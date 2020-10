Malet: "Un país que ha perdido el 12% del PIB obliga a sus líderes a llegar a acuerdos"

Jaime Malet (Barcelona, 1964) es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España desde el año 2002. Por decisión de su presidente, la institución, fundada en 1918 en Barcelona, mantuvo su sede en la ciudad cuando centenares de empresas abandonaban cada semana Cataluña debido al desafío separatista promovido por el Gobierno de la Generalitat en otoño de 2017.

Malet se ha posicionado en más de una ocasión en contra del procés. En 2013 fue el primero en advertir públicamente de "una deslocalización masiva de puestos de trabajo y de inversión de muchas compañías extranjeras” si se mantenía el plan rupturista.

En la actualidad, está centrado en la llegada de inversión extranjera en toda España, incluida Cataluña. Asegura que los fondos europeos son una oportunidad para cambiar el "tejido productivo" de España si los proyectos que se presentan "son buenos y no están politizados".

¿Ha terminado el procés? ¿Lo ha matado la Covid?

No lo sé. Lo que veo es que hay muy poca gente que haya tomado conciencia de lo que pasó hace tres años, de ir en contra del país al que perteneces, de ir en contra del 50% de la población catalana, de ir en contra de Europa… Como no hay conciencia de eso ni arrepentimiento, se va a seguir intentando el mismo camino una y otra vez e, imagino, con el mismo resultado. La covid lo que elimina es toda la parafernalia de utilización del espacio público para hacer publicidad de una idea, pero esta pregunta habría que hacerla a los que gobiernan.

¿Cuántas de las empresas que abandonaron Cataluña por el procés han vuelto?

Creo que no ha vuelto ninguna hoy en día, porque el año pasado por esta época hubo muchísimos altercados en Cataluña con motivo de la sentencia del Supremo. Es decir, si alguien tuvo dudas de si volver o no se le quitaron durante aquellos días. Además, con la covid no habría movimientos bruscos de ningún tipo.

Los datos en inversión extranjera reflejan un notable descenso en Cataluña.

Sí, claro. No solo la inversión extranjera, también la inversión española y la catalana. Todas han frenado. Hay cifras del flujo de las inversiones que se han hecho y el descenso de inversión de los últimos cuatro años respecto a los últimos diez años es muy importante. Si se compara con Madrid, los primeros 20 años de democracia Barcelona acogía mucha más inversión extranjera y sedes sociales que Madrid. Hoy en día las sedes sociales de empresas extranjeras y españolas grandes en Barcelona es residual. Ya era mucho menor antes del procés. Después del procés, la estampida de salidas de empresas ha aumentado la diferencia. Y Barcelona debería tener, como mínimo, las mismas sedes sociales de grandes empresas que Madrid.

¿Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat, da mayor certeza y confianza a las empresas para volver o invertir en Cataluña?

No soy experto. Mi organización es para toda España.

¿Cómo ven las empresas estadounidenses la situación económica en España?

Opinan lo mismo que el resto de empresas españolas y que cualquier empresario. Es una situación económica terrible, una reducción de la demanda brutal, destrucción de oferta, empresas que están obligadas a cerrar. Una cuarta parte de empresas de todo el país va a necesitar dinero público o se verá obligada a cerrar. Ven aumento del paro, de la deuda y el déficit público, y todo esto en un año. En un año España habrá perdido un 12% o 14% de su PIB. Hace unos meses la gente no se daba cuenta, pero ahora sí. Estamos en un momento, como decía Winston Churchill, para esperar lo mejor pero prepararse para lo peor.

¿Cree que deberían extenderse los ERTE?

Sí, aunque más que crear esta idea de que hay que aguantar el empleo, sería más partidario de subvencionar directamente a las familias y no aguantar el empleo. Las empresas deben salir muy reforzadas de la crisis y si no se permite que adelgacen y se van generando sistemas de dar patadas hacia delante, no va a ser sano para la economía.

