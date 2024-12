Illa no descarta reunirse con Puigdemont y reclama aplicarle la amnistía: "Me gustaría que estuviese aquí"

En la entrevista que ofreció la semana pasada en TV3, Carles Puigdemont protestó por que, a su juicio, el Ejecutivo socialista no solo no había cumplido con la ley de amnistía en su vertiente "judicial", sino tampoco en la "política", dado que ni Sánchez ni Illa accedían a reunirse con él. Una reclamación a la que éste último parece haber atentido. Y es que, tras la reunión extraordinaria del consejo Ejecutivo en la Generalitat, el 'president' no ha descartado reunirse con el líder de Junts. "No descarto ni digo nada", ha mantenido a los periodistas tras preguntarles éstos por un posible cita con Puigdemont en 2025. Y ha añadido: "Si se producen novedades con respecto a la situación de Puigdemont, ustedes serán conocedores".

Con dicha situación se refería Illa a la amnistía de la que esté pendiente Puigdemont, después de que el Supremo rechazase hacerlo al considerar no amnistiable el delito de malversación y que la cuestión quedase en manos del Constitucional. A este respecto, Illa ha demandado al poder judicial que "respete lo que votó el legislativo en el Congreso de los Diputados y aplique la ley". Illa ha explicado que le hubiera gustado que en Navidad "estén todos en casa, porque en Cataluña tiene que caber todo el mundo y no sobra nadie". Y, en concreto, sobre Puigdemont, ha insistido: "Me gustaría que estuviera aquí. Tiene todo mi respeto personal y político". En todo caso, ha aclarado que no viajará a Bélgica, decantándose por una reunión en Cataluña.