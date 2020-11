Adriana Lastra rebate a los históricos críticos del PSOE: "Ahora nos toca a nosotros"

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha salido al paso de las críticas de dirigentes históricos del partido tras las negociaciones con Bildu sobre los Presupuestos y la enmienda pactada con ERC para eliminar la mención expresa del castellano como lengua vehicular.

"Siempre escucho atentamente a nuestro mayores, pero ahora nos toca a nosotros -ha zanjado este martes en rueda de prensa en el Congreso-. Somos una nueva generación a la que toca dirigir el país y la dirección del PSOE".

La número dos del PSOE ha respondido así al ser preguntada por las declaraciones del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien considera que el PSOE "no comparte nada" con Bildu y que Pedro Sánchez debería tener en cuenta que el partido no es de su propiedad.

Un acuerdo "despreciable" con Bildu

Pero el día anterior había sido el exvicepresidente Alfonso Guerra, que en los años ochenta ocupaba el mismo cargo que Lastra en el partido y que tachó de "despreciables" los acuerdos con Bildu y censuró la posición del partido sobre el castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

"Estoy en las antípodas del pensamiento del PP, pero si me preguntan de dónde estoy más lejos, del PP o Bildu, lo tengo clarísimo: Bildu", defendió.

Según el socialista el acuerdo con Bildu es "absolutamente despreciable" y aseguró que para formar esos pactos de investidura "hay que pagar mucho peaje". "¿Hasta dónde puede llegar ese peaje? Esto está por ver", añadió.

"Hay muchos españoles y muchos socialistas con un nudo en la garganta (...) Un grito que no sale, pero que están deseando gritarlo: '¡Con Bildu no, con Bildu no!'. Tal cual lo decía el presidente", espetó.

Todo esto ocurrió, según Guerra, por culpa de varias personas que cometieron un "error gravísimo". "En la moción de censura del 18, el señor Rajoy en vez de ir a un bar a tomar copas, tenía que haber dimitido", ha añadido.

"Dijeron, si dimite retiramos la moción. Hubiese sido presidente otro de su Gobierno y España se habría ahorrado muchos disgustos", ha apuntado

Duras críticas contra el pacto con Bildu

Tal y como contó 'Vozpópuli', algo comienza a moverse en el socialismo español. Lo que no habían conseguido hasta ahora el proyecto de reforma del Poder Judicial, la comisión para vigilar a la prensa o los guiños al independentismo catalán, va camino de lograrlo Bildu, que votó a favor de tramitar los Presupuestos y cuyo apoyo ha terminado de soliviantar a diversos exdirigentes históricos del PSOE.

El exalcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, desveló este jueves en 'El Cascabel' de Trece TV que tanto él como el exministro del Interior José Luis Corcuera están impulsando un "movimiento cívico que haga frente a la amenaza" que representan los pactos de Sánchez con partidos contrarios a la Constitución como ERC o Bildu.

Nicolás Redondo Terreros, exdirigente del PSOE en País Vasco, ha acusado al Gobierno de haberse convertido en "autómatas sin alma" tras el apoyo de Bildu a los Presupuestos

Estos antiguos dirigentes no son los únicos en alzar la voz en contra de la alianza con Bildu. Nicolás Redondo Terreros, también.

El exdirigente del Partido Socialista en el País Vasco ha acusado al Gobierno de haberse convertido en "autómatas sin alma" tras el apoyo de Bildu a los Presupuestos y ha pedido a los socialistas "salvar su dignidad" mostrando su oposición, "ya que no pueden salvar la dignidad colectiva del partido".