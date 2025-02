Abascal frustra los Presupuestos en Valencia pese a la situación de emergencia originada por la Dana

Las negociaciones entre PP y Vox para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025 no se han interrumpido en las últimas semanas y todo se encaminaba hacia una posible entente que la irrupción de Santiago Abascal ha convertido prácticamente en una quimera.

El líder de Vox ha pedido en las últimas horas al PP que haga gestos para desvincularse en Europa de los socialistas y que marque distancias en lo referente a la política migratoria y a la referente al cambio climático.

Los principales referentes del PP que lidera –Alberto Núñez Feijóo– han dejado claro ante ese órdago que van a mantener su rumbo. Miguel Tellado, portavoz popular en el Congreso, fue el más explícito ayer y acusó a Abascal de "comodín de Sánchez". Cero gestos en el sentido demandado por Vox.

La Dana no es suficiente

La colaboración por la letal Dana del pasado 29 de octubre inclinaba a Vox en la Comunidad Valenciana a dar una oportunidad a las cuentas oficiales para este ejercicio –que actualmente se encuentran prorrogadas–. Ese diálogo continúa pero tiene ya el factor 'exógeno' de Abascal y la sensación entre los diputados de Vox en las Cortes Valencianas es que sucederá como con la salida del Gobierno valenciano tras un año de legislatura.

Jesús Albiol ha sido el más directo cuando se le preguntaba por las premisas de Abascal: “Creo que ha quedado muy claro lo que él ha dicho. Mejor que él no lo voy a decir”, y reconoce que si el PP no da pasos en la dirección marcada por el líder Vox no habrá Presupuestos.

La fotografía actual es que el PP, a través de su portavoz adjunta en la Cámara autonómica, Laura Chuliá, pedía "responsabilidad" a Vox y "sensibilidad" por la situación generada tras la Dana. PSPV y Compromís, por su parte, azuzan para que Abascal no autorice la aprobación de esos Presupuestos que sus formaciones no respaldan y llamaban "bravucón" o "pedro ladrador, poco mordedor" al líder nacional de Vox.

Presentación: la próxima semana

Las previsiones sitúan la presentación del proyecto de Presupuestos en las Cortes Valencianas la próxima semana, mientras que en la última del mes se producirá ya la explicación de los consellers de las cuentas de cada departamento ante la comisión parlamentaria de Economía, Presupuestos y Hacienda. Ahora, todo apunta a que ese proyecto se presentará igualmente pero sus opciones de salir adelante han menguado exponencialmente.

Hay que recordar que la ley determina que los gastos e ingresos prorrogados no pueden superar a los del año pasado (29.732 millones de euros), mientras que las subvenciones nominalistas y la imposibilidad de prorrogar créditos de programas ya finalizados son otras cuestiones a tener en cuenta si se mantiene la actual extensión presupuestaria.

Modificaciones de crédito

El Gobierno de Carlos Mazón ya trabaja con la estimación de que el decreto de prórroga de los Presupuestos del pasado mes de diciembre se va a extender durante todo el ejercicio. En lo referente al denominado 'Presupuesto Dana' el Consell hará una capa independiente y la ayudas llegarán vía modificación de crédito a través de nuevos ingresos o autorizando operaciones de endeudamiento (como la reciente de 700 millones de euros aprobada con el préstamo del Estado).

Con el presupuesto ordinario pasará lo mismo y la operatividad será mimética. Gobernar con los presupuestos prorrogados es una situación bastante excepcional en la Comunidad Valenciana, aunque no inédita, y con la fragmentación política actual es una herramienta más para mantener la gestión del Ejecutivo de turno.

1987 y 1989

Las otras dos veces en que se recurrió a la prórroga presupuestaria fue en 1987 y en 1989 durante la segunda legislatura de las Cortes Valencianas, cuando el Consell presidido por el socialista Joan Lerma estaba en minoría (tenía 42 de 89 diputados) tras una primera legislatura con mayoría absoluta.

La primera vez fue en diciembre de 1987, cuando con un hemiciclo fragmentado en cinco grupos (PSPV con 42 diputados, Federación de partidos de Alianza Popular con 25, CDS con 10, EU-UPV con 6 y Unión Valenciana con 6), el Consell no consiguió aprobarlos y los amplió hasta que el 8 de marzo se publicaron las nuevas cuentas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.

Dos años después, y tras las repercusiones de la huelga general en España de diciembre de 1988 convocada por Comisiones Obreras y UGT contra las políticas económicas de Felipe González, el Consell presidido por Joan Lerma se vio de nuevo en la tesitura de prorrogar las cuentas públicas, hasta que el 31 de mayo de 1990 se aprobaron nuevos presupuestos.