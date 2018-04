El presidente de la U.D. Las Palmas: "Me voy a poner a disposición de la policía"

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en orden de búsqueda, captura, detención e inmediata presentación ante la justicia por un presunto delito contra la Seguridad Social, ha asegurado que no es "ningún prófugo" y que su ausencia ante el juez no fue "con mala intención", dejando claro que se personará ante la policía en cuanto aterrice este miércoles en Madrid antes de volver a las Islas.

El Juzgado de Instrucción Número 6 de Las Palmas ha dictado un auto de búsqueda, captura, detención e inmediata presentación en los juzgados de Ramírez en el marco de un procedimiento que tiene abierto por un presunto delito contra la Seguridad Social y después de no comparecer, por encontrarse en Miami (Estados Unidos), al llamamiento judicial que tenía para el jueves, 19 de abril, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El dirigente reconoció que llevaba unos "días muy malos" porque no le resultaba "agradable ser noticia por este tema" y por la "situación lamentable deportiva" del equipo, descendido el pasado domingo a LaLiga 1/2/3.

Ramírez asegura que "cuando aterrice" en Madrid para coger un vuelo a Las Palmas se irá directamente a la policía

"La noticia me la comunicaron el viernes. Tenía que declarar el jueves y mis abogados entendían que no tenía que ir porque había recurrido la querella. El jueves se presentaron ellos ante el juez para enseñarle mi billete de vuelta y ponerme a su disposición, pero algo no habremos hecho bien o ha habido un malentendido porque su señoría no se lo ha tomado bien y creo oportuno poner una orden de captura, pero no soy ningún prófugo, soy muy respetuoso con la justicia", explicó Ramírez en 'El Larguero' de la Cadena SER.

El presidente de la UD Las Palmas indicó que cuenta con "muchísimas empresas", pero todas ellas con "administradores". "Yo no lo soy de ninguna desde 2010 y están hablando de algo de 2012 y 2013, me quieren imputar como administrador de hecho", apuntó.

"Esperemos que se aclare todo. Cuando entras en un juzgado puede pasar cualquier cosa, pero intentaré explicarle a su señoría que no hubo intención de evadir la llamada de la justicia y que uno no hizo esto con mala intención, que he seguido lo que han dicho mis abogados", prosiguió.

No voy a ponerme un gorro y unas gafas para esconderme Miguel Ángel Ramírez

Por ello, tiene claro que "cuando aterrice" en Madrid para coger un vuelo a Las Palmas se irá directamente a la policía. "Voy a ir a su encuentro. Sé cómo funciona muy bien esto y voy ponerme a disposición de la autoridad. No voy a ponerme un gorro y unas gafas para esconderme", aseveró.