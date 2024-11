El empresario de la comitiva de Delcy y el magnate tras Plus Ultra lanzan una campaña para blanquear su imagen en España

Camilo Ibrahim Issa, que inyectó 3,7 millones de euros en la aerolínea Plus Ultra a la postre rescatada por el Gobierno español, ha lanzado una campaña de autopromoción en medios españoles. Al menos desde el pasado febrero y hasta finales de octubre medios regionales y divisiones autonómicas de grandes cadenas estatales están publicando informaciones de tipo promocional, "branded content" como se conoce en la jerga periodística, sobre un empresario con nexos con el Gobierno de Venezuela y que ha llevado a este país a Zara. La cadena acaba de regresar, después de tres años de repliegue, también de su mano.

La trayectoria empresarial de Camilo Ibrahim Issa: pionero del retail y referente del comercio en Venezuela (Diario de Teruel, 1 de febrero) El compromiso del líder empresarial Camilo Ibrahim Issa con el fortalecimiento del comercio venezolano (Cadena Ser, 8 de febrero); Los logros profesionales del empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa en el sector comercial (El Progreso de Lugo, 12 de marzo); Una conversación con Camilo Ibrahim Issa sobre el rol de la importación en la economía global en 2024 (Mallorca Diario, 11 de junio); Camilo Ibrahim Issa, empresario venezolano, revela la estrategia logística que está transformando el comercio global (Crónica Vasca, 12 de julio); Los secretos del empresario, Camilo Ibrahim Issa, sobre el uso de IA en el sector comercial (Canarias en Red-El Español, 28 de agosto); El empresario venezolano que impulsó el sector retail venezolano: Camilo Ibrahim Issa (Madrid Diario, 28 de agosto); El empresario venezolano Camilo Ibrahim Issa revela secretos para maximizar beneficios fiscales en comercio internacional (El Diario Alerta de Cantabria, 19 de septiembre), y Las estrategias de Camilo Ibrahim Issa para revolucionar el sector comercial venezolano (El Diario de Pontevedra, 23 de octubre), son algunos ejemplos de los artículos que se han difundido recientemente.

Esta serie es muy similar a la que ha publicado a cabo entre agosto de 2023 y marzo de 2024 Jorge Andrés Giménez Ochoa, miembro de la comitiva de Delcy Rodríguez que llegó a Barajas en la madrugada del 20 de enero de 2020, según desveló este periódico. Giménez Ochoa ha sido vinculado a presuntas corruptelas en la petrolera estatal venezolana PDVSA, a la que adeudaría 1.200 millones de dólares, y en la intermediación de alimentos para los conocidos como Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) de Venezuela. Hasta el pasado marzo, la catarata de informaciones positivas sobre Giménez Ochoa era mayoritaria si se le buscaba desde España.

Ahora mismo, después de que la UCO le ha situado como financiador de Víctor de Aldama y de la trama Koldo y esta causa ha revivido el Delcygate, la campaña encomiástica sobre su figura ha quedado superada por las noticias sobre la causa penal que se sigue en España y por los vínculos del empresario con el régimen chavista.

Las dos campañas se han realizado en medios parecidos, con formato, lenguaje y contenidos llamativamente semejantes. La similitud entre las campañas publicitarias de estos dos empresarios próximos al régimen chavista conecta la trama Koldo con el polémico rescate de Plus Ultra. Por el momento, la unidad de élite de la Guardia Civil sólo recoge que Plus Ultra asegura que Aldama no le asesoró, a diferencia de Air Europa y Duro Felguera.

Son los tres rescates más polémicos que dio la SEPI. El de Plus Ultra fue el segundo en concederse tras el de Air Europa, una ayuda de 53 millones de euros que aprobó el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, cuando tres informes habían concluido que no cumplía los requisitos, según ha revelado Vozpópuli.

Plus Ultra fue fundada por empresarios vinculados a las quebradas Spainair y Air Madrid y consiguió en un tiempo récord el permiso para operar rutas entre Madrid y Caracas. El momento de su despegue coincide con la presencia de Ibrahim en el accionariado tras inyectar 3,7 millones. El empresario se mantuvo en el capital de la aerolínea hasta septiembre de 2019.

Según ratificaron desde el medio venezolano Analítica a Vozpópuli, Ibrahim admitió en un comunicado remitido por él mismo haber mantenido un encuentro con Delcy Rodríguez en septiembre de 2018 para "abogar por una apertura económica con más margen de maniobra para la empresa privada".

Este periódico ha informado de cómo José Luis Rodríguez Zapatero ayudó al magnate a tener acceso a la Embajada española en Caracas entre 2018 y 2019 tras ser vetado por filtrar grabaciones críticas con el régimen, en una reunión empresarial a la que siguieron otras, una de ellas cuatro días antes del rescate de Plus Ultra.

Plus Ultra transportó a España a venezolanos a los que la trama Koldo consiguió pases especiales durante la pandemia, según ha avanzado The Objective sobre estos viajes, que la UCO recoge que organizaron Aldama y Koldo con documentos firmados por la secretaria de Ábalos.

Vozpópuli ha revelado que la aerolínea rescatada traslada valijas diplomáticas cuando el régimen de Maduro se lo solicita.

