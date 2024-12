Defensa declara la nulidad del acuerdo entre Desokupa y una asociación militar para formar a 4.500 soldados

La asesoría jurídica del Ministerio de Defensa ha emitido un informe negativo respecto al acuerdo entre Club Desokupa y la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), representativa en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, con el objeto de formar en materia de seguridad a sus casi 4.500 afiliados.

"La asesoría jurídica del Ministerio de Defensa ha emitido un informe por el que queda demostrada la nulidad del acuerdo de servicios formativos entre la Asociación de Tropa y Marinería y Desokupa, por falta de legitimidad de la asociación y por el propio objeto del acuerdo", apuntan desde el Departamento que dirige Margarita Robles.

Defensa detalla que. tras estudiar los extremos del citado convenio de colaboración, "se ha acordado requerir, a los firmantes, para la anulación del referido acuerdo procediendo, en caso contrario, a la impugnación jurisdiccional del mismo y a la apertura del correspondiente expediente".

El acuerdo con Desokupa

Como contó Vozpópuli, Marco Antonio Gómez, presidente de la asociación militar, destacaba que "este convenio va a ayudar a la formación de nuestros socios de ATME que tengan que abandonar las Fuerzas Armadas y quieran buscar un trabajo mejor, que ya sabemos cómo están las Fuerzas Armadas y los salarios que cobramos".

En su alocución, el presidente de ATME destacaba que la firma del convenio con Club Desokupa es similar a la que la asociación ha suscrito con "muchísimas empresas", aunque adquiere una "importancia relevante" por ser "una empresa de seguridad que se dedica a dar seguridad y diferentes servicios": "Y nuestra profesión está muy ligada a la seguridad eso es evidente y palpable".

Desde ATME hacían referencia a la situación a la que se enfrentan los militares de tropa y marinería, que a los 45 años quedan desvinculados de las Fuerzas Armadas percibiendo un mínimo subsidio que es compatible con el desempeño de otras actividades. En este sentido, la asociación considera que la formación en esta materia podría abrir puertas a los asociados para encontrar trabajo en empresas de seguridad privada.

"El Ministerio de Defensa no cumple lo que dice y los cursos que hacemos no los homologan y no nos dan una salida real y eficiente cuando tenemos que abandonar las Fuerzas Armadas", aseveraban desde ATME.