La salida del Sabadell llega en el peor momento financiero para la Comunidad Valenciana

El regreso del Banco Sabadell a Cataluña y la consiguiente pérdida de la sede social que estaba instalada en Alicante llega en el peor momento financiero para la Comunidad Valenciana. El efecto de una hipotética minoración de los créditos a pymes (fundamentales en el tejido productivo de la región) podría resultar muy dañino para la ya deteriorada economía valenciana.

Los efectos de la DANA se han dejado sentir con fuerza en la provincia de Valencia donde un 30% de su economía ha colapsado por los daños causados en el tejido empresarial (polígonos, autónomos, comercios locales...) y el Sabadell se comprometió con el presidente valenciano, Carlos Mazón, a que el crédito fluyera hacia consumidores, pymes e industrias para ayudar a la recuperación.

Gran incertidumbre

La salida ahora del Sabadell hacia su lugar de origen y la promesa de que mantendrá sus inversiones en la Comunidad Valenciana no han tranquilizado, ni mucho menos, a los empresarios y dirigentes políticos autonómicos y locales.

El discurso oficial del presidente valenciano, Carlos Mazón, ha sido de "respeto a la decisión" del banco y traslada lo que tanto el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, como su consejero delegado, César González, le garantizan, y es mantener el compromiso del banco con el tejido económico de la Comunidad Valenciana.

Y también emana desde el Gobierno autonómico que su apuesta por mantener una política fiscal atractiva, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica deben contribuir a que se consoliden proyectos estratégicos en la región que dan empleo, o lo harán en los próximos años, a más de 9.000 personas.

Excesiva dependencia

Ahora bien, la cúpula empresarial valenciana recela de este movimiento porque entienden que ese repliegue estratégico del Sabadell para protegerse de la OPA del BBVA sí puede tener consecuencias negativas para la fluidez del crédito en la Comunidad Valenciana en un momento de clara ralentización de la economía valenciana.

La afectación de la DANA en la provincia de Valencia es muy elevada y la reconstrucción pasa por los créditos del Instituto de Crédito Oficial, del Instituto Valenciano de Finanzas y de las ayudas directas o condicionadas de las distintas Administraciones. También la ayuda de las entidades financieras es clave y el Sabadell (aún con mayor implantación en Alicante tras absorber la Caja de Ahorros del Mediterráneo) estaba, y veremos si sigue estándolo, comprometido con la reconstrucción en Valencia.

Sin Presupuestos ni FLA

Los apuros financieros de la Comunidad Valenciana no acaban ahí. Los Presupuestos para 2025 aún no han podido ser presentados por la complejidad que requiere rehacerlos en función de los daños de la DANA. Y tampoco han llegado los 3.000 millones de euros procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario que aún no ha sido aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La asfixia económica es grande para la Generalitat que encabeza Carlos Mazón –que ya sobrevive a duras penas cada año– por la infrafinaciación que sufre la región con la aplicación del actual sistema de financiación autonómica que la sitúa muy por debajo en la percepción de recursos respecto a la media nacional,

La pérdida de la sede social del Banco Sabadell en Alicante es una piedra más en el camino del oxígeno financiero. Hace un año pudo concretarse si hubiera prosperado la fusión con el BBVA y ahora ha llegado por una operación política para favorecer el mandato del presidente catalán, Salvador Illa, y de consolidar a Pedro Sánchez en la Moncloa ayudando a regresar a firmas catalanas a su lugar origen tras su fuga por el 'procés'.

Falta de oferta

La falta de oferta financiera en la Comunidad Valenciana es clara y aunque la sede social del Sabadell en sí misma tampoco era un tractor económico (más allá de la recaudación del Impuesto de Sociedades) para Alicante y su provincia, sí ha sido desde 2017 (cuando se trasladó a esta capital por el desafío independentista en Cataluña) un símbolo de reputación económica que había servido para atraer la instalación de varias empresas en su entorno.

La presencia del Sabadell en Alicante creció exponencialmente a partir de noviembre de 2011 cuando compró por la cantidad simbólica de 1 euro la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida previamente desde julio de ese año por el Banco de España.

Asumía las cuentas de la antigua caja alicantina y contaba con la protección del Estado que ejecutó una ampliación de capital de 2.249 millones de euros y que garantizaba cubrir el 80% de las pérdidas de la cartera crediticia de la CAM (entonces de 24.600 millones de euros), durante los siguientes 10 años.

1.200 empleados

El resultante de esa operación se ha traducido, una década después, en que el banco aún mantiene unos 1.200 empleados en Alicante y su provincia (algo más del 10% total del Sabadell). En la ciudad, prestan sus servicios más de 500 de esos empleados, embarcados en diferentes tareas en los dos edificios corporativos que en su día lo fueron de la CAM.

En total el Banco Sabadell tiene 211 oficinas en la Comunidad Valenciana -132 Alicante, 61 en Valencia y 17 en Castellón-, mientras que su potencial comprador, el BBVA, tiene en la actualidad 200 –100 en Valencia, 79 en Alicante y 21 en Castellón–. Veremos en qué medida puede afectar la vuelta de la sede social a Cataluña del Banco Sabadell a estas cifras.

Derrumbe del ecosistema valenciano

El derrumbe del ecosistema financiero valenciano con entidades cada vez más grandes y alejadas de los pequeños y medianos depositantes es lo que más preocupa a políticos y empresarios en la Comunidad Valenciana. Oferta concentrada en pocas manos, medidas más estrictas para el crédito, menos oficinas y personal para atender a colectivos como el de las personas mayores dibujan un panorama preocupante.

La Comunidad Valenciana aún se mantiene en el cuarto lugar en cuanto al número de depósitos atendiendo a los datos del tercer trimestre de 2024 con 134.049 millones de euros –pero con apenas una cuota del 9% nacional– por detrás de Madrid (426.607 millones), Cataluña (237.102 millones) y prácticamente empatada con Andalucía (173.237 millones).

En el caso de los créditos alcanzaban los 99.248 millones de euros el pasado mes de septiembre y la Comunidad Valenciana también se mantiene en el cuarto lugar en España tras Madrid (357.037 millones), Cataluña (201.387 millones) y Andalucía (152.443 millones).