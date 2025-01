Los comunes elevan el precio de su apoyo a las cuentas de Illa: 90.000€ de multa a quien se salte la ley de vivienda

Los comunes han enfriado las expectativas de Illa de cerrar en breve su apoyo a los presupuestos. Antes de que el Govern se reuniese ayer con esta formación para negociar las cuentas de 2025 —cita con la que inauguró la ronda de contactos sobre la materia—la 'consellera' de Economía Alicia Romero había señalado que la negociación estaba madura y solo quedaban por concretar algunos "flecos". Sin embargo, tras el encuentro, la portavoz de la formación, Jéssica Albiach, ha mantenido en una entrevista en TV3 que "no es verdad" que se encuentren cerca de "cerrar un acuerdo".

En concreto, Albiach ha recordado que aún se encuentran negociando las condiciones de un regimen sancionador sobre la vivienda. Y que éste, según ha revelado hoy, debe incluir multas de 90.000 euros para los que se salten la normativa, ya sea por incumplir el tope al alquiler en más de un 30% o utilizar el alquiler de temporada de "manera fraudulenta". "La ley está bien, pero si no tienes un régimen sancionador, y tienes 100 o 150 inspectores que hacen cumplir la ley, de poco sirve", ha abundado Albiach.

Asimismo, y para evidenciar que sus reclamaciones van en serio, ha reiterado que el plazo otorgado al PSC para que cumplan con ellas vencerá en un mes. "Si el 30 de enero no hemos llegado al acuerdo, nos levantaremos de la mesa de negociación. Los acuerdos están para cumplirse. No me gusta el postureo ni ir de farol, yo no lanzo amenazas que después acaban en nada". Sus advertencias se suman a las lanzadas ayer en la Ser Cataluña por el portavoz de la formación en el Parlament, David Cid, que alejó el acuerdo con Illa debido a las multas por el tope al alquiler. "No estamos cerca", afirmó.