Ábalos y Aldama prepararon el Delcygate con su hermano en la cumbre del clima en Madrid

José Luis Ábalos ha descargado en Koldo García la responsabilidad y le ha situado como nexo de Víctor de Aldama en su declaración en el Tribunal Supremo (TS) sobre comisiones de mascarillas y el chalet de La Alcaidesa. A la espera de que el juez acceda a sus móviles y dispositivos, los informes de la UCO muestran el papel preponderante del entonces ministro de Transportes y número dos del PSOE en los preparativos del Delcygate, de los que este diciembre se cumplen justo cinco años.

Hay rastro de la cocina del Delcygate desde principios de diciembre de 2019. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) se celebró en Madrid entre el 2 y 13 de diciembre de 2019. Presidía la delegación de Venezuela Jorge Rodríguez, y José Luis Ábalos tuvo una presencia destacada. Todo indica que fue el momento en que el hermano de Delcy negoció con Ábalos los pormenores del viaje.

Jorge Rodríguez, hoy presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y entonces vicepresidente de Comunicación, estuvo los días 2 y 3 de diciembre de 2019 en Madrid con motivo de la celebración de la cumbre.

Ofreció una rueda de prensa en la Embajada de Venezuela en Madrid el 3 de diciembre de 2020 con un tono más comedido y amable de lo habitual. Una conferencia larga donde no dudó en atacar a Juan Guaidó y su posicionamiento político.

En plena cumbre del clima, el 8 de diciembre de 2019, se celebró la fiesta sorpresa por el 60 cumpleaños de Ábalos en el restaurante Welow de Aldama, organizada por éste y por Koldo García, a quien había que confirmar la asistencia, a la que acudieron Pedro Sánchez y Begoña Gómez, según desveló The Objective y Ábalos no ha negado en el Senado y en Onda Cero. María Jesús Montero ha confirmado en la Cámara Alta que también estuvo.

Sólo treinta horas más tarde, en la madrugada del 10 de enero, entre las 01:59 y las 2:27 horas, Aldama creó un documento que la UCO ha encontrado en su ordenador que envió a Koldo García dos minutos más tarde. Se trata de "una invitación que realizaría Ábalos en calidad de secretario de Organización del PSOE a Delcy como vicepresidenta de Venezuela".

"La motivación de dicha carta radicaría en la celebración de una visita a España de ésta para abrir vías de negociación y cooperación entre ambos países, una vez que se hubiera constituido el que previsiblemente sería el nuevo Gobierno español". "Esta carta muestra cómo Aldama se habría valido de las más altas instancias del Ministerio de Transportes para organizar este viaje", destaca la UCO.

Tras la conferencia climática es cuando salta la alerta de detener a Delcy Rodríguez. Vozpópuli ha desvelado cómo llegó un aviso desde la Embajada de España en Caracas, que sólo fue tenido en cuenta horas antes del aterrizaje en la madrugada del 20 de enero de 2020, cuando una recién llegada Arancha González Laya se enteró del viaje. Y es que Sánchez asegura ahora que no sabían que la vicepresidenta de Venezuela estaba sancionada y a pesar de estarlo para la UE Delcy no aparecía en el sistema informático en Barajas.

La Guardia Civil ha intervenido un mensaje enviado por Ábalos a Sánchez el 16 de enero de 2020 en el que le informaba "de la realización de la visita" de Delcy. "Y para acabar de molestarte, la vicepresidentea de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación(que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", le dijo. A lo que Sánchez respondió: "Bien".

"El jefe" y Maduro

Ábalos reenvió a Koldo un pantallazo del mensaje en el que Sánchez daba su aprobación al viaje de Delcy y le dijo: "Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas". Koldo contestó: "Cuánto te quiero". "Tras este intercambio de mensajes se observa cómo Koldo inicia los trámites ordinarios que se suponen para la visita de cualquier autoridad extranjera", detalla la UCO, que también resalta que fue coorganizado con el entonces jefe de Gabinete de Fernando Grande-Marlaska, Rafael Pérez, desde pocos días después, secretario de Estado de Seguridad, lo que el ministro del Interior venía negando y finalmente tuvo que admitir.

Las conversaciones interceptadas también muestran que Ábalos no era sólo el "jefe" para Koldo García y Víctor de Aldama sino también para el entorno más cercano a la vicepresidenta de Venezuela, y en las conversaciones entre Aldama y Delcy se refieren a él como "jefe".

El 27 de diciembre de 2020, el día en el que Delcy Rodríguez y Víctor de Aldama cerraron el contrato para la compraventa de 104 lingotes de oro por valor de 68 millones de dólares, ellos mismos gestionaron una llamada de José Luis Ábalos a Nicolás Maduro.

Ese día, su conversación discurría sobre una posible reunión vía telefónica entre "el jefe", refiriéndose a Ábalos y el presidente de Venezuela, pero Delcy le comunica que no tienen agenda y Aldama contesta: "Ah ok vale tú dime nosotros estaremos un buen rato con él", relata el informe.

En este punto, la Guardia Civil señala que "cuando dice "nosotros" pudiera referirse a otro venezolano que asiste con Aldama a la reunión. Acto seguido, Delcy añade "Perfecto V!!". Seguidamente Aldama le comenta "Y si no hablas tú con él que eres la jefa jajajajaja", donde se puede apreciar el trato que existe entre ambos de confianza".

El informe no cuenta qué pasó después, pero deja claro que Ábalos pudo hablar -y hablaba- con Maduro y además pudo hacerlo en el día en que se cerró el contrato de los lingotes.

Los problemas de Jorge Rodríguez en Argentina

El 9 de diciembre Jorge Rodríguez fue localizado en Buenos Aires en la toma de posesión de Alberto Fernandez como presidente electo. Sufrió un episodio similar al de su hermana en Madrid. Puesto que su nombre aparece en la lista negra estuvo retenido en el aeropuerto durante bastantes horas hasta que las nuevas autoridades argentinas le levantaron la suspensión.

Desde el 1 de diciembre del 2019 tanto él como su hermana aparecen sancionados por la TIAR, confederación de países que prácticamente abarca a casi todos los sudamericanos, incluidos una gran mayoria de aliados tradicionales de Venezuela, lo que da muestra de la enorme dificultad que tenían para poder viajar.

Antes de la cumbre del clima, Rodríguez ya había estado ese otoño en Madrid y se había encontrado con Ábalos, según desveló El Mundo. Sobre él no pesaban sanciones de la UE.