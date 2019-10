Última hora de Cataluña, en directo: comparecencia de Quim Torra

Últimas noticias de Cataluña, en directo hoy: cuarta jornada de protestas por la sentencia del 'procés'

10.57 El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reprochado a Torra su alusión a que habrá una nueva votación. "Usted ha dicho que lo volverán a hacer. Están reiterando los errores que nos ha traído hasta aquí y el resultado será el mismo, pero con una sociedad más dividida", ha dicho. "Todas las opiniones son legítimas, pero no todas las formas en las que se expresan estas lo son".

10.45 Torra reta al Gobierno tras el caos en Cataluña: "Volveremos a poner las urnas para la autodeterminación". El presidente de la Generalitat se ha autoinculpado de los mismos delitos por los que el Tribunal Supremo ha condenado a los lideres independentistas por el 1-O. Además, ha desafiado al Estado asegurando que antes de que acabe la legislatura habrá una nueva votación para la autodeterminación. Estas han sido las declaraciones de Torra.

10.36 El parque de la Ciudadela de Barcelona y el Parlament, ubicado en su interior, continúan blindados después de tres días de protestas por la sentencia del juicio del 1-O.

10.35 Ciudadanos pide ante la Cámara catalana que el president Torra se desmarque de los CDR.

10.30 El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha cargado duramente contra la gestión política de los disturbios de la crisis en Cataluña de Torra y ha señalado que tiene la impresión de que ya "muchos independentistas no le tragan". Ha añadido que es una pena que el Govern esté más preocupado por llevar a cabo "una agenda específica" que por que se apliquen correctamente los servicios públicos en el territorio.

10.12 El president de la Generalitat, sobre la sentencia: "No hay que ser independentista para ver que esto es una vergüenza". Además, ha insistido ante la Cámara catalana que avanzará hacia la autodeterminación. De hecho, ha indicado que antes de que se acabe esta legislatura se debe volver a votar.

10.06 Quim Torra comparece en el pleno del Parlament para valorar la sentencia del 'procés'. Síguelo en directo aquí.

10.05 El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se desmarca de las protestas violentas y asegura que estos actos solo "regalan minutos a la tele y a la radio".

Cada coche quemado, cada barricada, cada capucha...regala minutos de tele y radio q deberían dedicarse a denunciar el siglo de cárcel q han metido a 9 demócratas a quienes tienen muchas ganas de no dedicar ni un solo minuto de tele y radio a eso.A ver si así se entiende mejor. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 17, 2019

10.00 Carles Puigdemont acusa a Sánchez de actuar con "dejadez" y "desinterés". "Es inconcebible y una grave dejadez que en estos momentos el presidente del Gobierno no tenga ningún interés ni voluntad de hablar con el presidente de la Generalitat para analizar la situación. Cometen el mismo error que en octubre del 17. ¡Irresponsables!", ha escrito esta mañana en Twitter.

És inconcebible i una greu deixadesa que en aquests moments el president del Govern espanyol no tingui cap interès ni voluntat de parlar amb el president de la Generalitat per analitzar la situació. Cometen el mateix error que a l'octubre del 17. Colla d'irresponsables! — Carles Puigdemont (@KRLS) October 17, 2019

09.50 El conseller de Interior de Cataluña, Miquel Buch, ha atribuido las protestas violentas a "grupos antisistema muy preparados". "Son grupos que lo que buscan no es una reivindicación pacífica como la que se ha mantenido hasta ahora, sino desde la violencia", ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio.

09.45 Mossos cargan contra Torra y el operativo "erróneo" pero dan las gracias a los antidisturbios de la Policía Nacional. "Gracias a la UIP (los antidisturbios de la Policía Nacional) se ha podido salvar a nuestra gente de Arro y Brimo-antidisturbios de Mossos- en muchas situaciones de riesgo en el aeropuerto y otros lugares de conflicto". Son palabras de agradecimiento a la Policía Nacional por parte de Mossos de Esquadra. Te lo contamos.

09.42 "Si mantenemos la coordinación es porque llevamos tiempo con previsión", ha asegurado Marlaska.

09.34 Ocho calles de Barcelona están cortadas por destrozos en altercados de ayer. Las calles cortadas son:

La Ronda de Sant Pere, entre paseo de Sant Joan y plaza Urquinaona.

La calle Valencia, entre paseo de Sant Joan y Roger de Flor.

La calle Consell de Cent, entre paseo de Gràcia y Pau Claris.

La calle Roger de Flor, entre la Gran Vía y la calle Aragón.

La calle Pau Claris, entre Provença y Consell de Cent.

La Rambla de Cataluña.

La calle Nápoles.

La plaza Tetuán.

09.26 El PP pide la dimisión de Marlaska tras ser cazado cenando en Chueca mientras Cataluña ardía. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha mostrado su indignación contra el ministro por su gestión en los altercados violentos en Cataluña, y ha exigido su dimisión tras ser cazado cenando en un restaurante de Chueca, en Madrid, según una exclusiva publicada por Okdiario.

09.20 El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves no aplicar Ley de Seguridad Nacional, el artículo 155 de la Constitución o el estado de excepción en Cataluña ante los altercados de las últimas jornadas en las protestas por la sentencia del procés. Así, ha puesto en valor que el Ejecutivo aplicará el marco normativo "cuando proceda". Estas han sido sus declaraciones este jueves.

09.00 Quim Torra mantuvo conversaciones con algunos de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) investigados por la Audiencia Nacional acusados de desarrollar actividades terroristas, según ha adelantado la Cadena SER. En ellas les habría animado a ejecutar acciones de protesta contra el Gobierno y les habría ofrecido cobertura institucional, según el medio.

