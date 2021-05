Que no nos roben la palabra LIBERTAD.

Libertad es no tener miedo.



🤚No podemos callarnos ante las amenazas.

🤚¡Nunca más!

🤚Hay que rechazar HOY más que nunca el discurso del odio.



PALABRAS y no BALAS.



🌹 @Maria2Gamez #LosDemócratasSomosMás #VotaPSOE #HazloXMadrid pic.twitter.com/gKQNAAAXzP