En vez de apoyar a las empresas para que aguanten a los empleados habría que dirigirse directamente a los empleados y desempleados. Aguantar las empresas para que conserven su empleo puede ser contraproducente porque al final lo que se va a requerir es mucha flexibilidad en el mercado laboral. Porque muchos de estos empleados deberán redirigirse a otros sectores donde se los va a necesitar más. Si no dotamos de flexibilidad al mercado laboral será muy difícil reestructurar el tejido productivo. Creo que tardaremos mucho, pero que al final habrá que flexibilizar.

A diferencia del 2008, parece que ahora las ayudas europeas llegarán antes. ¿Cree que se podrá revertir esta caída del PIB con la llegada de estos fondos?

Sí. Si hacemos bien los deberes y el Gobierno puede utilizar la totalidad de los fondos de Next Generation UE, los 140.000 millones, y los invierte en proyectos que cambien el tejido productivo español en los plazos que establecen y son proyectos buenos, que no están politizados ni están pensando a ver si pueden ayudar a uno o el otro, como espero que se hará, entonces sí. Los 140.000 millones se tienen que balancear con dinero privado, pero es una gran cifra para España y eso puede cambiar totalmente la economía española. Aún así vamos a pasar un periodo bastante duro entre que este dinero se invierte y genera trabajo y oportunidades. Va a haber un espacio de tiempo que será difícil para la ciudadanía.

¿Cuánto calcula que va a durar este periodo de dificultad?

Puede ser de entre uno o dos años, y algunos más para recuperar el nivel de riqueza de antes. Pero podemos llegar a empezar a ver la luz detrás del túnel en uno o dos años si este dinero se emplea bien y sirve para atraer inversión extranjera, como trabajamos en la Cámara americana. Pero eso dependerá del uso de los fondos y, por supuesto, de cuándo salgamos de la crisis sanitaria. Ahora estamos en una segunda ola y cada día que pasa con restricciones a la movilidad y cierres de locales se traducirá en pérdidas económicas.

¿Cree que España llevará a cabo las reformas estructurales que le pide Europa para recibir la totalidad de los fondos comunitarios y que no quedarán sin ejecutar?

Creo que sí que hará bien porque no queda otra. Los españoles funcionamos bien cuando estamos al límite. Creo que habrá un consenso entre las fuerzas políticas para hacer las cosas razonables, lógicas y eficientes.

¿Por consenso entiende una mayoría parlamentaria que supere la coalición de gobierno?

No soy político, no hablo de mayorías parlamentarias. Soy un humilde empresario que preside una entidad y hablo de consenso suficiente para las cosas importantes del país. Un país que ha perdido el 12% de riqueza obliga a sus líderes a estar de acuerdo en muchas cosas. No pienso que los partidos, al menos los que representan el centro de la política, vayan a jugar con la economía del país para rascar votos. El tiempo de la polarización va a ir reduciéndose en los próximos meses a medida que la gente lo pase mal. Los países se unen cuando hay situaciones de alarma. Pasa en España y en el resto de países. El interés transversal será parar el virus y salir con un tejido productivo más resiliente y potente.

Usted, junto a otros empresarios, aseguró que los ataques a la Corona, a veces desde miembros del Gobierno, dañan a la inversión extranjera.

La inversión en general, y la extranjera en particular, huyen siempre de la inestabilidad. Los países que no tienen unos fundamentos sólidos y cerrados y donde se habla mucho de hacer cosas que luego no se pueden hacer porque no hay mayorías, como vemos con el tema de la Corona o los ímpetus territoriales, generan falsas polémicas. Falsas tendencias. Hablar de ello no sirve para que pase pero sí para ahuyentar la inversión. Por que haya un 30% de españoles que quieren una república o un 50% catalanes que quieran la independencia no va a pasar, porque habría que cambiar la Constitución.

Y ser machacón en esto, intentar cambiar la opinión pública, quizás tiene unos réditos políticos pero no hace nada más que dividir a la sociedad. No tiene sentido hacerlo. Y si lo haces desde las instituciones de gobierno todavía es peor, porque las instituciones de gobierno no pueden dedicarse a cargarse la estructura institucional que las acoge. Y eso pasa con referencia a un partido político que está en el gobierno de España y con los partidos independentistas que han estado gobernando durante 40 años en Cataluña.

