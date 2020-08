Tribunales

El juez del 'caso Dina' cita el 2 de septiembre al abogado que denuncia irregularidades en Podemos

"Mi calvario empezó cuando en febrero de 2019 me negué a participar en la patraña del 'caso Dina'. Avisé de que se convertiría en el 'caso Iglesias'. Acerté. No me lo perdonan", escribió José Manuel Calvente en Twitter