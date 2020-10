Las claves para entender el 'caso Dina' por el que se pide la imputación de Iglesias

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Manuel García Castellón, ha pedido al Tribunal Supremo la imputación del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. La petición se enmarca dentro del llamado 'caso Dina' y el juez solicita la investigación al líder 'morado' por delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa.

No son los únicos que aparecen en la petición del magistrado. Tal y como ha contado 'Vozpópuli', en el auto de 63 páginas también se pide indagar sobre las actuaciones de la exasesora de Iglesias Dina Bousselham y la expareja de esta, Ricardo Sa Ferreira.

El juez pide, asimismo, que se investigue por estos hechos a la dirigente de Podemos y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, y a los abogados de la formación 'morada' Raúl Carballedo y Marta Flor Núñez.

Claves para entender el 'caso Dina'

Este caso, por el que ahora se ha pronunciado el juez de la Audiencia Nacional ante el Supremo, ha sufrido diversos virajes desde que salió a la luz. ¿Dónde tiene el origen el 'caso Dina'? ¿Quién es Dina Bousselham y por qué se habla de la tarjeta de memoria de su teléfono móvil?

Quién es Dina Bousselham

Dina Bousselham era la asesora del ahora vicepresidente segundo del Ejecutivo de coalición y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, cuando este era diputado del Parlamento Europeo (julio de 2014-octubre de 2015).

El 'caso Dina' no llegó a la Audiencia Nacional hasta finales de marzo de 2019, el día 19, no obstante, lo relatado es muy anterior.

Noviembre de 2015: robo de la tarjeta

En primer lugar, los hechos que originaron el citado caso ocurrieron en noviembre del año 2015. Hace cinco años Bousselham y su entonces pareja, Ricardo Sa Ferreira, denunciaban en una comisaría del municipio madrileño de Alcorcón el robo de efectos personajes.

Concretamente, aseguraron que les habían sustraído el abrigo de él de su coche al salir a realizar unas compras, en el que el individuo portaba efectos personales como una cartera y el móvil de ella.

Sin embargo, en ese momento, el caso no trasciende y queda archivado.

Julio de 2016: polémicos mensajes de Iglesias

No es hasta dos años después cuando el medio digital Okdiario hace públicas unos mensajes que comprometen notablemente a Iglesias. El escándalo llega cuando se pueden leer declaraciones escritas como: "No me gustan los niños ni la familia ni pasear por el parque ni vestir bien ni que me paren las viejas ni que franquistas asquerosos me digan ole tus cojones".

En otro mensaje se dirigía a la presentadora de televisión Mariló Montero: "La azotaría hasta que sangrase… Esa es la cara B de lo nacional popular… Un marxista algo perverso convertido en psicópata".

En ese momento, al verse afectado directamente el líder 'morado', el equipo jurídico de Podemos vinculó la filtración de los mensajes al robo del móvil de la exasesora. Pidieron reabrir el caso, sin éxito.

Noviembre de 2017: 'caso Tándem'

Cuatro meses después, a principios de noviembre, se inicia lo denominado operación o caso 'Tándem', en la que se señala directamente al excomisario José Manuel Villarejo y que acabó en prisión preventiva desde ese momento.

Entre las piezas separadas del caso, los investigadores encuentran unos archivos que podían proceder del dispositivo de Bousselham: datos personales, datos bancarios, fotografías íntimas, vídeos, correos electrónicos, mensajes de Whatsapp...

De esta manera, se abre la pieza separada 'Dina' y se vincula la extracción y filtración de estos datos al comisario jubilado. Así, desde la Fiscalía Anticorrupción se pide que tanto Bousselham como Iglesias sean declarados perjudicados del caso.

El 27 de marzo, el ahora vicepresidente declara ante la Audiencia Nacional, relacionando directamente los hechos con una operación de las "cloacas del Estado".

¿Qué ocurrió con la tarjeta?

Sin embargo, Iglesias recibió la tarjeta de la revista 'Interviú' y las dudas surgen cuando se conoce cómo procedió el 'morado'. En lugar de entregar la tarjeta a su dueña, Iglesias la retuvo durante, al menos, seis meses antes de hacérsela llegar a la exasesora. Aseguró entonces que era para protegerla.

Bousselham volvía a ser citada el 18 de mayo para tratar de esclarecer lo ocurrido.

Entonces, se conoce que cuando la tarjeta llegó a las manos de Iglesias, el contenido podía verse, mientras que cuando la consiguió la exasesora, no podía acceder al mismo. A finales de mayo, Bousselham cambia su versión y asegura que Iglesias le entregó la tarjeta en buen estado.

Es en ese momento cuando el juez decide que Iglesias ya no debe ser considerado perjuiciado ni víctima de lo ocurrido y se le empieza a relacionar con delitos de daños informáticos y revelación de secretos.

Septiembre de 2020: el exabogado de Podemos

El juez sigue investigando y llama a declarar el 2 de septiembre de este año al exabogado de la formación José Manuel Calvente, que había denunciado irregularidades en la formación.

En dichas declaraciones, el letrado, que fue expulsado del partido acusado de cometer acoso sexual, una denuncia que posteriormente fue archivada, aseguró que su "calvario" comenzó cuando se negó a "participar en la patraña del 'caso Dina'".

Calvente llegó a asegurar que el supuesto robo de la tarjeta de memoria de la exasesora había sido un "montaje". En ese momento, se planteaba un nuevo delito: el de denuncia falsa.

Por este motivo, la Fiscalía Anticorrupción pidió a la Audiencia el pasado día 11 de septiembre que volviese a citar tanto a Bousselham como a Sa Ferreira.

Sin embargo, el caso dio un vuelco el pasado día 16 de septiembre, cuando, aceptando un recurso de Iglesias, la Audiencia Nacional volvió a aceptar al político como persona perjudicada en el caso.

Octubre de 2020: petición de imputación

Ahora, escasos días después, el juez del tribunal con jurisdicción en todo el territorio nacional ha pedido al Tribunal Supremo la imputación de Iglesias, Bousselham, Sa Ferreira, Gloria Elizo, Raúl Carballedo y Marta Flor Núñez.