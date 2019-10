Saracho apela a la Ley de Murphy para justificar las filtraciones y la salida de Larena

Los primeros dos días de declaraciones del caso Popular han dejado más interrogantes que respuestas en la Audiencia Nacional. La Fiscalía anticorrupción no ha logrado desvelar quién fue el responsable de las filtraciones que aceleraron la quiebra del Banco Popular, que es la razón por la que Emilio Saracho ha sido citado en sede judicial. El expresidente de la entidad ha asegurado que no fue él, pero tampoco ha dado nombres. El juez instructor ha preguntado este jueves al banquero si la gestión en los últimos días pudo haber sido mejor. Se refiere a la salida del consejero delegado Pedro Larena, la reexpresión de las cuentas de 2016 y las noticias negativas que rodeaban a la entidad. Saracho ha insistido en que no estaba en sus manos y ha apelado a la Ley de Murphy para justificar las últimas horas del banco

El exbanquero de JPMorgan ha asegurado que la decisión de publicar el hecho relevante con la reexpresión de las cuentas, el mismo día que se comunicó el cese de Larena, la tomó el comité de auditoría del banco, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Asimismo, ha reseñado que el equipo tenía diez días para informar al supervisor, pero decidió hacerlo de manera inmediata, una semana antes de la Junta General de Accionistas.

Este jueves el fiscal ha continuado su interrogatorio con las presuntas filtraciones; se ha enfocado en el hecho relevante y en las noticias publicadas en los días previos a la venta. Saracho ha advertido que durante su presidencia se produjeron "auténticas bombas" que no se filtraron, como por ejemplo las cartas del supervisor en las que les advertía que estaban bajo supervisión. Esa información se comunicó en el consejo del Popular y no salió en los medios, ha dicho el banquero al fiscal Antonio Romeral.

Según la versión de Saracho todo se trató de una serie de eventos desafortunados que coincidieron en tiempo y espacio, han informado fuentes cercanas al caso. El exdirectivo ha asegurado al juez José Luis Calama que "no tenía más opción que ir comunicando noticias malas porque era lo que había".

Sobre la fuga de depósitos que se produjo en los últimos días del banco, Saracho ha destacado que él sólo se lo comunicó a la Secretaría de Estado de Economía y nunca a Luis de Guindos, ministro de esa misma cartera por entonces. La Fiscalía intenta desvelar si las diferentes comunidades autónomas, como la canaria, decidieron retirar el dinero que tenían depositado porque poseían información privilegiada o por temor a que no lo cubriera el fondo de garantía de depósitos.

La declaración de este jueves ha sido menos extensa que la primera. El expresidente del Popular ha terminado de responder a preguntas del ministerio público y ha contestado al interrogatorio de su propio abogado. El resto de las acusaciones no ha podido preguntar tras la negativa del banquero a responder.

(Habrá ampliación)

Noticia de última hora en elaboración. Puede seguir toda la actualidad en www.vozopopuli.com, a través de nuestras redes sociales (Twitter o Facebook). También está disponible toda la información en nuestra aplicación móvil de Vozpópuli, gratuita tanto para iOs como para Android.

Sigue las últimas noticias de Vozpópuli. Somos un medio digital independiente y liberal. Trabajamos para publicar información política, económica y social en España, con rigurosidad y libertad. Nuestro compromiso es con la verdad, sin fanatismos, con los datos y el análisis en torno a políticos, banca y empresas. Nuestro ideario tiene tres líneas rojas innegociables: ser libres, ser fiables y ser honestos.