08.43 Por su parte, Torra comparecerá en el Parlament para valorar la sentencia del procés.

08.39 Tras el Comité de coordinación, Sánchez mantiene que acudirá este jueves y viernes al Consejo europeo de Bruselas, a la cumbre europea en la que se abordarán cuestiones como el Brexit, el presupuesto europeo, la ampliación de la Unión Europea o la crisis en Turquía y Siria. El jefe del Ejecutivo español tiene previsto llegar a la capital belga a las 15.00 horas.

08.33 El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, presidirá a partir de las 11.00 horas de este jueves en la Moncloa y junto al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, el Comité de coordinación de la situación en Cataluña. Cuando la reunión concluya, Marlaska ofrecerá una rueda de prensa.

08.29 Estado de las carreteras en Cataluña por las protestas contra la sentencia del 'procés'. Grupos de independentistas cortan desde primeras horas de este jueves varios tramos de la AP-7 en Tarragona, Mont-Roig del Camp y Freginals y la AP-2 en Barberà de la Conca (Tarragona). Consulta qué vías se encuentran cortadas desde primera hora de este jueves por las protestas.

08.18 Fotogalería. Las imágenes de la violencia extrema por tercera noche consecutiva.

08.13 El nacionalismo vasco se une contra la sentencia: Ibarretxe y Otegi, juntos. El nacionalismo vasco pretende sacar músculo contra la sentencia del Supremo sobre el procés. La plataforma Gure Esku Dago, conocida como la 'ANC vasca', ha convocado una marcha que se celebrará el próximo sábado en San Sebastián. La idea de los organizadores es que la respuesta al fallo judicial aglutine a las diversas sensibilidades entre los separatistas vascos. A la espera de que el PNV decida si participa o no, está claro que no faltarán Arnaldo Otegi y los ex lehendakaris Juan José Ibarretxe y Carlos Garaikoetxea, entre otros. Lee la noticia completa.

08.08Las aerolíneas podrán reclamar al Estado por el asedio de El Prat. La sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo ha convertido el aeropuerto de El Prat (Barcelona) en el epicentro de las protestas. En apenas tres días, el aeropuerto ha tenido que cancelar más de 150 vuelos después de que una oleada de manifestantes independentistas colapsaran las instalaciones. No solo los viajeros pueden reclamar, las aerolíneas también. Lo contamos.

08.05 Iceta reprocha a Torra no haber enviado palabras de apoyo a Mossos d'Esquadra. "¿Es esta la posición del Govern?", se pregunta el dirigente socialista, para concluir: "¡Esto no puede seguir así ni un día mas!".

Compareix el president de la Generalitat passats quarts d’una de la matinada per valorar els incidents violents d’aquests dies i no té cap paraula de suport pels Mossos d’Esquadra i els altres cossos policials? És aquesta la posició del govern? Això no pot seguir així un dia més! — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) October 16, 2019

07.53 Un sector del PSOE teme que la inacción de Sánchez en Cataluña le haga perder el 10-N. Un sector del PSOE no descarta a día de hoy que la inacción del Gobierno contra el presidente de la Generalitat podría costar a Sánchez la victoria en las elecciones si la situación del orden público en Cataluña acaba yéndose de las manos y la sigla continúa bajando en los sondeos (y el PP sigue subiendo). Te lo contamos.

07.46 Tercera noche de caos en Barcelona, pero Sánchez se niega a tomar medidas. El Gobierno aguanta. El presidente Sánchez no tomará medidas excepcionales a pesar de que Cataluña encadena ya tres jornadas de graves disturbios en las calles de Barcelona. Y confía en que la crisis pierda intensidad después del fin de semana, cuando está prevista la llegada de las marchas de la ANC que están recorriendo el territorio y la huelga general el viernes. Lee toda la información.

07.44 Varias carreteras amanecen con cortes de manifestantes que impiden la circulación:

🙋‍♀️Bon dia! ❌Tallades per manifestacions ➡️AP-7 a Altafulla -> BCN Mont-Roig del Camp <->Amposta ->Castelló➡️C-12 a Garcia Flix per neteja ➡️C-13 a Térmens➡️C-17 Gurb -> Ripoll ➡️C-25 Gurb per obres ➡️C-26 pas alternatiu a Algerri ➡️C-53 Bellcaire d'Urgell #equipviari — Equip Viari (@equipviari) October 17, 2019

07.41 Los Mossos elevan a al menos una treintena el número de detenidos la pasada noche. Asimismo, un total de 41 personas han resultado heridas durante las protestas en el territorio catalán, han informado fuentes del Sistema de Emergencias Médicas. Entre los heridos habría 35 Mossos y 11 policías nacionales. Algunos con lesiones graves. El total de agentes heridos desde el lunes ha sido 194.

07.30 Después de la tercera noche de violentas protestas en Cataluña y el rechazo del president de la Generalitat, Quim Torra, a los disturbios, Vozpópuli retoma la última hora sobre las noticias relacionadas con la situación en la región.

0.22 Torra se desmarca de la violencia y la atribuye a "grupos de infiltrados"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha tardado tres días en expresar su rechazo a los disturbios que asolan Cataluña tras hacerse pública la sentencia del procés. En una breve comparecencia alrededor de las 0.15 de la madrugada, Torra se ha desmarcado de la violencia y la ha atribuido a "grupos de infiltrados". Lee la noticia completa.