Peligra el feudo ultra de Aliança Catalana: Orriols se someterá a una cuestión de confianza en Ripoll

En riesgo el feudo de la ultraderecha separatista en Cataluña: Ripoll. Después de que la oposición en bloque haya tumbado por segundo año consecutivo los presupuestos del gobierno de Aliança Catalana, la alcaldesa de la localidad, Sílvia Orriols, ha anunciado que se someterá a una cuestión de confianza. "Para perjudicar al gobierno de AC, los partidos de la oposición han decidido dejar a Ripoll sin presupuestos y sin viabilidad. No condenará a Ripoll por aferrarme a la silla", explicó ayer Orriols, que reveló que firmaría la cuestión de confianza con la "esperanza y la certeza de que [la oposición] no se pondrá de acuerdo, y que si lo hace, será un guirigay ingobernable".

Y es que, una vez presentada la moción en el pleno extraordinario del próximo jueves, Junts, ERC, PSC, CUP y Som-hi Ripoll dispondrán de 30 días para componer un gobierno alternativo. Si no lo consiguen, los presupuestos se aprobarán automáticamente. Pero si lo logran, Orriols sería descabalgada de la alcaldía de la ciudad —moción de censura mediante—. Tal y como ha señalado la líder de AC en X, la formación confía en que, dadas las profundas diferencias existentes entre las fuerzas de la oposición, sus tentativas de formar gobierno no fructificarán, con lo que cual el partido ultra saldría reforzado del envite. Pero hay quien opina que su marcha de la alcaldía no supondría un gran trauma, pues Orriols podría centrarse en seguir utilizando su escaño en el Parlament como caja de resonancia de su discurso ultra.

Por lo demás, Orriols ha culpado del presente escenario a Junts y ERC, a cuyas direcciones generales acusa de haber estrangulado la autonomía de sus delegaciones en la localidad —recordemos que éstas se mostraron dispuestas a respaldar las cuentas de AC hasta que las cúpulas de sus formaciones vetaron la tentativa—. De su parte, neocovergentes y republicanos de Ripoll han negado este extremo, atribuyendo su negativa a la "mala gestión" y "falta de diálogo" de Orriols. Mientras, Som-hi Ripoll reprochan a Aliança Catalana tener "más interés en las batallas políticas que en centrarse en lo que realmente interesa a los vecinos".