Es por tantas buenas personas como he conocido en el PP catalán que me duele lo que les hace su presidente.



Primero decide no poner mesas de recogida de firmas contra el indulto ¡en el lugar del golpe!



Visto el escándalo, coloca una mesita de playa ante la sede para engañarles. pic.twitter.com/yOkZKb8OBv