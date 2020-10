¿Qué se puede hacer y qué no este puente en Madrid?

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de no ratificar las medidas del Ministerio de Sanidad que limitaban la movilidad en diez municipios de la región, incluida la capital, deja sin efecto la prohibición de entrar y salir de estas ciudades, pero siguen en vigor el resto de limitaciones, como las referentes a aforos y horarios.Además, por el momento también siguen en vigor las restricciones aplicadas por el Gobierno regional a partir del lunes 5 de octubre en tres zonas sanitarias básicas que quedaban fuera de estos diez grandes municipios: Reyes Católicos (en San Sebastián de los Reyes), Humanes y Villa del Prado.En estos casos las medidas son las mismas que se aplicaron desde el viernes 2 de octubre en los diez grandes municipios (limitación de movilidad, restricciones de aforos y horarios), con la diferencia de que en las zonas sanitarias no está permitida la apertura de parques infantiles.Horas después de conocerse la resolución del TSJM, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha aclarado en una comparecencia en la Puerta del Sol que el Gobierno regional publicará el viernes una nueva orden con una serie de medidas que se ha ofrecido a consensuar con el Gobierno de Pedro Sánchez.Aunque las restricciones de movilidad en los diez grandes municipios han decaído, Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han hecho énfasis en una recomendación: que los madrileños limiten los desplazamientos a aquellos que sean estrictamente imprescindibles y que no salgan de la Comunidad.

Los vaivenes normativos de las últimas semanas han sembrado el caos entre muchos madrileños que se preguntan qué pueden hacer en estos momentos a la espera de una nueva orden.

Dudas a aclarar