es que hay que hacer una apuesta realmente por proteger a Europa, por nuestra seguridad que pasa por muchos elementos diferenciadores con otros países, por nuestra posición geoestratégica, entre ellos la ciberseguridad y también el ciberterrorismo"



Aunque el Gobierno recalca que la transferencia que aprobará el Consejo de Ministros tras la autorización preceptiva por parte del Ministerio de Hacienda no está ligada a la senda que maneja para cumplir el objetivo del 2% del PIB en gasto en defensa, la decisión llega en medio de las voces que piden que ese porcentaje que los aliados de la OTAN destinan a ese cometido se mayor. Así, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió que los miembros de la Alianza eleven su gasto militar al 5% de su PIB.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya aseguró que España cumplirá con el 2% de su PIB antes de 2029, que era la fecha comprometida inicialmente, pero aún no ha concretado el nuevo calendario para llegar a esa meta. Antes debe conocerse el porcentaje oficial que España gastó el año pasado de acuerdo con los criterios de la OTAN. Este asunto será una de los ejes de la cumbre de la Alianza el próximo mes de junio en La Haya, donde Sánchez y Trump se verán por primera vez en persona en el nuevo mandato del presidente estadounidense.