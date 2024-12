Puigdemont reta a Sánchez a convocar elecciones ante su incapacidad para sacar adelante los presupuestos

En una entrevista en 'prime time' en TV3 este martes, el líder de Junts, Carles Puigdemont ha mantenido que si Sánchez no hubiera decidido "ganar tiempo" congelando la cuestión de confianza que Junts le había exigido y la hubiese rechazado, el Gobierno hubiera "llevado la legislatura al colapso". Y no ha tenido reparos en admitir que dicha mocion de confianza era esencialmente una "jugada táctica". Con todo, ha que insistido en que el Ejecutivo no está cumpliendo con los acuerdos alcanzados con Junts, advirtiendo: "Si no hay avances drásticos, no podremos continuar así". Entre estos incumplimientos, ha puesto de ejemplo la oficialidad del catalán en la UE o la ley de la amnistía, que "no está pasando".

A renglon seguido, ha explicado que existen dos tipos de amnistia, la "judicial" y la "política". Y que Sánchez le está aplicando la segunda al evitar reunirse con él o asignarle escolta, criticando que el Gobierno le trata igual que el Tribunal Supremo. En cuanto a su disposición a aprobar las cuentas del Ejecutivo, ha indicado que en el contexto actua "no podemos ni negociar los presupuestos". "En Madrid no tenemos amigos, solo intereses", ha admitido. Y ha juzgado capaces a los socialistas de "aguantar la legislatura sin tener presupuestos" en lugar de convocar elecciones.

Respecto al traspaso de las competencias en inmigración, que Junts estima capital pues lo liga a la "construccion nacional", ha reconocido que la negociación está "atascada". El motivo, según Puigdemont, reside en que el Ejecutivo está dispuesto a "delegar" la gestión pero no su traspaso completo. Una formula que Junts rechaza porque Cataluña tiene unas necesidades "singulares" y no se la puede tratar como a otras regiones que "solo tienen un 5% de inmigración". Igualmente, la "financiación singular" pactada por el PSC se antoja mal concebida, pues lo importante es "quién guarda la llave de la caja". "No me importaría que el Gobierno recaudase el dinero si éste se quedase en Cataluña", ha explicado.

Las amenazas previas de Puigdemont

La expectación ante la entrevista, de 35 minutos de duración y emitida por el canal autonómico este martes en horario de máxima audiencia, había crecido notablemente desde que Puigdemont exigiese la semana pasada a Pedro Sánchez que se presentase a una cuestión de confianza ante los incumplimientos de los socialistas con su formación, entre los que figuraba el traspaso integral de la inmigración, la oficialidad del catalán en la UE o acabar con el supuesto déficit de inversiones en Cataluña. Y, tal y como ha informado 'Vozpópuli', el líder de Junts había avisado a los suyos que rompería oficialmente con Sánchez si la Mesa del Congreso no aceptaba hoy a trámite su petición —registrada por los neoconvergentes hace semanas—.



Sin embargo, los socialistas han congelado este martes en el Congreso la decisión hasta 2025 para ganar tiempo en sus negociaciones con Junts e intentar salvar así los Presupuestos, que dependen en gran medida de los siete votos neoconvergentes. Un aplazamiento logrado gracias a la mayoría de PSOE y Sumar en la mesa del Congreso y para el que se han alegado dificultades técnicas pese a contar con el aval de los letrados. En cualquier caso, Puigdemont, como contamos en 'Vozpópuli', ya había transmitido a su núcleo duro que ni tan siquiera contemplaba sentarse a negociar los Presupuestos Generales con Sánchez.

Por lo demás, Puigdemont, en su entrevista con Ariadna Oltra, ha recibido el tratamiento de Jefe de la Oposición, a pesar de haber renunciado a ostentar el cargo. Como se ha repetido estos días, entre las prerrogativas de esta figura institucional se encuentra la de ser entrevistado en el canal autonómico catalán. Pero, a pesar de que Puigdemont no lo es oficialmente, TV3 ha accedido a las reiteradas peticiones de Junts para celebrar la entrevista. Y lo ha hecho alegando su especial "interés informativo", dado la amenaza lanzada por Puigdemont a Sánchez y que los presupuestos del último dependan del líder de Junts —que al no haberse beneficiado aún de la ley de amnistía, ha obligado a TV3 a desplazarse a Bélgica—.