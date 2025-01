Feijóo, sobre la ausencia de Sánchez en Valencia: "Es el mismo presidente que se tomó 5 días para reflexionar"

Alberto Núñez Feijóo, ha criticado con dureza que Pedro Sánchez no atienda a Valencia después de la DANA. "Es el mismo presidente que se tomó cinco días para reflexionar y para ir a esquiar" y ahora entiende que ha abandonado a los valencianos.

"Nunca habría dejado solo al Rey, ni me habría ausentado del funeral por las víctimas ni me habría pasado meses sin ver 'in situ' cómo está evolucionando la situación. La ayuda y la presencia no habría que pedírmela si fuera presidente del Gobierno", ha explicado Feijóo.

El presidente del PP ha afirmado que si hay que pedirle la ayuda a Sánchez "le pido que haga mayor esfuerzo el Gobierno porque los ciudadanos necesitan ver al presidente del Gobierno y ver que le precoupa una de las Comunidades autónomas más importantes".

Apoyo a Mazón

El líder del PP ha destacado que Mazón "ha dado la cara" y prefiere su actitud que la de aquellos que "hacen de la resistencia su modo de vida".

"Estamos orgullosos de que sigas trabajando y dando la cara" le ha manifestado Feijóo al presidente autonómico y ha lamentado que el Gobierno de Sánchez "haya cargado sobre los hombros" de la Generalitat y los ayuntamientos toda la responsabilidad de la gestión de la crisis "en un momento tan complicado".

Alberto Núñez Feijóo ha vaticinado que "el Partido Popular dará todo para fortalecer al PP de Valencia y el PSOE dará todo de sí para desgastar al PP de Valencia".

El presidente nacional ha señalado que "Sánchez pretende aprovechar la catástrofe para hacer oposición usando al pueblo valenciano como rehén, allá ellos, la historia y los ciudadanos lo juzgarán. Lo castigarán por irresponsabilidad y falta de humanidad hacia más de 800 000 personas afectadas".

Antes del Congreso del PSPV

Feijóo, quien ha insistido en que la tragedia fue, es y seguirá siendo de ámbito "nacional", ha ironizado sobre futuras visitas de Sánchez a Valencia y espera "que lo haga antes que el congreso de los socialistas valencianos porque sería injustificable que viniera a ver sus familias políticas antes que a los ciudadanos".

El presidente nacional del PP ha explicado durante su encuentro con alcaldes y portavoces del partido de las localidades afectadas por la DANA que "vuestra respuesta está siendo admirable" y ha advertido que "no hay nada más urgente que las ayudas y las respuestas al pueblo valenciano".

Feijóo ha asegurado que "mi primer viaje del año tenía que ser a Valencia" y ha manifestado que "no he venido a posar o a que me fotografíen sino a escuchar porque un político responsable debe escuchar lo que le gusta y lo que no".

Pocas ayudas

En esa labor de escucha de los afectados ha lamentado que las ayudas del Gobierno están llegando "mal y tarde" y ha destacado que sólo 44 millones de euros del Presupuesto del Gobierno han llegado de manera directa a los vecinos que sufrieron la riada. Y frente a ello "la Generalitat, con un Presupuesto 12 veces menor y claramente infrafinanciada, ha dado ya el 60% de las ayudas directas frente al 7% del Gobierno". Ha planteado que las ayudas se paguen "en 3 días".

Alberto Núñez Feijóo también ha afeado al Gobierno de España de "haber dimitido de sus responsabilidades" en la retirada de los 130.000 vehículos arrasados por la DANA y "le ha traspado esa tarea a la Generalitat y a los municipios", algo que considera impensable en un país de la primera velocidad europea.

Por todo ello, ha adelantado una proposición de ley que el PP presentará en el Congreso en la que se recoge que haya una mayor agilidad de las ayudas; que los autónomos no tengan que hacer declaración en 2025 "ya la harán en 2026 porque la prioridad es que reabran sus negocios", así como bonificar la cotización a la Seguridad Social; la exención del IVA en el pago de vehículos y la del IBI en los municipios afectados.

También que se financien el 100% de las infraestructuras dañadas de la Generalitat y los ayuntamientos y que se proceda al rápido realojo de personas que han perdido sus viviendas.

Enorme magnitud

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado durante su intervención que "la enorme magnitud de la mayor tragedia que ha vivido la Comunidad Valenciana y probablemente España, aún no ha sido dimensionada".

Mazón ha destacado la "transparencia" que asegura haber aplicado desde el primer minuto de la tragedia y el "esfuerzo sin precedentes de la Administración autonómica" para comenzar la recuperación de las zonas afectadas.

La "cacería" a Mazón

"Jamás pensé el nivel al que ha llegado el Gobierno de mi país, del PSOE, y también Compromís. Desde el principio comenzó la cacería", ha indicado el jefe del Consell.

Ha denunciado que "hemos visto publicidad pagada por el PSOE para difundir bulos, dos mociones de censura en Chiva y Requena, ministros hablando de que 'es nuestro momento'", lo que Mazón ha calificado de inmoral.

"Lejos de asumir la responsabilidad que tenía que abordar Pedro Sánchez nos dijo que 'si quieren ayuda que la pidan', me han insultado y llamado asesino y todo para ocultar la corrupción que les rodea", ha indicado el presidente autonómico.

Futuro vinculado a la recuperación

También considera que la actitud del PSOE desde que sucedió la trageida es "especialmente para tapar la falta de obras hidráulicas y por el apagón informativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar que llegó a borrar datos. Su presidente sigue mudo y la delegada del Gobierno le protege y está sólo pendiente de su lucha con la secretaria general del PSPV".

Mazón ha vuelto a insistir en que "he vinculado mi futuro político a la recuperación de mi tierra, es el único futuro que me interesa y no me interesa ningún otro futuro. No usaré el dolor para hacer política", ha explicado.

El jefe del Consell ha denunciado igualmente que el Gobierno "nos han dado cero euros" para la recuperación y nos ha hecho "el favor de endeudarnos dejándonos dinero que luego se lo devolveremos a ellos". Además, ha reiterado en la petición al Gobierno de que acoja a "28 municipios que fueron afectados por la DANA y que Sánchez se niega a incluir en el decreto para que reciban ayudas".

Sánchez ignora a la alcaldesa de Valencia

El acto lo ha abierto el presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Mompó, quien ha agradecido a los alcaldes y portavoces "que sigan dando la cara en un momento tan complicado como el que vivimos".

A mí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni me ha llamado. Estamos hablando de la tercera ciudad de España y esa indolencia duele

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha lamentado, por su parte, que "a mí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni me ha llamado. Estamos hablando de la tecera ciudad de España y esa indolencia duele". Como contraposición ha agradecido la presencia "continua" de Feijóo que "ya no es noticia porque está siempre con los valencianos".

Catalá ha agradecido igualmente a Carlos Mazón su "trabajo sin cálculos políticos por los valencianos que ha sido siempre tu forma de entender la vida".

Esta es la segunda jornada de visita del líder del PP por la provincia de Valencia, después de que ayer estuviera en municipios como Utiel, Algemesí, la pedanía de la Torre (en la capital del Turia), Alfafar, Llocnou de la Corona y Torrent, donde pudo departir con los alcaldes y alcaldesas sobre la situación que viven tras la DANA y las necesidades sobrevenidas de la letal riada del 29 de octubre,