La renuncia de Bravo y la relación rota con el PP deja al PSOE fuera de la Mesa de las Cortes

La representación del PSOE valenciano en la Mesa de las Cortes pende de un hilo. La renuncia ayer de la vicepresidenta segunda de la Cámara autonómica, Gabriela Bravo, ha dejado momentáneamente a los socialistas sin un miembro clave en el órgano que analiza y valida las iniciativas legislativas.

Y la negociación que se avecina para recuperar esa plaza se presume muy complicada, ya que se produce en un momento en el que las relaciones con el PP están totalmente rotas. La permanente disputa en la asunción de la principal responsabilidad en la gestión de la DANA del pasado mes de octubre que ha cambiado el signo de la legislatura está detrás de ese ausencia de relaciones, como antes sucedió cuando el PP pactó con Vox al principio de la legislatura.

Sin avisar a Morant

El adiós precipitado de Bravo, sin consultar previamente a la secretaria general, Diana Morant, según aseguran fuentes de toda solvencia en el PSOE consultadas por Vozpópuli, no ha sentado bien en el puente de mando que capitanea la ministra. Y es que avisar con la renuncia ya en la mano y sin margen a la reflexión no parece lógico porque no parece el actual el marco temporal idóneo para proponer un nuevo nombramiento que no depende de los socialistas.

La elección de la sustituta de Bravo (ha de ser mujer para mantener la paridad en la Mesa) y se deberá abordar en el primer pleno que celebren las Cortes Valencianas. Este mes ya no hay previsto ninguno y la Mesa (ya sin Bravo, como la celebrada ayer) se reunirá el próximo 4 de febrero para fijar el calendario parlamentario.

A partir de ahí, lo lógico es que ese primer pleno se celebre los días 12 y 13 de febrero. Ese es el margen que le queda al PSOE valenciano para negociar con el PP esa plaza en la Mesa. El apoyo de los populares es imprescindible, ya que Vox, a buen seguro, no apoyará a la candidata socialista que apunta a salir de la terna entre Mercedes Caballero, María José Salvador o Rosa Peris.

Cara a cara con Mazón

Caballero es una de las diputadas más experimentadas en la Cámara autonómica y protagonista de algunos de los cara a cara más relevantes con el Gobierno de Mazón, junto al portavoz, José Muñoz (antes y después de la DANA). Esa actividad y pertenecer a la circunscripción de Valencia puede valerle para que Diana Morant apueste por ella para ser los ojos del PSOE valenciano en la Mesa en la que la precipitada salida de Bravo los ha dejado a ciegas.

Salvador también tiene trayectoria dilatada y ya fue vicepresidenta, en este caso primera, de las Cortes, pero es de Castellón y en puridad debería ser una diputada de Valencia la sustituta. Y Peris es portavoz en el ayuntamiento de Benaguasil y parece complicado que renuncie en estos momentos (algo que sí tuvo que hacer el actual vicepresidente primero, Víctor Soler, en Gandia). Sería difícil de compatibilizar y no ha tenido el protagonismo en las Cortes del que sí han hecho gala Caballero y Salvador, por ese orden.

Vox no olvida

Los representantes de Vox, eso sí, no olvidan que fueron precisamente los socialistas quienes quisieron dejarlos fuera de la Mesa de las Cortes la legislatura pasada y de cualquier tipo de negociación parlamentaria. Vox, pues, no facilitará que haya un miembro del PSOE en la Mesa que preside su representante, Llanos Massó.

Con Vox fuera de la ecuación y Compromís como aliado, sólo el PP puede salvar a los socialistas y sumar apoyos suficientes. Al comienzo de la legislatura fue el portavoz del grupo popular, Juanfran Pérez Llorca, quien facilitó la entrada de Maria Josep Amigó (Compromís) en el puesto de secretaria segunda de la Mesa en detrimento de Josefina Bueno (PSOE).

La consigna era entonces que todos los grupos tuvieran representación. Y así fue. Llanos Masó (Vox) preside la Mesa; Alfredo Castelló y Víctor Soler (PP) son vicepresidente primero y secretario primero, respectivamente; mientras que Gabriela Bravo (PSOE) era vicepresidenta segunda; y Maria Josep Amigó (Compromís) es secretaria segunda.

Nuevos condicionantes

Aquella fórmula ahora es complicado que se repita sin nuevos condicionantes. Los socialistas mantienen junto a Compromís el bloqueo a la renovación de órganos estatutarios como la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Jurídico Consultivo, el Consejo de Transparencia o el Consejo Valenciano de Cultura y el PP va a exigir al PSOE que se recupere ese diálogo.

Sin esa premisa y, con un grupo socialista centrado exclusivamente en exigir la dimisión de Carlos Mazón por la gestión de la DANA, es difícil que encuentren eco en las negociaciones con el PP. Todo apunta a que el grupo popular va a ser bastante inflexible sobre la necesidad de renovar esos órganos que necesitan una mayoría cualificada de la Cámara. Eso sí, si el PSOE queda fuera de la Mesa se marcaría un precedente peligroso para la ya muy deteriorada cortesía parlamentaria.