Las instituciones de gobierno no pueden dedicarse a cargarse la estructura institucional que las acoge"

¿Este falso debate solo afecta a la inversión extranjera o puede afectar también a los fondos europeos que lleguen?

Este falso debate no ayuda ni a los inversores ni a nuestros acreedores. España es un país muy endeudado y terminara esta crisis con un 120% del PIB de deuda y los acreedores no pondrán dinero en un país que esté en un periodo con poca solidez en sus instituciones. Cuando un país está tan endeudado tiene que mirar a sus votantes, a sus acreedores y a cómo atraer capital. En España, por suerte o por desgracia, nuestra soberanía está limitada por lo que puedan pensar nuestros inversores y acreedores. No podemos hacer lo que queramos porque si no, no se pondrá dinero en España.

¿La petición de Aragonès de gestionar ellos una parte de los fondos europeos le parece razonable?

Me parece ridículo. En una reunión donde hay 17 Comunidades Autónomas, el presidente de tu país y la presidenta de la Comisión, en vez de explicar las bondades de lo que tú eres te dedicas a explicar lo malo que es el país que ha negociado la llegada de 140.000 millones. Haces quedar mal al presidente de tu país, haces quedar mal al resto de Comunidades Autónomas y luego dices que quieres 30.000 millones. Me parece muy irresponsable. Lo que va a pasar es que se van a poner muchos controles sobre lo que Cataluña pueda hacer sobre los fondos por parte de los europeos.

¿Pueden peligrar los fondos?

No, pero se lo van a mirar con más recelo. Si usa la reunión para reivindicar una idea y no para explicar en qué quieren destinar el dinero la imagen que ofrecen es que le importa más sus ideas que lo que puede hacer para las familias del lugar donde está gobernando.

¿Se ha reunido con Pere Aragonès o Quim Torra antes de su inhabilitación?

Nuestra institución se fundó en Barcelona en 1918 y trabaja para toda España. Mantenemos dos sedes, y aunque la sede en Madrid tiene mucha más actividad, no nos hemos ido solo a Madrid como han hecho fácilmente otras instituciones. Nosotros no hemos sentido la necesidad de reunirnos con los presidentes de la Generalitat desde hace unos cinco o seis años. No me parece que estén por la labor de escuchar a nadie que no piense igual que ellos. Para irme a hablar con gente que solo quiere que le digan sí a todo no lo haré. Yo me he reunido con el presidente de Galicia, con el lehendakari, con la presidenta de Madrid, los presidentes de Andalucía, Extremadura… Había tenido mucha relación con el presidente Pujol, el presidente Montilla o el presidente Mas, pero después no hemos sentido esta necesidad porque sabíamos que no serviría para nada.

¿Cree que las pequeñas y medianas empresas, que dominan el tejido productivo catalán, tendrán también capacidad para absorber parte de los fondos europeos?

Este es un problema… Cómo se crea un sistema que tenga la suficiente capilaridad para llegar a todo el tejido productivo y que no se quede solo en las compañías que, por decirlo de alguna manera, tienen capacidad de lobby. Tienen que llegar también a las pymes de toda España, no solo de Cataluña, pero es difícil. Porque se trata de dinero que debe servir para transformar el tejido productivo y hacerlo más sostenible, con lo cual hay muchas compañías que en teoría no podrían ser receptoras de estas cantidades porque hay sectores que no van a ser rentables nunca más.

Entonces, ¿cómo decides qué empresas sí o empresas no? Todo esto va a generar mucho debate y no va a ser nada fácil. Por eso me quejo de las palabras del vicepresidente Aragonès, me parece una irresponsabilidad ya señalar que tú tienes derecho 30.000 millones porque por derecho divino quieres ser independiente del resto de España. Es el momento del sosiego y de dejar claro que no vas a utilizar el dinero para fines partidistas.

¿Qué sectores cree que tienen el riesgo de quedarse atrás?

No me toca valorarlo. Hay sectores que están dentro de una taxonomía que ha fijado la Unión Europea y que se va a trasladar a España y hay sectores que están fuera de esta taxonomía. Dentro de ella están todos los sectores relacionados con la eficiencia energética, la economía circular, economía verde, la sostenibilidad, el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial o la educación.

