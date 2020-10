Álvarez de Toledo insiste en que el PP debía haberse abstenido en la moción y critica los ataques de Casado a Abascal

Cayetana Álvarez de Toledo, exportavoz del Partido Popular (PP) y actualmente diputada en el Congreso, ha apoyado el discurso de Pablo Casado, presidente del PP, durante la moción de censura este jueves, pero ha criticado sus ataques a Santiago Abascal, presidente de Vox, y a la formación. La política ha defendido en su canal de YouTube este jueves que su grupo político debería haberse abstenido en la votación.

"Pablo Casado ha hecho una vibrante vindicación moral y política del PP frente a cualquier forma de populismo o nacionalismo. Eso lo comparto plenamente. Su discurso era compatible con la abstención que yo defiendo, pero lo que no era compatible es la impugnación de Santiago Abascal", ha asegurado Álvarez de Toledo en un vídeo de su canal de YouTube publicado este jueves.

A pesar de las diferencias con la posición de su partido en la moción de censura, Álvarez de Toledo ha respetado la disciplina de voto y también ha emitido un voto en contra de la iniciativa de Vox. "Los estatutos del PP reservan la libertad de voto a asuntos que afectan a cuestiones éticas. Yo no pedí eso, tan solo libertad para expresar lo que yo pensaba", ha señalado la diputada. "Libertad y lealtad son compatibles. Mi voz es mía, siempre, pero mi voto es del partido, casi siempre", ha explicado la política para justificar su voto en contra. "Yo me habría abstenido, pero he respetado la decisión colectiva".

Álvarez de Toledo había expresado públicamente que había que optar por la abstención alegando que la "inevitable derrota numérica" de Vox en la moción de censura contra el Gobierno "no es argumento suficiente para rechazarla". Además, dijo que un "no" del PP "debilitaría su condición de alternativa" y "reforzaría" a Pedro Sánchez.

A favor de la abstención

En un vídeo publicado en YouTube el pasado domingo, Álvarez de Toledo defendió la abstención en la moción de censura asegurando que "a veces no se gana numéricamente, pero sí en autoridad política y moral". "Por respeto a la verdad, en defensa de las instituciones, por compromiso con la España constitucional y democrática, no al no", dijo en ese mensaje.

La dirección del PP y el propio Pablo Casado han advertido a lo largo de esta semana que los estatutos del PP, aprobados en un congreso hace dos años, solo permiten la libertad de voto dentro del Partido Popular cuando se trata de temas morales o de conciencia.

Al final, Álvarez de Toledo, que ha votado telemáticamente, ha emitido un voto en contra de la moción de censura. Desde la dirección del Partido Popular confiaban en ese voto negativo de la exportavoz después del discurso de Abascal y ya advertían de que hacer lo contrario habría supuesto quedarse "aislada".