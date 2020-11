La tensa entrevista de Alfonso Guerra en RTVE: "No hay democracia si se persigue una lengua"

El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha protagonizado una tensa entrevista este lunes. Tras recordar que Pedro Sánchez afirmó que "no podría dormir con [Pablo] Iglesias el Moncloa" y que los ministros que lanzaron "graves acusaciones" al Rey deberían haber sido "cesados", Guerra ha terminado la conversación de manera abrupta al tratar el tema del catalány el castellano como lengua vehicular.

En una entrevista en La 1 de RTVE, preguntado por el catalán Guerra ha asegurado que en Cataluña se hizo un sondeo sobre cuál era la lengua habitual de sus ciudadanos. "El 68% dijo que el castellano", ha asegurado.

"Se hizo el mismo sondeo entre los diputados del Parlamento, pero no era un sondeo, porque el universo eran todos los diputados y dieron esa respuesta el 7%", ha continuado para explicar que "hay una diferencia de calas muy grande entre lo que hablan los catalanes y lo que hablan los políticos catalanes".

Según Guerra, ese es "el problema". "Desde la estructura política, el castellano no existe", ha dicho.

El exvicepresidente ha afirmado que en Cataluña se ve "un cartel de una administración, autonómica, nacional… todo en catalán y nada en castellano". "Es una sociedad bilingüe, hay que respetar los dos, por qué solo en catalán y no en castellano", se ha preguntado.

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, en @LaHoraTVE, sobre el castellano: "No hay un régimen democrático si se persigue a una lengua; no es posible"📺 https://t.co/zwCFNrTYj2#LaHoraAlfonsoGuerrapic.twitter.com/CtjdeF7gQn — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 16, 2020

"Las carreteras, los nombres de los pueblos, todo, solo en catalán. Si usted va allí y no lo ve, tiene que ir al oculista", ha apostillado. "No hay un régimen democrático si se persigue a una lengua, no es posible", ha añadido.

El momento tenso de la entrevista ha llegado al final, cuando Guerra se ha dirigido a la conductora del espacio, Mónica López, para preguntarle que si "se hacen todas estas cosas en castellano por qué la enseñanza no se puede enseñar en castellano". "Explique usted esa contradicción", ha dicho.

"¿Y el catalán no?"

La entrevistadora ha señalado a Guerra que ocurre lo mismo con el gallego, pero el socialista ha preguntado que si se hace con el catalán, por qué no se enseña el castellano en las escuelas de Cataluña, algo que la periodista ha respondido asegurando que "el castellano se aprende".

"¿Y el catalán no?, por favor", ha respondido Guerra.

"Ahora duerme con Iglesias"

Por otro lado, el socialista ha recordado que "el propio presidente del Gobierno repitió aquello de que no podría dormir con Iglesias en la presidencia" y "ahora duerme con él".

"Cuando un movimiento de izquierda reaccionaria como Podemos tiene como líder a Carl Schmitt, quien dio cobertura ideológica al partido nazi en Alemania... ese es el hombre al que admiran los que siguen a Podemos", ha dicho.

En esta línea ha indicado que "hay que ser muy claro" en relación a los pactos del Ejecutivo de coalición sobre los Presupuestos Generales del Estado. "Estoy en las antípodas del pensamiento del PP, pero si me preguntan de dónde estoy más lejos, del PP o Bildu, lo tengo clarísimo: Bildu", ha defendido.

Según el socialista el acuerdo con Bildu es "absolutamente despreciable" y que para formar esos pactos de investidura "hay que pagar mucho peaje".