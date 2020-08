Corinna, 65 millones y el AVE a La Meca: los escándalos que han llevado a Juan Carlos al ‘exilio’

El rey Juan Carlos I ha anunciado a Felipe VI que abandonará España. Durante los últimos meses, el Emérito ha sido el foco de múltiples acusaciones y escándalos vinculados con presuntos pagos de comisiones y ocultaciones de capital. Desde el incidente con el elefante en la cacería de Botswana a los 65 millones de presuntas comisiones en la construcción del AVE a La Meca, estas son las principales polémicas en las que se ha visto envuelto el Emérito.

Los 65 millones del AVE a La Meca

Las autoridades suizas sospechan que Juan Carlos I recibió una suma millonaria de parte de la familia real saudí a cambio de rebajar el coste de construcción del AVE a La Meca, según informó Vozpópuli en el mes de marzo. Esta línea de trabajo marca la actuación del fiscal helvético Yves Bertossa, que se reunió en octubre con varios interlocutores españoles, en el marco de sus contactos por la investigación que se sigue en aquel país para esclarecer el origen de los fondos del entorno del rey emérito.

La Fundación Zagatka que incluía a Felipe VI

El rey Felipe VI anunció en el mes de marzo que renunciaba a su herencia de Juan Carlos I. Lo hizo después de que The Telegraph y Vozpópuli publicaran que el monarca figura como beneficiario de dos fundaciones investigadas en Suiza en una causa por presuntos delitos de blanqueo de capitales. Al menos un documento de una de esas fundaciones, fechado en 2006 y al que ha tenido acceso este periódico, también ubica como beneficiarios a las descendientes del actual jefe del Estado: la princesa Leonor y la infanta Sofía, nacidas en 2005 y 2007, respectivamente.

Los dos millones para comprar pisos de lujo

El rey emérito Juan Carlos I transfirió dos millones de euros a su antigua amiga Corina Larsen para la compra de dos apartamentos de lujo en los Alpes suizos, los cuales fueron frecuentados por ambos durante el tiempo que se mantuvo su relación. El dinero fue prestado por medio de dos sociedades 'offshore' radicadas en Panamá.

El millón de euros que regaló a su amiga Marta Gayá

En noviembre de 2011, apenas unos días después de que estallase el caso Urdangarín, el rey Juan Carlos ordenó al gestor de su fortuna en Suiza, Arturo Fasana, que transfiriera un millón de euros a su amiga Marta Gayá desde la Fundación Lucum ya que quería que ella tuviera "un nivel de vida decente", según dejó por escrito el fiduciario suizo en una nota interna a la que tuvo acceso Vozpópuli en exclusiva el pasado mes de julio.

Juan Carlos I sacó 300.000 euros la víspera del discurso de Navidad sobre Urdangarin

El 22 de diciembre de 2011, dos días antes del conocido discurso de Navidad del rey Juan Carlos en el que acuñó la frase "La Justicia es igual para todos" tras el estallido del caso Urdangarin, el gestor de los fondos del monarca en la Fundación Lucum, Arturo Fasana, se personó en las oficinas del banco Mirabaud en Ginebra para sacar 360.000 francos suizos (294.310 euros al cambio de aquella época), según la documentación de la citada entidad panameña a la que ha tenido acceso Vozpópuli en exclusiva.

El elefante de Botsuana

El detonante de todos los escándalos. En medio de la peor crisis en la historia reciente de España, con la prima de riesgo disparada por las nubes y con cifras récord de parados, aparecieron las famosas fotos del todavía rey de España.

“Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir”. Con estas inusuales palabras, Juan Carlos I trató de aplacar hace ocho años la polémica por su viaje a una lujosa cacería en Botsuana. Trascendió porque sufrió un grave accidente que obligó a operarle de urgencia una rotura de cadera. Pero aquel incidente también sirvió para conocer su vínculo con Corinna zu Zayn-Wittgenstein, una aristócrata residente en Londres. Ella se definiría luego como “una amiga entrañable”.

En realidad, aquello era solo el preludio de un enfrentamiento que se ha agravado en los últimos días, en la prensa y en los tribunales. Aquel terremoto inicial que aceleró la abdicación del rey había vivido réplicas, pero ninguna había tenido efectos tan reales como hasta ahora. El pasado 15 de febrero, el periódico británico The Telegraph encendía de nuevo la mecha con una información bajo el título El exrey de España enfrenta preguntas sobre el acuerdo de su primo con Barclays Bank. Según decía, el primo del monarca, Álvaro de Orleans, cobró 44,5 millones de euros de una comisión tras la venta del Banco Zaragozano al británico Barclays Bank.