Mazón, sobre si estará con Sánchez en su visita a Valencia: "No me ha invitado"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará mañana Valencia pero no lo hará en compañía de la máxima autoridad en la región, Carlos Mazon. El presidente valenciano ha asegurado esta mañana en Fitur sobre si estará junto a Sánchez en esa visita que "no me ha invitado".

Ha lamentado que "pese a que dicen (el Gobierno) que soy el máximo responsable de todo, cuando por fin se deciden a venir no se reúnen con quien dicen que es el responsable y el culpable de todo lo que pasó".

Para Mazón esta falta de sintonía "es una pena para los valencianos" porque considera que son los que pagan "esa falta de coordinación" de las Administraciones.

El comisionado, en Castilla-La Mancha

"No salgo de mi asombro", ha indicado Mazón quien ha recordado que el Gobierno "no nos ha informado de las ayudas que se iban a solicitar en Bruselas y el comisionado del Gobierno, que es valenciano, ha preferido reunirse antes con Castilla-La Mancha que con la Comunidad Valenciana, y sigue sin querer reunirse porque no quiere o porque no le dejan".

El presidente de la Generalitat ha asegurado que Sánchez se va a ver con los alcaldes "que está muy bien, como nosotros lo haemos todos los días" pero ha tildado de "descortesía institucional" el hecho de hacer esta visita prescindiendo de los representantes del Gobierno valenciano.

Sin viviendas y con suciedad

Esta falta de coordinación que, según Mazón, impulsa el Gobierno "es la peor idea posible" porque los afectados por la DANA salen mal parados. "Si pudiera reunirme con él mañana le preguntaría qué pasa con las viviendas de la SAREB, con las playas que no se están limpiando a las puertas de una temporada turística en más de diez municipios".

Mazón también ha dicho que le gustaría preguntarle a Sánchez "qué sucede con la inmoralidad de los intereses de los préstamos que ha de devolver la gente a la que le van a dar créditos, así como el cobro del IAE", pero no tendré oportunidad porque "no quiere reunirse con el presidente de la Generalitat, salvo que me llame dentro de cinco minutos".

Descortesía institucional

"Pese a la descortesía institucional, como lo primero son las víctimas, los afectados y la recuperación, si me llama, dejaría estar rueda de prensa y saldría corriendo a Valencia reunirme con él".

La realidad es que en la agenda del Gobierno valenciano no figura ninguna reunión con ministros del Gobierno que estarán en la delegación del Gobierno en Valencia con Pedro Sánchez y la titular, Pilar Bernabé.

Habrá encuentros con alcaldes, visita a los militares desplegados, pero sin rastro de la Generalitat. La distancia entre ambas Administraciones en la gestión de la crisis siguendo así sideral.