Auge de denuncias por intento de rapto de menores tras el 'caso Gabriel'

La Guardia Civil ha registrado seis denuncias por presuntos intentos de rapto de menores en menos de dos semanas y creen que este auge está condicionado por el clima de alerta generado a partir del caso del niño Gabriel. Fuentes policiales afirman que se investigan todos los casos, pero advierten contra los bulos y las informaciones falsas. Se corre el riesgo, dicen, de acabar sugestionando a adultos y menores.

“Va a haber más denuncias, estamos seguros”. Quién así se expresa en declaraciones a Vozpópuli es un miembro de las fuerzas de seguridad. En el momento en el que pronunciaba este vaticinio, la Guardia Civil de Madrid tenía constancia de dos denuncias de padres por el intento de rapto de sus hijos. Apenas unas horas después, se cumplía su presagio con otras dos denuncias más.

Desde la desaparición de Gabriel el 27 de febrero y su amplia cobertura en los medios de comunicación se han registrado dos denuncias en Las Rozas, una de ellas este mismo miércoles, otra en Pinto, según adelantó este diario, y una cuarta en Arroyomolinos. Esta última se remite a unos hechos ocurridos en diciembre, pero no se presentó la denuncia hasta ayer.

Chats de padres

Algunas de las denuncias se ubican en los entornos escolares por lo que su publicación en los medios ha pasado rápidamente a ser compartida en numerosos chats de WhatsApp de padres de alumnos de colegio en los que se vierten todo tipo de comentarios y especulaciones, según las fuentes consultadas.

Además, fuera de la Comunidad de Madrid, en Toledo, se presentaron otras dos denuncias el 3 de marzo. Fue en los municipios de El Carpio de Tajo y El Romeral. “Trabajamos sin ningún tipo de alarma especial. Estas denuncias, como las demás, se recogen y se estudian. No existe un estado de alarma por nuestra parte. Es verdad que a raíz del caso de Gabriel, la gente tiene la piel más fina y a lo que antes no se le daba importancia, ahora nos lleva a alertar. Se está generando un boom de bulos, cualquiera cuelga una foto de Facebook”, advierten desde el Instituto Armado en Toledo.

“Quién vea o sepa algo que avise a la Guardia Civil, pero que no acuda a las redes a comentar porque se retroalimentan”, pide otro miembro del Instituto Armado. El mismo día del arresto de Ana Julia Quezada por la muerte de Gabriel, la Policía tuvo que salir públicamente a desmentir un bulo que comenzaba a expandirse rápidamente en las redes. A través de su cuenta oficial de Twitter, desvinculaba la relación entre la arrestada y otra menor desaparecida.

Este y otros bulos circulan hoy. La detenida por la muerte de #Gabriel NO está vinculada al secuestro parental de Anaís.No creas ni compartas informaciones que no procedan de fuentes oficiales. #STOPBulospic.twitter.com/HdHN3GjzhO — Policía Nacional (@policia) 11 de marzo de 2018

Otro miembro de la Guardia Civil pregunta en relación al caso Gabriel: “¿De qué se está hablando estos días en casa?. Eso también lo oyen y lo ven los niños”. Una madre que dice haberse enterado de la denuncia de Pinto por el chat de padres del colegio admite este extremo: “Yo a mis hijos les he hablado del tema y les he advertido de que no se vayan con nadie”.

El efecto Copycat

Las fuentes policiales consultadas apuntan al temor a un concepto conocido como Copycat. La criminología lo define como el efecto imitación de crímenes que han tenido una fuerte presencia en los medios de comunicación. Las autoridades no quieren correr ningún riesgo y al menos en la Comunidad de Madrid se ha reforzado la presencia policial en los entornos escolares por orden de la Delegada del Gobierno, Concepción Dancausa.

"Creo que debemos estar vigilantes, pero no debemos de llevar las cosas más allá porque los éxitos y el esclarecimiento de los delitos que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional nos tiene que dar la tranquilidad necesaria para, extremando las precauciones, no estar preocupados", ha dicho Dancausa en un intento de tranquilizar a las familias.

En relación con la denuncia presentada en Pinto, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Europa de la citada localidad madrileña ha difundido una circular a los padres en la que se pide colaboración para dar con un hombre del que ofrece una serie de datos descriptivos. Además, facilita los números de teléfono de la Guardia Civil y la Policía Municipal.