Las palabras de Aragonès fueron irresponsables y dejaron mal al presidente del Gobierno"

¿Ve las empresas y proyectos españoles capaces de adaptarse a los requisitos para obtener los fondos?

Estos fondos no van dirigidos a empresas determinadas sino a la creación de grandes polos de atracción que sean tractores y, después, a las empresas que puedan ayudar ahí. Depende de muchas cosas, de cómo se van a cambiar las leyes. Las leyes ahora son muy garantistas pero establecen muchísimos corsés de tipo burocrático. Todo eso tiene que mejorarse, y el Gobierno ya lo ha anunciado así. Lo más urgente ahora es cambiar la legislación de los contratos del Estado, para que haya control y no haya corrupción, pero al mismo tiempo para que no haya reticencias a las iniciativas privadas, que no haya obstáculos y que se premien las ideas por encima de otras consideraciones de tipo político. Y esas ideas da igual si proceden de empresas españolas, americanas o chinas si generan riqueza y crecimiento.

Volviendo a las restricciones o medidas adoptadas, ¿qué le parecen?

No soy médico y tengo mucho respeto por lo que digan las autoridades. El ministro Illa está haciendo un papel que no es nada fácil, pero sí que veo cosas difíciles de justificar. La semana pasada estaban prohibidas las terrazas en toda la ciudad y al mismo tiempo había una campaña para visitar todos los edificios emblemáticos de la ciudad y había ciudadanos haciendo colas en todos los edificios. Si yo tuviera una terraza de hostelería me quejaría que no dejaran tener a gente tomando un café al aire libre y luego promuevan iniciativas con ciudadanos haciendo colas. No sé qué autoridad lo promovió, pero es difícil de justificar. Desde luego no soy negacionista, y leí un artículo en la revista Liberty Street, que es la revista de temas económicos de la reserva federal, y explicaban que las ciudades que más rápido se recuperaron de la gripe de 1918 fueron las que tomaron más precauciones. En España se levantaron demasiado pronto las restricciones y ahora estamos como estamos.

¿En este sentido cree que mantener el mando único en Sanidad hubiera generado más certezas?

Lo normal sería que hubiera unanimidad en las decisiones y que fueran las mismas reglas en todo el territorio. Si esto se hace con mando único o no no sé decirlo, porque es un estado autonómico, pero desde luego tener distintas reglas en cada comunidad no es una ventaja competitiva.

De hecho, una de las sugerencias de Europa a España es unificar regulaciones para mejorar la movilidad laboral.

Lo comparto. La competencia desleal dentro de España en legislaciones de todo tipo no tendría porque darse. Hay cosas que sí deben dejarse a cada comunidad autónoma pero otras deberían ser transversales, como la educación. Que cada una tenga sus reglas corres el riesgo de quitar a los alumnos elementos de cohesión. España no es un estado confederal que se haya creado por la suma de diferentes estados que existían antes… Si vamos perdiendo lo que nos une pasará lo que paso en la primera república, que Cartagena se declaró independiente.

Ya que habla de competencia desleal, ¿Madrid hace dumping fiscal como critican otras autonomías?

Madrid hace lo que las leyes le permiten. Yo preferiría que en España u otros sitios de España se equiparasen a lo que hace Madrid y dejasen de utilizar el dinero de los contribuyentes para abrir embajadas que no le importan a nadie o para poner dinero en la televisión catalana que es una maquinaria de propaganda y que solo ven una parte de los catalanes.

¿Pero le pareció responsable que Ayuso bajará el IRPF en un momento en el que toca recaudar más y cuando ya es de los más bajos de España?

Sí, seguramente. Pero también es verdad que ahora mismo lo de los ingresos no es tan importante como favorecer la inversión, el consumo y el ahorro. Pensar en la recaudación impositiva, aumentar los impuestos o generar nuevas figuras tributarias hoy en día es un error porque lo que vas a sacar de ahí es muy pequeñito y puedes deprimir todavía más la actividad.