Mantiene nexos con Plus Ultra

El magnate se mantuvo en el accionariado de Plus Ultra hasta septiembre de 2019, aunque en lo sucesivo iniciaría operaciones de otras sociedades mercantiles en Madrid con figuras ligadas a Plus Ultra, como su actual consejero delegado Roberto Roselli, o los empresarios venezolanos Rodolfo Reyes y Raif El Arigie Harbie, quienes a fecha de abril de 2024 seguían formando parte de la Ejecutiva de la aerolínea.

En paralelo, el nombre de Ibrahim ha figurado también en sociedades panameñas junto a Alcides José Carrión Romero, el presidente del banco Panacorp Casa de Valores que evitó la disolución de Plus Ultra a finales de 2017 con un crédito participativo de 6,3 millones de euros. Panacorp tenía entonces bonos en Venezuela por un montante de 9,3 millones de euros, de los que 7,1 millones estaban ligados a la República Bolivariana y 2,2 millones, a la petrolera venezolana PDVSA.

Entre los integrantes de Panacorp figuraba al momento del préstamo Mohamed Ibrahim, que se presume sobrino de Camilo y socio de éste en sociedades ligadas a Phoenix World Trade, el grupo con el que el magnate controla su negocio de franquicias de Inditex en Venezuela y República Dominicana.

A finales de 2023, Panacorp ha traspasado el préstamo a los dueños venezolanos antes de los primeros beneficios. Según ha desvelado Vozpópuli, ha cedido sus derechos de cobro sobre la deuda de la aerolínea rescatada a la sociedad Snip Aviation, propiedad de Roberto Reyes.

En suma, Ibrahim también ha sido consejero, junto al actual CEO de Plus Ultra Roberto Roselli, de dos sociedades creadas en 2018 y ahora inactivas con sede en Torregalindo 1, donde a principios del 2021 empezó a operar la firma The Valley Digital Business School. Esta última ha ocupado recientemente a los medios de comunicación por integrar la Unión Temporal de Empresas de la que formaba parte Carlos Barrabés recomendada por la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para contratar con el Estado durante la pandemia.

El empresario latinoamericano mantendría al menos un nexo con la aerolínea incluso a día de hoy, según se desprende de la documentación cotejada por Vozpópuli. Meses después de que el 9 de marzo de 2021 Plus Ultra recibiera la ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Camilo Ibrahim puso en marcha en Madrid una consultora especializada en el asesoramiento a terceros para la contratación con el Estado, según consta en el Registro Mercantil de Madrid. Su existencia no trascendió hasta hace apenas unos meses, cuando la sociedad limitada fue finalmente recogida por el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Según se puede cotejar en el Registro Mercantil, se trata del mismo inmueble en el que está domiciliada Snip Aviation, la principal accionista de Plus Ultra (con un 47%) cuando recibió el rescate. Los administradores de Snip Aviation son los empresarios venezolanos Rodolfo Reyes y Raif El Arigie Harbie. La firma, creada bajo el nombre de Thabeh Business Iberian, se ha domiciliado en un inmueble del barrio de Salamanca recientemente rehabilitado en la calle de Salustiano Olózaga.

El empresario que también llamaba "jefe" a Ábalos

La UCO define a Jorge Giménez Ochoa como "una persona de la confianza de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez", a quien tanto él mismo como Aldama se refieren también como "jefa", y sus pesquisas revelan que financió a la trama, en concreto, a Aldama, que a su vez pagaba a Koldo para acceder al él y a José Luis Ábalos.

El 8 de agosto de 2019 Carlos Alberto Parra, vinculado a Giménez Ochoa, constituye Apamate Corporate and Trust. El 3 de enero de 2020, dos semanas antes del Delcygate, una de las dos sociedades a través de las que Aldama cobraba comisiones, Deluxe Capital, recibe una transferencia de 300.000 euros de Apamate Corporate and Trust. El 3 de enero de 2020 es el mismo día en el que llegan 104 lingotes de oro por valor de 68 millones de dólares a Caracas, según el acuerdo entre Aldama y Delcy.

El informe de la UCO de 9 de octubre muestra cercanía y deferencia de Giménez Ochoa hacia Ábalos. En una conversación entre Giménez Ochoa y Aldama el 12 de mayo de 2020, Aldama le pide dinero y el empresario venezolano le indica que está intentando conseguirlo. Aldama le da las gracias y Goménez Ochoa le pregunta: "Qué tal el jefe?".

"Se evidencia por el tono de la conversación que el destinatario de este efectivo sería alguien conocido por ambos interlocutores. Finalmente, el 18 de junio de 2020 Giménez le entregó 80.000 euros en metálico.

De Apamate Corporate and Trust era administrador Carlos Alberto Parra Delgado, y Óscar Cunto André, apoderado. Parra Delgado y Cunto André tienen cargos directivos en la sociedad FVF Operaciones Globales SL, que fue creada en España por Jorge Andrés Giménez Ochoa.

La puso en marcha en mayo de 2023 con un capital social inicial de 3.000 euros, para el impulso de actividades deportivas, con sede en Madrid. Desde el inicio de operaciones de FVF Operaciones Globales se han ido sucediendo publicaciones sobre proyectos y logros de Giménez Ochoa en distintas cabeceras regionales en una campaña prácticamente idéntica a la que ha emprendido Camilo Ibrahim Issa.