La Federación Española gasta dos millones de euros en viajes "superlujo" al Mundial de Rusia

El nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha denunciado la contratación no reembolsable de viajes para 155 personas - entre directivos, patrocinadores y familiares de futbolistas- al Mundial de Rusia por un valor total cercano a los "dos millones de euros", y ha achacado el "despilfarro" a una "orden verbal" del anterior presidente de la RFEF, Juan Luis Larrea.

Rubiales, que asumió el cargo tras ganar las elecciones en mayo y derrotar al propio Larrea (que había asumido interinamente en diciembre en sustitución del cesado Ángel María Villar) se ha mostrado visiblemente "enfadado" por el pago de estos viajes a la cita mundialista que comenzará el 14 de junio, y que costarán a la Federación una media de 12.000 euros por persona.

"La Federación no está para estas cosas", ha asegurado Rubiales. Al mismo tiempo, el exfutbolista ha advertido que este "despilfarro tremendo" afectará a la prima de los jugadores. Todo ello, en declaraciones ante los medios de comunicación en Villarreal, donde la selección absoluta juega este domingo un amistoso preparatorio para el Mundial ante Suiza.

Gasto comprometido

El mandatario del fútbol español incidió asimismo en que la contratación del viaje "ya no se puede devolver" y ha criticado que un gobierno "interino" organice "unas macrovacaciones de siete u ocho días en hoteles de superlujo... Ahora nos lo vamos a 'comer con papas', pero a partir de la Eurocopa (2020) o el próximo Mundial (2022) las cosas no se van a hacer así", afirmó.

"Lo que nos transmiten es que fue una orden verbal de Juan Luis Larrea; me parece una falta de responsabilidad tremenda, como el hecho de que siga en la UEFA", continuó Rubiales. "Esto va a afectar a la negociación de las primas de los futbolistas porque obviamente, si el viaje hubiese costado 600.000 euros y hubiese sido un viaje de cinco días, tendríamos más margen para que retornase a los jugadores. Se han hecho las cosas así de mal; conmigo no se van a hacer así, no lo voy a permitir", prometió.