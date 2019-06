El CNI investiga un ciberataque contra las cuentas de correo de los jueces del 'procés'

El colectivo Anonymous Catalonia, detrás del que presuntamente estarían varios piratas informáticos afines a la causa independentista, ha reivindicado un ciberataque contra las cuentas oficiales de correo electrónico de los jueces y fiscales del Tribunal Supremo que participan en el juicio del procés. Así lo han confirmado fuentes del Alto Tribunal a Vozpópuli.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que está investigando la autoría del 'hackeo', había detectado en los últimos días dichos accesos y advirtió a los magistrados y miembros del Ministerio Público para que cambien sus contraseña. Ahora ya se han reforzado las medidas de seguridad de las cuentas tanto del presidente Manuel Marchena como de Luciano Varela, Andrés Palomo, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta, Ana Ferrer y Juan Ramón Berdugo; y de los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Javier Cadena y Jaime Moreno, según ha adelantado El Confidencial.

Desde la cuenta de la red social, los piratas informáticos aseguran haber tenido acceso al correo profesional del presidente del Alto Tribunal, Marchena. Para ello han difundido una captura de pantalla con la bandeja de entrada del correo electrónico del magistrado. "Nos gustaría decir que la sentencia no está escrita, pero no lo podemos saber, ya que Marchena no usa su cuenta profesional para eso, no hay ni una sola referencia a la causa 20907/2017 en todo su correo", expresan. Asimismo, aseguran que el magistrado utiliza como contraseña una palabra de siete letras que coincide con el nombre de un ser querido.

Es curioso, hasta da miedo y pena, que jueces del Tribunal Supremo como es Marchena, tengan códigos de 7 letras con el nombre de alguien querido para proteger su cuenta profesional. https://t.co/C57GvZBkC5 — Anonymous Catalonia 🏳️‍🌈 (@anonktalonia) 29 de junio de 2019

"La seguridad de las instituciones españolas es la misma que ese candado de la maleta que te viene con un 0000", se jactan. Así, los piratas informáticos aseguran que el 'hackeo' no se ha quedado en un mero "intento" y afirman que las claves de los jueces del procés figuran en una base de datos de más de 9.000 millones de códigos filtrada y a la que "cualquiera" puede acceder.

No es la primera vez que desde los círculos independentistas se producen intentos de ataque contra altas instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional el 1 de octubre de 2017. Ahora mismo, la fase de juicio oral contra los dirigentes separatistas ha finalizado y sólo que que los magistrados dicten la sentencia contra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros 11 encausados por su implicación en el proceso separatista catalán.