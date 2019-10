El nacionalismo vasco se une contra la sentencia: Ibarretxe, Garaikoetxea y Otegi pedirán en la calle un referéndum

El nacionalismo vasco pretende sacar músculo contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés. La plataforma Gure Esku Dago, conocida como la 'ANC vasca', ha convocado una marcha que se celebrará el próximo sábado en San Sebastián. La idea de los organizadores es que la respuesta al fallo judicial aglutine a las diversas sensibilidades entre los separatistas vascos. A la espera de que el PNV decida si participa o no, está claro que no faltarán Arnaldo Otegi y los ex lehendakaris Juan José Ibarretxe y Carlos Garaikoetxea, entre otros.

Gure Esku Dago convocó la marcha este martes. Será en San Sebastián el próximo sábado a las 17.00 horas. El lema de la protesta es "El referéndum no es delito, libertad". La pretensión de los organizadores es dar una "respuesta histórica" en forma de movilización callejera, con la defensa de una consulta soberanista para Euskadi como principal demanda. Para ello, este mismo jueves presentarán un manifiesto que después se leerá en la protesta. Dicho texto estará firmado por partidos, sindicatos y "referentes de diferentes ámbitos de Euskal Herria", según los organizadores.

Otegi, Ibarretxe, Garaikoetxea... ¿y el PNV?

Antes de que se conozcan los firmantes del texto que sirve como base de la protesta, es seguro que asistirán a la manifestación los partidos que conforman Bildu, los sindicatos nacionalistas (ELA y LAB) y otras plataformas independentistas como Demokrazia Bai, donde ocupan lugares preeminentes los ex lehendakaris antes mencionados.

Precisamente este miércoles esta plataforma separatista ofrecía una comparecencia para valorar la sentencia del Supremo. Creen que la resolución judicial, que tildan de "aberrante", demuestra que en España se vive una "involución democrática". A su juicio, el fallo contiene una "profunda injusticia" ya que los condenados "deberían haber sido absueltos" por defender la voluntad popular de celebrar un referéndum.

Uno de los principales rostros visibles de Demokrazia Bai es Juan José Ibarretxe, que, en su línea de los últimos tiempos en defensa del procés, este mismo miércoles acompañaba al propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante una de las "marchas de la libertad" organizadas en Cataluña en protesta contra la sentencia del Supremo.

La gran incógnita es si el PNV se sumará o no a la manifestación convocada por la 'ANC vasca'. Todo hace indicar que sí, ya que el presidente del partido, Andoni Ortuzar, aseguró que se sumarían a las "protestas pacíficas" contra la sentencia. Pero con los equilibiros peneuvistas nunca se sabe.

Aviso para navegantes

Más allá de quiénes acudan y quiénes no, las fuertes críticas del Supremo al "derecho a decidir" y al "derecho de autodeterminación" no han gustado nada a los separatistas vascos. No solo discrepan de la condena, sino también de esas reflexiones sobre los argumentos que habitualmente utilizan para reclamar un referéndum soberanista.

La sensación más extendida entre los nacionalistas es que la condena de los líderes del procés supone un aviso para navegantes a las formaciones políticas vascas, toda vez que PNV y Bildu están inmersos ahora mismo en la elaboración de la reforma del Estatuto de Gernika. El primer borrador acordado por ambos ya incluía la celebración de una "consulta habilitante" en Euskadi como paso hacia la independencia. Ahora, en cambio, los peneuvistas buscan nuevos socios mientras los bildutarras exigen la "unidad de acción" del nacionalismo. La manifestación de este sábado puede convertirse en un botón de muestra sobre esa unidad.