El separatismo utiliza el 'año de Franco' para deslegitimar a la democracia española

En 2019, a raíz de la exhumación de Franco por parte de Sánchez, Cayetana Álvarez de Toledo aseveró que el PSOE tenía un "proyecto franquista". Con ello, la actual diputada del PP se refería al carácter retrógrado que, en su opinión, tenían las políticas destinadas a mantener viva la figura del dictador décadas después de su muerte con fines polarizadores. Bajo esa perspectiva, parte del nacionalismo catalán adolecería del mismo mal, pues es conocido que Franco sigue ocupando un lugar preeminente en su imaginario. Un protagonismo que, frecuentemente, sirve al movimiento para desacreditar a la democracia española, a la que consideran contaminada por el legado del caudillo.

Siendo así, no es extraño que los actos convocados por el Gobierno para conmemorar la el 50 aniversario de la muerte de Franco hayan dado pábulo a un sector del separatismo para insistir en que España es un Estado fallido que sigue rigiéndose por códigos franquistas. Y es que, incluso ERC, que acudió al acto de inauguración de 'España en libertad' el miércoles pasado —lo que no hizo Junts—, ha aprovechado el evento para negar legitimidad a la democracia surgida de la Constitución del 78. El pasado sábado, el exportavoz de los republicanos en el Congreso Joan Tardà —cuya ascendencia en el partido se ha fortalecido tras la victoria de Junqueras en las primarias— publicó una tribuna en 'El Periódico' sobre el 'año de Franco' en la que no solo mantiene que España no ha superado el franquismo, sino que éste va a más.

"Reivindicar el franquismo", asegura Tardà, "ha dejado de ser una excentricidad minoritaria reñida con la modernidad para convertirse en una postura lo suficientemente mayoritaria como para que se cuestionen leyes de memoria autonómicas y se difunda la ideología fascista sin restricciones en las generaciones más jóvenes". Asimismo, Tardà lamenta que el ruido del aniversario servirá para apuntalar las posiciones de una derecha española que pretende "transmitir una normalidad inexistente". Y argumenta que dicha normalidad no es posible porque España no ha reparado a las víctimas de la dictadura y su monarquía funda su "cuestionada legitimidad" en el régimen de Franco.

Por su parte, el diputado en el Congreso Francesc Marc-Álvaro, que asistió al acto del miércoles, denunció a 'Público' que la transición no limpió adecuadamente las "jerarquías franquistas" instaladas en las "fuerzas de seguridad y la magistratura". "Eso todavía lo estamos pagando", aseveró.

"Falleció el perro, pero se quedó la rabia"

Aún más beligerantes se han mostrado las entidades secesionistas. La ANC glosó ayer en redes la intervención de Sánchez sentenciando que la "libertad y el progreso no han existido después de Franco". "Falleció el perro, pero se quedó la rabia", completó. Mientras, Òmnium Cultural, habitualmente menos dura que la Assemblea, replicó a Sánchez que un "Estado que mantiene simbología franquista, víctimas sin justicia, infiltraciones y espionaje con total impunidad y una monarquía reinstaurada por Franco no puede estar orgulloso de nada".

Unas tesis concomitantes, por lo demás, con las defendidas estos días en la prensa nacionalista. Por ejemplo, en su editorial de ayer —firmado por su director, Vicent Partal— el diario 'Vilaweb', niega sin ambages que España sea una democracia. "Porque, para sostener la tesis de que España es una democracia, hace falta algo tan simple y elemental como ponerle una fecha de inicio". Y añade que es un ejercicio imposible porque la "continuidad del régimen es objetiva y lleva corona".

Pero fuera de las páginas de opinión de estos diarios también figuran conclusiones parecidas. A saber: 'Nació Digital' desliza en una noticia sobre la relación de otras naciones con su pasado dictatorial que la "ambigüedad de la derecha española respecto al franquismo" resulta "excepcional" en el extranjero. Mientras, 'La República' publicó una pieza informativa sobre el acto de Sánchez cuyo subtítulo reza: "El presidente español, que en 2017 toleraba que miembros del PSOE como Illa o Borrell fueran del brazo con la extrema derecha, se muestra ahora preocupado [por el posible regreso de una dictadura]".