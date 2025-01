Gabriela Bravo abandona las Cortes Valencianas y vuelve a la Fiscalía de Valencia

La vicepresidenta de las Cortes Valencianas, Gabriela Bravo, ha decidido dar un paso al lado y deja la primera línea política después de una década en la que ha colaborado con el PSOE valenciano con el que llegó a ser consellera de Jusiticia, Interior y Administración Pública en el Gobierno de Ximo Puig. Ya ha formalizado su dimisión, lo que obligar al grupo socialista a realizar una nueva propuesta para que ocupe el puesto.

Bravo, que fue portavoz del Consejo General del Poder Judicial entre 29008 y 2013, regresa así a la Fiscalía Provincial de valencia donde tenía una excedencia. Las intenciones de Bravo se centran en la lucha contra la violencia de género y la prostitución que son dos ámbitos en los que ha destacado durante su carrera como fiscal.

Hay que recordar que el nombramiento de Gabriela Bravo como vicepesidenta segunda de las Cortes Valencianas no estuvo exento de polémica en las filas del PSOE valenciano, ya que no es militante del partido y figuraba en la lista como independiente, aunque la propia Bravo ha explicado en su carta de dimisión que "siempre me he sentido apoyada por mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, a quienes deseo todos los éxitos para que devuelvan la esperanza a la Comunidad Valenciana".

"Me marcho agradecida"

"Después de una década en política, me marcho agradecida. Ahora, regreso al Ministerio Fiscal, donde, como siempre, defenderé el interés general y los derechos de los más vulnerables. Con el compromiso intacto de seguir luchando por los valores democráticos", ha manifestado Gabriela Bravo en su redes sociales.

Explica Bravo que este paso se debe a "la profunda convicción de que mi compromiso con la sociedad valenciana será más útil desde otro ámbito al que también me debo: la Justicia".

En su despedida de la porimera línea política se alegra de haber contribuido a "devolver la dignidad a una tierra que merecía superar décadas de gobiernos que dieron la espalda a las necesidades reales de los valencianos y valencianas" y agradece a Ximo Puig que le diera esa oportunidad.

Política útil

La ya exvicepresidenta segunda de las Cortes ha asegurado que cree "firmemente en la política como la herramienta más noble que tenemos para transformar, para proteger derechos y avanzar en igualdad".

"En tiempos de ruido, sectarismo y discursos de odio, reivindico la importancia de la política útil, esa que construye puentes y que trabaja sin descanso para garantizar un futuro mejor para todas y todos", ha finalizado.